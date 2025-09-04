Sport

Gigi Becali, ultimele detalii despre interesul pentru Louis Munteanu: „Oferta rămâne valabilă cât timp este el fotbalist”

Gigi Becali a confirmat că dorește în continuare să îl transfere pe Louis Munteanu. Ce sumă este dispus patronul FCSB-ului să achite în schimbul atacantului.
Bogdan Mariș
04.09.2025 | 08:30
Gigi Becali ultimele detalii despre interesul pentru Louis Munteanu Oferta ramane valabila cat timp este el fotbalist
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali vorbit despre posibilitatea ca Louis Munteanu să semneze cu FCSB. FOTO: colaj Fanatik

Louis Munteanu a ratat transferul în vestul Europei, unde perioada de mercato s-a încheiat pe 1 septembrie, însă există în continuare posibilitatea ca atacantul CFR-ului să părăsească în curând echipa. Gigi Becali îl dorește pe golgheterul sezonului trecut din Superligă, iar patronul FCSB-ului a anunțat că oferta făcută recent este în continuare valabilă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu

Gigi Becali a anunțat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că este dispus să ofere 4.5 milioane de euro pentru atacantul lui CFR Cluj, Louis Munteanu. Pentru moment, patronul „feroviarilor”, Neluțu Varga, nu a acceptat oferta, însă latifundiarul a dezvăluit că aceasta este în continuare de actualitate.

„Louis Munteanu, rămâne oferta valabilă oricât timp este el fotbalist, bine, doi, trei ani, că dacă mai îmbătrânește… Mi-a dat cineva, un prieten… ‘Băi, Gigi, dacă îi dai 6 milioane, ți-l dă’. Păi ce, bă, am înnebunit de cap? Toți banii de la Europa îi dau lui Neluțu?

ADVERTISEMENT

Dau patru jumate, dar șase? Sunteți nebuni? O să vină familia și o să zică ‘Bă, tu ești nebun? Cum să dai șase milioane?’. Poate să zică nevasta: ‘Îți bați joc de bani?’ ”, a declarat Gigi Becali într-o intervenție la Digi Sport. Louis Munteanu a evoluat în 11 partide pentru CFR Cluj în acest sezon, marcând un gol, în partida cu Paksi din preliminariile Europa League.

Louis Munteanu, cel mai scump transfer din istoria Superligii?

În cazul în care CFR ar accepta oferta de 4.5 milioane, Louis Munteanu ar deveni cel mai scump jucător achiționat de o formație din România, depășind vechiul record de 3 milioane de euro, deținut de doi fotbaliști. Este vorba despre Florinel Coman, transferat de FCSB de la Viitorul (actuala Farul) în 2017, și atacantul argentinian Christian Fabbiani, adus de CFR Cluj de la Lanus în 2007.

ADVERTISEMENT
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24.ro
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!

Neluțu Varga a confirmat în această vară pentru FANATIK faptul că pe adresa clubului au sosit oferte de 15 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu. Dacă o astfel de mutare s-ar fi materializat, „vârful” ar fi devenit cel mai scump jucător vândut de o formație din România, depășind recordul deținut de Dennis Man, în schimbul căruia FCSB a încasat în total 12.6 milioane de la Parma.

ADVERTISEMENT
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar...
Digisport.ro
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
  • 5 milioane de euro este cota actuală a lui Louis Munteanu
  • 2028 este anul în care expiră contractul atacantului cu CFR Cluj
3.25 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” la Go Ahead Eagles - FCSB.
Fotbalul a înregistrat cifre excelente pe TV în luna august. Posturile de sport,...
Fanatik
Fotbalul a înregistrat cifre excelente pe TV în luna august. Posturile de sport, în topul audiențelor
Cristi Chivu, analizat de un psiholog după Inter – Udinese 1-2: „Nu este...
Fanatik
Cristi Chivu, analizat de un psiholog după Inter – Udinese 1-2: „Nu este perceput ca un antrenor de primă opțiune”
Iahtul lui Roman Abramovici, la adăpost de autorități. Unde își ține fostul patron...
Fanatik
Iahtul lui Roman Abramovici, la adăpost de autorități. Unde își ține fostul patron de la Chelsea bijuteria de 700 de milioane de dolari
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu...
iamsport.ro
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu numit în funcție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!