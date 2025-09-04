Gigi Becali, ultimele detalii despre interesul pentru Louis Munteanu: „Oferta rămâne valabilă cât timp este el fotbalist”

Louis Munteanu a ratat transferul în vestul Europei, unde perioada de mercato s-a încheiat pe 1 septembrie, însă există în continuare posibilitatea ca atacantul CFR-ului să părăsească în curând echipa. Gigi Becali îl dorește pe golgheterul sezonului trecut din Superligă, iar patronul FCSB-ului a anunțat că oferta făcută recent este în continuare valabilă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu

, Louis Munteanu. Pentru moment, patronul „feroviarilor”, Neluțu Varga, nu a acceptat oferta, însă latifundiarul a dezvăluit că aceasta este în continuare de actualitate.

„Louis Munteanu, rămâne oferta valabilă oricât timp este el fotbalist, bine, doi, trei ani, că dacă mai îmbătrânește… Mi-a dat cineva, un prieten… ‘Băi, Gigi, dacă îi dai 6 milioane, ți-l dă’. Păi ce, bă, am înnebunit de cap? Toți banii de la Europa îi dau lui Neluțu?

ADVERTISEMENT

Dau patru jumate, dar șase? Sunteți nebuni? O să vină familia și o să zică ‘Bă, tu ești nebun? Cum să dai șase milioane?’. Poate să zică nevasta: ‘Îți bați joc de bani?’ ”, a declarat Gigi Becali într-o intervenție la . Louis Munteanu a evoluat în 11 partide pentru CFR Cluj în acest sezon, marcând un gol, în partida cu Paksi din preliminariile Europa League.

Louis Munteanu, cel mai scump transfer din istoria Superligii?

În cazul în care CFR ar accepta oferta de 4.5 milioane, Louis Munteanu ar deveni cel mai scump jucător achiționat de o formație din România, depășind vechiul record de 3 milioane de euro, deținut de doi fotbaliști. Este vorba despre Florinel Coman, transferat de FCSB de la Viitorul (actuala Farul) în 2017, și atacantul argentinian Christian Fabbiani, adus de CFR Cluj de la Lanus în 2007.

ADVERTISEMENT

. Dacă o astfel de mutare s-ar fi materializat, „vârful” ar fi devenit cel mai scump jucător vândut de o formație din România, depășind recordul deținut de Dennis Man, în schimbul căruia FCSB a încasat în total 12.6 milioane de la Parma.

ADVERTISEMENT