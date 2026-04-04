Gigi Becali a dezvăluit ce planuri are cu Mirel Rădoi pentru sezonul viitor: „Mi-a arătat contractul”

Gigi Becali (67 de ani) a oferit ultimele detalii referitoare la situația contractuală a lui Mirel Rădoi (45 de ani) la FCSB. După cum se știe deja destul de bine, antrenorul a acceptat în primă fază să pregătească echipa roș-albastră doar până la finalul acestui sezon. Ulterior, ar fi urmat cel mai probabil ca el să meargă în străinătate, în condițiile în care are deja în acest sens de ceva timp pe masă o ofertă foarte avantajoasă din punct de vedere financiar.

Gigi Becali este optimist că îl va convinge pe Mirel Rădoi să continue la FCSB și din vară

Doar că finanțatorul campioanei en-titre a României s-a declarat destul de optimist cu privire la șansele sale de a-l convinge pe Rădoi să continue și din vară, însă numai în cazul în care reușește să îndeplinească obiectivul reprezentat de accederea în preliminariile Conference League. Cu această ocazie, Gigi Becali a explicat pe larg care ar fi argumentele sale în această situație.

„Nu îmi fac probleme că nu o să câștigăm play-out-ul. Problema e ce faci în meciul de baraj, cu oricine. Sper să facă Mirel ceva, nu știu. Pe mine mă interesează posesia. Dacă califică echipa, o să fac tot posibilul să rămână, nu? Mi-a zis MM că muncește de dimineața până seara, că nu a văzut niciodată așa ceva. Probabil că se interesează și de niște transferuri.

Atunci, dacă va califica echipa, el o întărește. El a venit să ajute. Mi-a arătat contractul, îl are deja. Dar eu mizez pe faptul că, dacă va califica echipa în Conference, îl mai conving și eu, mai are și el dragostea de echipa, de țară, de familie, de naș, de financiar, și cred că va rămâne. Eu cred că o va salva”, la după

Ce a declarat Mirel Rădoi după FC Botoșani – FCSB 3-2

Antrenorul campioanei ultimelor două ediții din SuperLiga a fost, în mod așteptat, destul de dezamăgit, motiv pentru care : „Un scenariu la care ne-am fi gândit foarte greu. O primă repriză bună, a doua dezastruoasă, inclusiv ca implicare. Avem de învățat, și eu, și jucătorii. Important e ce putem să învățăm. Asta rămâne să aflăm pe imaginile pe care o să le avem, de ce nu am putut să reglăm anumite lucruri pe posesia lor. Poate intensitatea a fost prea mare, poate obosiți de la echipa națională. Poate nu au fost într-o condiție de aproape sută la sută. (n.r. Despre ședința din vestiar) Trebuia să discutăm anumite lucruri. A părut că azi ne-am văzut prima oară, trebuie să găsim soluții pentru următoarea partidă”.