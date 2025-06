Gigi Becali, ultimele detalii despre „telenovela” transferului lui Dennis Politic: „E normal să crească prețul când sunt eu la mijloc”

Gigi Becali îl dorește în continuare pe Dennis Politic. , însă acesta a revenit cu o nouă ofertă pentru jucătorul lui Dinamo.

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Dennis Politic

Gigi Becali a propus celor de la Hermannstadt 500.000 de euro plus trei fotbalişti, Malcom Edjouma, Jordan Gele şi Nana Antwi, primii doi cu salariile plătite pe jumătate de FCSB, pentru a-l transfera pe Ianis Stoica, pe care l-ar fi trimis apoi la Dinamo, alături de Alexandru Musi, în schimbul lui Dennis Politic.

A , Alexandru Musi plus 800.000 de euro pentru Dennis Politic. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că încă așteaptă un răspuns din partea „câinilor”.

„Nu mai am nimic de 5 zile, cam 4-5 zile, nu am mai vorbit nimic. De când a căzut transferul lui Ianis Stoica, nu am mai vorbit nimic. Le-am spus că le dau un jucător de 20 de ani, care e de perspectivă și ei dau unul de 25 de ani, le dau și bani. Eu nu fac asta că sunt fraier.

Vedeți ce fac eu, pe mine la ora asta mă interesează numai și numai Liga Campionilor. Nu mă mai interesează și nu mai aștept jucătorii tineri. Vorbesc că nu mă interesează să cumpăr jucători tineri.

„E normal să crească prețul când sunt eu la mijloc”

Așa am înțeles, că a căzut cu Ianis Stoica, pe mine nu m-a mai interesat. Am vorbit atunci, am zis că fac cum spun ei, să fie bine, și după nu au mai răspuns la telefon și de-atunci nu am mai vorbit, nu m-a interesat. Au vorbit cei de la Dinamo cu el. Eu le-am spus așa, mai puneți 300.000 de euro și o să vi-l dea.

La ora asta e Becali la mijloc. E Becali la mijloc, tot timpul se vrea 300-400.000 de euro în plus. Când nu e Becali, le-am spus că o să-l ia cu un milion de euro, dar acum nu e un milion, că e Becali în ecuație. E normal că eu scumpesc afacerea. A fost ofertă de la mine, am vorbit-o. E normal să crească prețul când sunt eu la mijloc.

Când vreau un jucător, plusez, și dau și mai mult și cu asta basta, dar am și eu o limită. Oferta era de 1 milion de euro pentru Ianis Stoica, 500.000 pe care aveau să ni-i dea și 500.000 pe care îi dădeam, plus niște jucători cărora le dădeam și jumătate din salarii”, a declarat Gigi Becali la .