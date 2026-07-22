Sport

Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Dacă nu, la revedere!”

Gigi Becali, anunțul momentului despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB! De ce depinde totul în acest moment: „Atunci va veni, acum încearcă și el”
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.07.2026 | 06:40
Gigi Becali ultimele detalii despre transferul lui Denis Dragus la FCSB Daca nu la revedere
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a vorbit din nou în mod public despre dorința de a-l aduce în această vară pe Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB. Internaționalul român se află în continuare sub contract cu turcii de la Trabzonspor, însă ar vrea să plece de acolo pentru a juca mai mult, însă nu înainte de a-și recupera banii pe care actualul său club îi datorează.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Recent, FANATIK a informat în exclusivitate că această chestiune reprezintă singurul obstacol în calea mutării, iar fotbalistul face eforturi consistente pentru a rezolva această situație. Acum, patronul de la FCSB a confirmat și a transmis că Drăguș va semna cu FCSB doar dacă va reuși să ajungă la un acord cu oficialii echipei din Trabzon. „Drăguș va veni când va vrea. Când poate, dacă nu, la revedere. Acum încearcă și el (n.r. să își rezolve situația la Trabzonspor)”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

ADVERTISEMENT

Ce decizie s-a luat la FCSB cu privire la Alexandru Stoian

De asemenea, cu aceeași ocazie, finanțatorul FCSB-ului a anunțat și că recent s-a luat decizia ca Alexandru Stoian să nu mai fie folosit în atac, ci să treacă în rol de mijlocaș ofensiv, în spatele vârfului: „E îmbucurător că am avut o bancă tânără (n.r. la meciul cu FC Argeș), nu? După 2-0 am văzut că nu ne mai pun niciun fel de probleme și a fost o ambiție să avem patru jucători U21 în teren. Trebuie să le dăm încredere tinerilor. Ei se văd la antrenamente. Ce am aflat ultima dată de la MM?

«Băi, Gigi, o să vezi că pe Stoian nu o să putem să-l ținem așa, pentru că e foarte bun, dă multe goluri la antrenament». Cu alte cuvinte, trebuie să joace. Eu nu împrumut jucători din ăștia valoroși. O să joace. Eu am zis: «Băi, Mihai, eu când l-am văzut, l-am văzut ca număr 10». A zis MM că asta i-a spus și băiatul, în niște termeni fotbalistici pe care nu-i țin minte. Dacă și Hagi a spus așa, ce spune Hagi trebuie să asculți. Nu că e literă de Evanghelie ce spune Hagi, dar trebuie să-l asculți.

ADVERTISEMENT
Trump anunță noua țintă de pe teritoriul Iranului: Muntele Târnăcopului, care adăpostește un...
Digi24.ro
Trump anunță noua țintă de pe teritoriul Iranului: Muntele Târnăcopului, care adăpostește un complex nuclear. „Vom ataca foarte curând”

Eu acolo l-am văzut, număr 10. O să-l băgăm pe el să joace număr 10. Păi de ce îi luăm, ca să-i ținem pe bancă? Trebuie să-i promovăm. Marchează goluri, s-a împlinit la picioare, parcă a mai și crescut doi centimetri. Toma nu dă goluri, dar aleargă mult, face ambele faze. Păcat că nu marchează”. 

ADVERTISEMENT
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în...
Digisport.ro
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în direct, apoi și-a anunțat retragerea: ”Prima și ultima dată”
Ultrașii lui Levski au năvălit pe conturile Universității Craiova: „Veți arde în iadul...
Fanatik
Ultrașii lui Levski au năvălit pe conturile Universității Craiova: „Veți arde în iadul albastru!”
S-a terminat coșmarul la CFR Cluj! Neluțu Varga: „S-a plătit tot”
Fanatik
S-a terminat coșmarul la CFR Cluj! Neluțu Varga: „S-a plătit tot”
Probleme la Rapid! Clubul se află sub monitorizare financiară! Concluzia lui Victor Angelescu:...
Fanatik
Probleme la Rapid! Clubul se află sub monitorizare financiară! Concluzia lui Victor Angelescu: „S-a investit prost”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul căpitan de la FCSB a dat cărțile pe față: 'Am băut alcool...
iamsport.ro
Fostul căpitan de la FCSB a dat cărțile pe față: 'Am băut alcool ca să-mi suprim emoțiile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!