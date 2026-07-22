Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Dacă nu, la revedere!”

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Gigi Becali (68 de ani) a vorbit din nou în mod public despre dorința de a-l aduce în această vară pe Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB. Internaționalul român se află în continuare sub contract cu turcii de la Trabzonspor, însă ar vrea să plece de acolo pentru a juca mai mult, însă nu înainte de a-și recupera banii pe care actualul său club îi datorează.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Recent, , iar fotbalistul face eforturi consistente pentru a rezolva această situație. Acum, patronul de la FCSB a confirmat și a transmis că Drăguș va semna cu FCSB doar dacă va reuși să ajungă la un acord cu oficialii echipei din Trabzon. „Drăguș va veni când va vrea. Când poate, dacă nu, la revedere. Acum încearcă și el (n.r. să își rezolve situația la Trabzonspor)”, în direct la

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De asemenea, cu aceeași ocazie, , ci să treacă în rol de mijlocaș ofensiv, în spatele vârfului: „E îmbucurător că am avut o bancă tânără (n.r. la meciul cu FC Argeș), nu? După 2-0 am văzut că nu ne mai pun niciun fel de probleme și a fost o ambiție să avem patru jucători U21 în teren. Trebuie să le dăm încredere tinerilor. Ei se văd la antrenamente. Ce am aflat ultima dată de la MM?

«Băi, Gigi, o să vezi că pe Stoian nu o să putem să-l ținem așa, pentru că e foarte bun, dă multe goluri la antrenament». Cu alte cuvinte, trebuie să joace. Eu nu împrumut jucători din ăștia valoroși. O să joace. Eu am zis: «Băi, Mihai, eu când l-am văzut, l-am văzut ca număr 10». A zis MM că asta i-a spus și băiatul, în niște termeni fotbalistici pe care nu-i țin minte. Dacă și Hagi a spus așa, ce spune Hagi trebuie să asculți. Nu că e literă de Evanghelie ce spune Hagi, dar trebuie să-l asculți.

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Eu acolo l-am văzut, număr 10. O să-l băgăm pe el să joace număr 10. Păi de ce îi luăm, ca să-i ținem pe bancă? Trebuie să-i promovăm. Marchează goluri, s-a împlinit la picioare, parcă a mai și crescut doi centimetri. Toma nu dă goluri, dar aleargă mult, face ambele faze. Păcat că nu marchează”.