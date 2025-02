Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Koljic la FCSB: “I-am propus contract pe un an!”. Exclusiv

FCSB a anunţat transferul lui Andrei Gheorghiţă de la Poli Iaşi şi vrea să îşi fortifice linia ofensivă şi cu Elvir Koljic, atacantul Universităţii Craiova.

Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Koljic la FCSB: “Vreau să îi fac contract pe un an”

şi a oferit pentru FANATIK ultimele detalii despre negocierile cu atacantul bosniac:

“Cu Elvir Koljic o să vedem mai întâi ce spune doctorul. El este acum la testele medicale şi dacă totul este în regulă cred că o să ne înţelegem.

Eu vreau să îi fac contract pe un an şi posibilitate de prelungire pe un an şi jumătate. El vrea invers: un an şi jumătate contract, plus posibilitate de prelungire pe încă unul.

“El vrea până în vara anului viitor, cu opţiune pe încă un an”

Nu cred că vor fi probleme. Adică eu vreau să îi fac contract până la finalul anului şi apoi să vedem dacă prelungim. El vrea până în vara anului viitor, cu opţiune pe încă un an, în vara lui 2027.

Asta e singura diferenţă. Nu e încă semnat, o să vedem dacă ne înţelegem, dar v-am spus, nu cred că vor fi probleme”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK. Despre diferendul dintre Gigi Becali şi Koljic în ceea ce priveşte durata contractului a scris şi .

Koljic, reacţie pentru FANATIK : “Aveam 2 variante. Să merg în Bosnia sau la FCSB”

FANATIK despre mutarea de la Universitatea Craiova la FCSB. Bosniacul spune că lucrurile au fost destul de clare după

„Am ales să merg la FCSB pentru că nu mai puteam juca la Craiova. Mi s-a spus că s-au adus alți jucători, iar eu nu mai am loc să joc. Aveam 2 variante. Să merg în Bosnia sau la FCSB. Cei din Bosnia n-au plătit cât și-au dorit cei de la Craiova.

Am înțeles apoi că patronii de la Craiova și FCSB, domnii Rotaru și Becali, s-au înțeles. Apoi au vorbit și cu impresarul meu și lucrurile au fost clare. Cu mine nu a vorbit nimeni nimic, dar am înțeles că totul este în regulă”, a spus Koljic.

29 de ani are Elvir Koljic

800.000 de euro este cota de piaţă a atacantului bosniac