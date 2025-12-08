Gigi Becali, ultimele detalii despre transferurile pe care le pregătește la FCSB: „S-a terminat. Gata!”

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri care conduce echipa bucureșteană e pregătit să aducă întăriri serioase în această iarnă, însă spune că doi dintre jucătorii care au fost în trecut pe listă nu vor mai ajunge la FCSB.

Louis Munteanu nu mai ajunge la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali nu și-a ascuns admirația față de Louis Munteanu, despre care spune că poate să fie un jucător de talie mondială, însă cu toate acestea aducerea lui de la CFR Cluj nu mai este una de actualitate. Atacantul a negociat cu echipa bucureșteană în trecut, dar nu a ajuns la un consens cu Latifundiarul din Pipera cu privire la salariu și de acolo toată mutarea a picat.

ADVERTISEMENT

„Louis Munteanu nu mă mai interesează, s-a terminat toată telenovela, gata. El e fotbalist, dar trebuie cineva să se ocupe de el. Un doctor, ceva, să nu-i spunem bodyguard. Dacă cineva ajunge la o convenție cu el și are un însoțitor, să stea lângă el, e jucător de talie mondială”, a spus Gigi Becali la .

Câte transferuri face FCSB în iarnă

Patronul FCSB a dezvăluit câte transferuri vrea să facă și ce posturi dorește să acopere pentru a întări lotul și a se bate la campionat.

ADVERTISEMENT

„Vor veni 5 jucători, acum, pentru că suntem în sărbători trebuie să facem și mărturisiri. Eu mărturisesc care e gândul meu: oare mă va lăsa Hristos acum? E posibil și asta, că sunt mândru mereu, trufaș. Eu spun că luăm campionatul și mizez în nebunia mea pentru că am încredere în El. Acum, dacă luăm campionatul, e minune. O să vină 5 jucători.

ADVERTISEMENT

Da, o să și plece sau stau pe bară, pentru că au contract. Hai, mă, lasă-mă cu Mario Tudose. Mijlocaș central, posibil doi, fundaș stânga, atacant. Am luat deja un fundaș central, pe Duarte. Depinde ce jucători găsesc”, a mai spus Gigi Becali.

Ce jucători ar putea pleca de la FCSB în iarnă

După cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, . Atacantul urmează să fie pus pe liber de către echipa bucureșteană, relațiile din acest moment fiind tensionate, după ce jucătorul a decis de unul singur să se opereze și astfel stă în afara terenului până la începutul lui 2026.

ADVERTISEMENT

Alți fotbaliști care se pare că nu mai au viitor la FCSB sunt Mihai Popescu, al cărui contract expiră în vară, și Malcom Edjouma. Acesta din urmă are înțelegerea care e scadentă la finalul lui decembrie și decizia cu privire la posibila sa păstrare a fost luată de mai multe luni. De asemenea, un semn de întrebare este și cu privire la Vlad Chiricheș, cel care a fost tras pe linie moartă de Gigi Becali în ultimele luni.