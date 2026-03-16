Gigi Becali, ultimele detalii după 0-0 cu Metaloglobus despre mutarea pregătită la FCSB

Gabriel-Alexandru Ioniță
16.03.2026 | 18:18
După ce FCSB a început primul play-out din SuperLiga din istoria sa cu un egal pe Arena Națională, scor 0-0, cu Metaloglobus, Gigi Becali a fost întrebat din nou despre mutarea despre care s-a vorbit destul de mult în spațiul public în ultimele săptămâni. Este vorba despre cooptarea lui Adrian Ilie în nou-înființatul „birou de scouting” de la clubul roș-albastru.

Ce a spus Gigi Becali despre aducerea lui Adrian Ilie la FCSB

Prima dată despre această chestiune s-a discutat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Atunci, fostul mare atacant se afla în studio, iar finanțatorul campioanei en-titre a României intervenise prin telefon. Cel poreclit „Cobra” s-a arătat deschis la o astfel de colaborare cu formația pe care el o consideră drept Steaua, deci fosta sa echipă din cariera de fotbalist.

Omul de afaceri a părut foarte încântat de această posibilitate în momentele respective și chiar a transmis cu acea ocazie că își dorește să îl aducă pe Adi Ilie la clubul său. De atunci, a fost așteptat practic doar un anunț oficial în acest sens, întrucât totul părea rezolvat din acest punct de vedere. Astfel, urma ca fostul internațional român să înceapă munca de scouting la FCSB, sub coordonarea lui Mihai Stoica și, bineînțeles, Mirel Rădoi, noul antrenor al echipei.

Doar că ulterior lucrurile au ieșit de pe făgașul așteptat, iar în prezent pare că această colaborare întârzie să se materializeze sau ar urma chiar să nu se mai perfecteze. Asta pentru că recent Adrian Ilie a explicat că încă nu a avut o discuție față în față cu nimeni de la FCSB, așa cum se stabilise inițial că se va întâmpla.

De ce pare că Adrian Ilie nu va mai reveni la FCSB

De asemenea, fostul mare fotbalist a mai transmis cu acea ocazie și că nu își dorește să ocupe un rol oficial la clubul roș-albastru, întrucât în prezent are anumite proiecte personale pe care trebuie să le gestioneze. În schimb, și-a reafirmat dorința de a da o mână de ajutor în cadrul acelui departament de scouting, în mod neoficial însă.

Iar acum, în acest context, Gigi Becali a fost întrebat din nou despre acest subiect. Iar finanțatorul de la FCSB a admis că nu s-a mai discutat despre această chestiune în ultima perioadă, semn destul de clar că mutarea are totuși șanse destul de mici să se mai concretizeze, cel puțin pentru moment. „Nu știu nimic, n-am mai vorbit cu el”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
