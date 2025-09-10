Gigi Becali, ultimele informații despre situația lui Bîrligea și Șut. „Are entorsă”. Când intră la FCSB. Exclusiv

Daniel Bîrligea și Adrian Șut sunt doi dintre fotbaliștii lui Gigi Becali care s-au aflat în vederile selecționerului Mircea Lucescu pentru dubla din septembrie contra Canadei și a Ciprului.

Gigi Becali, veste bună pentru suporteri: „Bîrligea e la antrenamente”. Care e situația lui Adrian Șut

O dublă în care România a pierdut rușinos acasă amicalul cu Canada, dar și orice șansă de calificare directă la CM 2026. Daniel Bîrligea a fost convocat la lot, dar nu a putut răspunde prezent din cauza unei accidentări. În schimb, colegul său de la FCSB, Adrian Șut, a fost rezervă la ambele partide. Mai mult, , fiind înlocuit cu un alt coechipier, cu Florin Tănase.

A fost, așadar, o pauză internațională care a afectat-o intens pe FCSB, cu doi jucători de bază accidentați în această perioadă. Despre situația celor doi a vorbit patronul Gigi Becali, într-o intervenție telefonică în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

„Bîrligea nu mai are nicio treabă, e la antrenament. Șut nu știu ce entorsă a făcut. Să vedem de care…”, a dezvăluit Gigi Becali.

Gigi Becali dă de înțeles că Adrian Șut nu va lipsi după accidentarea din meciul cu Cipru: „Nu mai e ca pe vremuri, s-au schimbat metodele”

Dacă Elias Charalambous și Mihai Pintilii se pot baza pe atacantul Daniel Bîrligea, incertitudinea planează asupra lui din la doar 5 minute după ce intrase pe teren, suporterii și stafful FCSB s-au gândit la ce e mai rău, o perioadă lungă de absență.

Însă, Gigi Becali, patronul FCSB, sugerează că recuperarea acestuia va fi una rapidă, iar optarul va reveni curând.

„(n.r. – Cât lipsește Șut?) Acum sunt metode, lumea avansează cu mare viteză, mai ales în fotbal, unde sunt miliarde și miliarde. Și atunci sunt metode noi. Și trebuie orice antrenor să fie la curent cu metodele. Trebuie metode noi, moderne și să fii pus la punct cu ele. Nu mai merge ca pe vremuri.

‘Hai să alergăm 10 kilometri’ nu mai merge. Acum, trebuie să faci antrenamente de explozie, nu de anduranță. Nu mai merge ‘Hai că mergem la Forban, alergăm acolo și vomităm până la Sinaia’, cum a făcut Mirel (n.r. – Rădoi) odată. Că i-a alergat Pițurcă până a vomitat Mirel, așa erau metodele. De atunci până acum, s-au schimbat metodele, recuperările sunt altele.

(n.r. – deci nici la Șut nu e o problemă…) Cam așa ceva”, a precizat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.