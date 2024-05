Gigi Becali, ultimele informații despre transferurile lui Alexandru Chipciu, Daniel Popa și Louis Munteanu la FCSB: „Nu costă mult, el e pariul meu”

Gigi Becali încearcă să-și întărească lotul la puțin timp de la câștigarea campionatului, titlu obținut după o pauză de nouă ani. Patronul de la FCSB vrea să-i transfere pe Alexandru Chipciu, Daniel Popa și pe Louis Munteanu.

Gigi Becali despre transferurile lui Alexandru Chipciu, Daniel Popa și L0uis Munteanu la FCSB: „Nu costă mult, el e pariul meu”

Patronul de la FCSB caută să transfere din campionatul intern după triumful din Superligă. Omul de afaceri și-a stabilit deja țintele și rămâne doar o chestiune de timp până când va ajunge la un acord cu jucătorii și cluburile implicate.

. Jucătorul dorește să vină la echipa din capitală, lucru ce poate facilita sosirea sa la echipa campioană.

„Îl vreau, da (n.r. Chipciu). Dacă îi dau drumul să plece gratis îl luam. Nu pot să dau banii pe un jucător de 35 de ani. El a zis că încearcă să plece, are o relație bună cu clubul”, a declarat Gigi Becali la .

Dacă în cazul lui Chipciu lucrurile par a fi rezolvate, situația se complică puțin pentru . Finanțatorul susține că a negociat deja cu jucătorul și rămâne să discute cu U Cluj pentru suma de transfer. În cazul în care nu se va ajunge la un comun acord în privința sumei, clauza jucătorului poate fi activată.

„Daniel Popa, deja am negociat cu el. Doar trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul lui. Dacă are o clauză, impresarul jucătorului poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză, noi vrem să negociem cu clubul. Daniel Popa este pariul meu. Nu costă mult, e pariul meu. Mie îmi plăcea de el de când era la Dinamo”, a adăugat Gigi Becali.

Ținta numărul unu a acționarului pare să fie totuși jucătorul împrumutat de Fiorentina la Farul Constanța, Louis Munteanu. Patronul afirmă că negociază în momentul de față cu tânărul atacant.

„A fost Pietro Chiodi, ei au cerut 1,5 milioane de euro. Eu am dat 1,2 milioane de euro. Am încercat cu 700.000, dar ei nu îl dau. Mai are un an de contract. Aștept răspunsul dacă ni-l dau cu 1,2 milioane de euro. Încă nu mi-au dat răspunsul. Totul în viață să negociază”, a spus Gigi Becali, conform sursei menționate mai sus.

Alexandru Chipciu, Daniel Popa și Louis Munteanu în actualul sezon din Superligă

Universitatea Cluj a avut parte de un sezon bun în Superligă, deși formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a ratat la limită accederea în play-0ff, „Șepcile roșii” au reușit să obțină locul de baraj pentru Conference League și se vor înfrunta cu Universitatea Craiova duminică, 26 mai, pentru ultimul loc ce duce în Europa.

Daniel Popa și Alexandru Chipciu au fost printre artizanii ce au făcut ca U Cluj să se bată pentru un loc de Europa. Atacantul a contribuit cu 11 goluri și 5 pase decisive în 36 de meciuri în Superligă, iar mijlocașul polivalent a înscris de 5 ori și a livrat 4 pase de gol în 35 de partide.

Fostul internațional român, Alexandru Chipciu, ar reveni la FCSB după o pauză de opt ani. Carismaticul jucător a părăsit gruparea antrenată de Elias Charalambous în 2016, contra sumei de 3.000.000 de euro, semnând astfel cu Anderlecht, echipă cu care românul a obținut trofeul de campion încă din primul an.

Louis Munteanu a fost împrumutat la Farul Constanța în această stagiune și a reușit să marcheze de 12 ori, oferind totodată 5 pase decisive în 34 de partide.

