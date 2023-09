Gigi Becali, ultimele noutăți despre transferurile FCSB. “Ngezana, 7-8 milioane”

“Roș-albaștrii” se pregătesc să facă deplasarea la Constanța. , duminică, 17 septembrie, de la 21:45. Gigi Becali a vorbit în legătură ultimele noutăți despre transferurile de la FCSB. Patronul liderului din SuperLiga a mai vorbit și despre Ngezana, dar și despre următorul meci din etapa a 9-a din campionat.

Gigi Becali, ultimele noutăți despre transferurile FCSB

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Gigi Becali a avut o intervenție în care a discutat cu Horia Ivanovici în egătură ultimele noutăți despre transferurile de la FCSB. Latifundiarul din Pipera susține că Ngezana va fi unul dintre cei mai buni fundași din campionat și este de acord cu gazda emisiunii, că poate obține peste 7 milioane de euro pe jucător.

“Nu s-a mai întâmplat nimic. Nu mă interesează să vând jucători și nu am jucători de vânzare. De jucători nu mai vorbesc până în iarnă. Acum mă interesează doar fotbalul și să câștig. Nimic nu mă mai interesează, nu vând nimic până în iarnă.

Nici jucători liberi nu am pe listă, nimic. Merge echipa, e bine, batem tot ce întâlnim și nu ne stă nimic în cale. Doar să ne aduceți echipe. Dar ai văzut cum joacă Ngezana? Să vezi ce fotbalist o să fie. Are forță, viteză, tehnică, tot ce vrei.”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, fără emoții înainte de meciul cu Farul

. Patronul lui FCSB are încredere în forțele “roș-albaștrilor” și este de părere că formația lui Gică Hagi nu mai reprezintă o amenințare. Echipa constănțeană nu este într-o formă foarte bună în campionat, cu doar o victorie în SuperLiga, în ultimele două luni. În schimb, formația lui Charalambous are 6 victorii și o înfrângere.

“Hai să-ți spun ceva. Nu e că subestimez Farul. Dacă spuneai și cu CFR?! Dar când spui vine meciul cu… eu spun bătaie! Nu știu cine e! Că e Farul, că e CFR, că e cutare, eu trebuie să-i bat! Asta dacă vreau să fiu numărul unu! Nu?! Vreau să fac ceva

Bă, tată, așa a fost să fie! Dar nu mai e Farul aia de atunci! Nu mai este aia de atunci! Este, dar el știi care e treaba? A scos mult unt! Cât unt să aibă laptele? Că are și el unt. Scoți și dup-aia cât rămâne? Mai ales că nu mai e nici Alibec. Nu mai este Farul care a fost. Și nu că o subestimez pe Farul. Și cu Craiova când am jucat cu ei am zis că trebuie să batem.

Deci cum e Craiova e și Farul, cum e și Farul e și CFR Cluj. Pe mine mă interesează să-i batem. Gică nu spune așa? Trebuie să fim noi, să câștigăm. M-am luat și eu după el! Trebuie să-i batem pe Farul și gata!”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

