Gigi Becali, uluit de rivalii Dan Șucu, Mihai Rotaru și Neluțu Varga: „Cum țin echipele? Sunt eroi!”

Gigi Becali, dat pe spate de rivalii săi din SuperLiga. Ce l-a șocat pe patronul de la FCSB la omologii de la Rapid, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Dinamo.
Mihai Dragomir
16.01.2026 | 18:00
Gigi Becali, cuvinte de laudă pentru rivalii din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
SuperLiga s-a ridicat în ultimii ani la capitolul investiții. Cluburile cu pretenții au început să transfere pe sume mai mari și să ofere salarii atrăgătoare pentru jucători. Gigi Becali este șocat de felul în care rivalii săi rezistă în continuare.

Gigi Becali își compătimește adversarii. Ce a spus despre Dan Șucu, Mihai Rotaru și Neluțu Varga

Campionatul României a devenit mai interesant cu fiecare ediție. Echipele din SuperLiga se întrec în achiziții și în salarii, însă toate aceste aspecte implică costuri și pierderi și mai mari.

Gigi Becali, cel care a anunțat super transferul, dezvăluit exclusiv de FANATIK, pe care-l forțează la FCSB, a vorbit despre situația financiară a rivalilor săi și este uimit de cum aceștia continuă să își susțină echipele.

„Voi să știți că toți oamenii ăștia din fotbal… FCSB valorează mult la ora asta, dar, ca bani, ăștia sunt eroi. Și Șucu, și Rotaru, și ăștia de la Dinamo. Ca să ții echipă, la nivelul acesta, la care sunt ei, se evaporează banii… 6-7 milioane pe Coman, ăștia acum de pe Șut, zeci de milioane am mâncat anul acesta. Se evaporă banii.

Și i-am zis lui MM… Cum țin ei echipele? Că eu scot bani din transferuri, dar ei, săracii, n-au scos. El, Mihai Rotaru, e erou. Eu nu țineam… Nu că nu am bani, că sunt mai bogat decât ei toți la un loc. Dar, în locul lor, eu nu mai țineam.

Eu am încasat zeci de milioane și toți sunt băgați în echipă. Am mai scos și eu 2 milioane din împrumuturi și vreo alți 4 pe care îi mai am în cont. Ăștia sunt eroi, i-am zis lui MM. Au salarii mari și ei!”, a spus Gigi Becali.

Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat de noua vânzare a lui CFR Cluj și ce a spus despre Neluțu Varga

FANATIK a anunțat în exclusivitate că CFR Cluj l-a cedat pe Otto Hindrich la Legia Varșovia pentru 800.000 de euro. Gigi Becali a aflat în direct vestea și a reacționat instant.

„Neluțu, săracul… Îți dai seama? Înainte mai lua, anul ăsta… păi ce face? El are salarii și cheltuieli și mai mari decât mine. Ce să facă? Să distrugă familia lui? Copiii lui, nevasta?”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

