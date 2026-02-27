Sport

Gigi Becali, un nou atac la adresa festivalurilor ce ocupă Arena Națională: „Fac ăia toate drăciile, se aude până-n Pipera!”. Ce plan are cu FCSB: „Am vrut să facem o lege”

Echipele din București vor fi alungate de pe Arena Națională din cauza diverselor evenimente ce au loc pe cel mai mare stadion al țării. Gigi Becali a avut o nouă reacție virulentă pe acest subiect
Ciprian Păvăleanu
27.02.2026 | 17:34
Gigi Becali, un nou atac la adresa festivalurilor și concertelor de pe Arena Națională.
Evenimentele non-sportive de pe Arena Națională dau mari bătăi de cap echipelor din București. Cel mai mare stadion al țării va fi indisponibil pentru fotbal pentru o perioadă îndelungată începând cu luna mai, iar Gigi Becali a lansat un nou atac la adresa festivalurilor muzicale ce se desfășoară acolo. Totodată, el a vorbit despre o hotărâre de Guvern ce nu a fost respectată și prin care evenimentele sportive ar fi trebuit să aibă prioritate.

Gigi Becali, acid la adresa festivalurilor de muzică. Cum puteau FCSB, Dinamo și Rapid să aibă întâietate pe Arena Națională

Arena Națională va fi ocupată cu mai multe concerte începând cu această primăvară, urmând ca în vară să fie organizat și un festival de muzică, evenimente cu care Gigi Becali, patronul FCSB, nu este deloc de acord.

Omul de afaceri și-a mai exprimat opinia și în trecut cu privire la evenimentele care nu au legătură cu sportul de pe Arena Națională, pe care le asociază adesea cu consumul de droguri. Becali a vorbit din nou despre acest subiect și a lansat un nou atac la adresa conducătorilor țării, dezvăluind că nu a fost respectată o hotărâre de Guvern ce le-ar fi oferit câștig de cauză echipelor de fotbal:

„Am vrut să facem o lege. Există o hotărâre de Guvern care nu a fost respectată. Există o hotărâre care spune că întrecerile sportive au întâietate pe stadioane. Primăria nu a știut, nu a ținut cont. Noi le-am spus, ca să putem face plângere penală. În România, ce să faci? Ce dacă nu se respectă legea? Nu am știut. Vin ‘drogangiii’ noștri de la USR. Vine LGBT-ul. Sunt ai noștri. LGBT vrea ‘drogăreală’ pe Arena Națională.

Dacă ne ferim noi să vorbim vine bubuitura de nici nu poți să dormi. Fac ăia toate drăciile, se aude până-n Pipera. Distrează-te pe câmp. Nebunia și ‘drăceala’ pe câmp. Când eram eu tânăr, fumau ăia marijuana. Făceau țigara și îmi dădeau și mie. Eu o frecam și o aruncam. Mai erau pastile. Îmi dădeau și mie și le călcam în picioare”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

Ce evenimente sunt programate pe Arena Națională în următoarea perioadă

Începând cu luna mai, FCSB și Dinamo au probleme mari. Echipele din capitală trebuie să-și găsească „o casă” provizorie până la jumătatea lunii iulie. Pentru campioana en titre o variantă ar putea fi Ghencea, în timp ce Dinamo va merge, cel mai probabil, pe „Arcul de Triumf”.

Între 1 mai și 13 iulie nu se va mai disputa nicio partidă de fotbal pe Arena Națională, întrucât vor avea loc trei concerte și un festival uriaș de muzică. Metallica va concerta pe 13 mai, Max Korzh pe 23 mai, iar Iron Maiden pe 28 mai. După aceste trei concerte va urma festivalul „Kapital”, care va avea loc între 3-5 iulie, însă pregătirile necesită mult mai mult timp în care Arena Națională va fi blocată pentru evenimentele sportive.

