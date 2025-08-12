Gigi Becali, un nou atac la Craiova și Rapid după victoria de la LPF: „Rotaru și Șucu să mi se încline mie!”

Regulamentul LPF a rămas schimbat, iar patronul campioanei României s-a declarat mulțumit de felul în care au decurs lucrurile la Adunarea Generală de marți după-amiază.

ADVERTISEMENT

S-a încheiat telenovela. Gigi Becali, victorios în războiul cu Șucu și Rotaru

Rapid și Universitatea Craiova au contestat vehement modificarea din regulamentul LPF care i-a permis FCSB-ului să îl includă pe Malcolm Edjouma pe lista A. Dan Șucu i-a cerut chiar demisia lui Gino Iorgulescu, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Practic, orice club poate înregistra jucători în perioada de mercato. Oficialii de la Rapid și Universitatea Craiova au fost mai degrabă nemulțumiți de faptul că măsura s-a luat fără o înștiințare în prealabil.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Să asculte și ei de mine, că nu e nicio rușine să asculte de Becali”

Gigi Becali a ieșit cel mai bine din această ecuație. Patronul de la FCSB le-a dat o lovitură rivalilor săi din campionat, Dan Șucu și Mihai Rotaru. El chiar a declarat că se simte bine și le-a recomandat celor doi, în mod ironic, să îi mai asculte sfaturile.

„Nu stau eu să fac ambiție cu oamenii. Aici sunt niște tâmpenii, eu doar am spus la televizor despre anomalia asta că e prostie și oamenii să o îndrepte, iar oamenii de acolo au îndreptat-o.

ADVERTISEMENT

La cât de puternic sunt… Eu mi-am creat asta în ani de zile. Ei, Rotaru și Șucu, să mi se încline mie. Să asculte și ei de mine, că nu e nicio rușine să asculte de Becali. E o mândrie”, a declarat Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

Rapid și FCSB se vor întâlni weekendul viitor în etapa cu numărul 6 din Superliga României. Atmosfera e deja una tensionată și se anunță un duel pe cinste. Giuleștenii vor să obțină un nou succes care ar mări diferența de puncte față de rivali.