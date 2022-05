Gigi Becali, un nou atac la Vasile Dîncu: “Până și la fotbal se bagă Securitatea. Nu vezi ce vrea să facă ministrul? Să participe CSA-ul în Liga 1”

a năruit visul lui Gigi Becali ca FCSB să joace în Ghencea, iar pe Ministrul Apărării.

Gigi Becali, acuzații grave: „Vor să schimbe legea ca să fie fotbalul și mai controlat”

că Steaua nu poate promova în Casa Pariurilor Liga 1, iar Gigi Becali l-a amenințat pe Ministrul Apărării și a declarat că .

„Peste tot, Securitatea conduce, dar nu se bagă şi la fotbal. Și CIA… Dar nu se bagă la fotbal! La noi, până şi la fotbal se bagă Securitatea. Nu avem ce face! De fapt, se poate face o asociaţie a gloriilor României şi să mergeți la protest, să faceți petiții la UEFA”.

Gigi Becali face previziuni sumbre și consideră că fiecare partid va fi implicat la câte o echipă, iar conducerea Federației Române se va schimba și va fi impusă tot timpul de considerente politice.

„Nu vezi ce fac? Vor să schimbe legea ca să fie fotbalul și mai controlat. Îți dai seama ce se va întâmpla? Face și PNL-ul o echipă… După aia vin alții la putere și schimbă șeful Federației. După aceea vine PSD-ul și e pus altul”.

Gigi Becali, mesaj clar pentru Dîncu: „S-a transformat Steaua în societate pe acțiuni și vii tu acum să strici iar?”

Gigi Becali îi transmite lui Vasile Dîncu că și în cazul în care CSA Steaua va promova în Liga 1 nu va putea juca în Europa: „Nu vezi ce vrea să facă ministrul? Să participe CSA-ul…Păi, nu se poate! Nu te lasă UEFA să participi în cupele europene. Ce dacă intri în campionatul intern? Nu ai cum.

Vii acum să spui că repari ce s-a stricat și ce s-a îndreptat în urmă cu 25 de ani? S-a transformat Steaua în societate pe acțiuni și vii tu acum să strici iar”, a spus Becali la .

AS47 a primit răspunsul și îl contrazice Gigi Becali: „UEFA nu interzice cluburile deținute de stat”

Asociația Steliștilor 1947 a obținut un răspuns oficial de la UEFA cu privire la viitorul secției de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei: „NICIO REGULĂ UEFA NU INTERZICE CLUBURILE DEȚINUTE DE STAT

“There is NOTHING in the UEFA club licensing regulations forbidding state ownership.”

Conform acestui răspuns, CSA Steaua București ar fi putut participa în cupele europene dacă ar fi câștigat Cupa României: „O situație tragi-comică în care, prin absurd, un club de drept public precum CSA Steaua București ar putea participa în Europa League dacă ar câștiga Cupa României, dar, cu toate acestea, ar avea interzis în Liga 1.

„Astfel, UEFA demontează oficial cea mai mare manipulare din istoria fotbalului românesc. Ne referim aici la celebra manipulare din anii 1998-2003 potrivit căreia “UEFA interzice cluburile departamentale, deținute sau finanțate de Stat”. A fost pretextul folosit de MAFIA din fotbalul românesc pentru cel mai mare jaf și furt de identitate din istoria sportului.

O propagandă ieftină, un FAKE-NEWS mizerabil, o manipulare colosală de care au profitat la acea vreme infractori de cea mai joasă speță care au reușit să producă zeci/sute de milioane de euro prin clonarea celui mai mare brand din sportul românesc: STEAUA BUCUREȘTI”.