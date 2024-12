Gigi Becali, un nou episod controversat în Parlamentul României! Derapaj la adresa lui Crin Antonescu: „E băiat bun, dar întreb și eu”

Gigi Becali, omul numărul 1 de la FCSB, are parte de niște zile pline. Echipa sa are meci luni seara, în Superliga României, cu Poli Iași, iar omul de afaceri este extrem de implicat și în politică. El nu a ratat nici astăzi ocazia de a-și face simțită prezența în Parlament.

Gigi Becali, show în Parlament

Gigi Becali a fost al doilea pe listele AUR pentru Camera Deputaților și acum participă la fiecare ședință Luni, el a participat la audierea noului ministru al Justiției, Radu Marinescu.

ADVERTISEMENT

Radu Marinescu și Gigi Becali au fost surprinși împreună. Cei doi s-au salutat și au purtat o scurtă discuție. Ulterior, patronul FCSB-ului a spus câteva cuvinte și despre Crin Antonescu, noua propunere a alianței PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidențiale.

Crin Antonescu a fost un nume extrem de important în politică la începutul anilor 2010, însă, în ultima perioadă, a cam dispărut din prim-plan. Acum, el ar urma să candideze din partea coaliției PSD-PNL pentru fotoliul de la Cotroceni.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Crin Antonescu e băiat bun, e bun de pus pe rană“

Gigi Becali a avut un discurs ironic la adresa lui Crin Antonescu. Omul de afaceri consideră că politicianul a greșit în trecut, atunci când l-a propus pe Klaus Iohannis în funcția de președinte al României.

„Nu știu ce să zic de Crin Antonescu. E băiat bun, dar întreb și eu: dacă acum 10 ani, când erai mai tânăr, l-ai pus pe Iohannis pentru că nu erai capabil, vii acum, după 10 ani, când ești mai bătrân și ai mai băut și 10 cisterne de bere, ca să fii președinte? Așa… el e băiat bun, e bun de pus pe rană“, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Discursul lui Radu Marinescu:

„Justiția are nevoie, în momentul de față, categoric de independență. Eu sunt un adept al independenței justiției. Ministrul Justiției este un factor politic, dar justiția este apolitică, așa trebuie să fie, așa trebuie să rămână. Are nevoie de resursă, resursă umană, resurse materiale – bineînțeles, în condițiile legii. Cunoaștem unde sunt bugetele și cum sunt, are nevoie de asemenea de calitatea normei“.

Gigi Becali a fost în centrul atenției în Parlamentul României și vineri. , după ce a primit mai multe întrebări care l-au iritat. Omul de afaceri i-a luat microfonul din mână reporterului, dar, până la urmă, i l-a înapoiat.