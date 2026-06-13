„Gigi Becali, un personaj absolut fabulos”. Mircea Sandu, verdict crunt pentru Dan Șucu: „Va pierde bani mulți”. Ce a spus despre Mihai Rotaru și Neluțu Varga

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Mircea Sandu (73 de ani) a făcut câte o scurtă caracterizare pentru fiecare dintre cei mai importanți investitori din fotbalul românesc în acest moment. Este vorba despre Gigi Becali de la FCSB, Dan Șucu de la Rapid, Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova și Neluțu Varga de la CFR Cluj. În ceea ce îl privește pe acționarul majoritar de la clubul din Giulești, fostul președinte al FRF a apreciat că este de așteptat ca el să piardă destul de mulți bani din cauza fotbalului, prin prisma lipsei sale de experiență din acest domeniu.

Ce a spus Mircea Sandu despre Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și Neluțu Varga

Vizavi de patronul de la FCSB, cel poreclit „Nașul” a scos în evidență în mod special faptul că el obișnuiește să nu piardă bani în această activitate. Despre Rotaru și Varga fostul fotbalist a menționat că nu îi cunoaște personal pe aceștia, dar pe de altă parte a transmis că apreciază la ei faptul că se preocupă destul de mult de echipele lor.

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„(n.r. Despre Dan Șucu) Un om de afaceri care a prins gustul fotbalului și care va pierde bani mulți. (n.r. Despre Gigi Becali) Un personaj absolut fabulos. Și care nu pierde din fotbal. (n.r. Despre Neluțu Varga) Nu-l cunosc. Dar faptul că a adus printre cei mai buni antrenori la Cluj – înseamnă că e preocupat.

(n.r. Despre Mihai Rotaru) Nici de el nu prea știu. Am citit acum că investește, vinde, iar investește și vinde și face profit. Am văzut că a adus jucători destul de valoroși pentru campionatul intern. Îi doresc și lui și celorlalți mult succes în cupele europene”, a spus , potrivit

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Fostul președinte al FRF a apreciat că omul care a fost adus la CCA în timpul mandatului său face o treabă destul de bună, : „E contestat pentru că e grec. Dar din punct de vedere al pregătirii și al modului în care a dezvoltat arbitrajul românesc e ok. Comisia, da. Nu mă refer la arbitraj. Comisia își face treaba. S-a bătut să promoveze arbitrii pe plan internațional. (n.r. Dacă e Istvan Kovacs cel mai bun arbitru român din istorie) Nu, hai să nu exagerăm. (n.r. Despre Gino Iorgulescu) După părerea mea, lucrurile merg bine la Ligă. Și din punct de vedere al negocierilor și din altele. Eu am încredere în Gino și în Justin (n.r. Ștefan) și cred că tandemul ăsta poate să mai ducă liniștit încă un mandat, fără probleme”.