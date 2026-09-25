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De-a lungul timpului, Gigi Becali a spus clar că nu este interesat de echipa națională și nu se uită la jocuri decât dacă are jucători acolo. De această dată situația s-a schimbat și a precizat că va urmări întâlnirea Suedia – România, însă nu va avea emoții.

Gigi Becali va urmări meciul Suedia – România

După , FCSB nu mai are niciun jucător la lotul primei reprezentative. Chiar și așa, Gigi Becali a dezvăluit că se va uita la meciul Suedia – România șo va face special pentru nașul său Gică Hagi.

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”Înainte, nici nu mă uitam la națională dacă nu aveam 3-4 jucători. Acum, fiind Gică, m-aș uita, cum era și cu Mirel Rădoi. Nu zic că nu mă interesează, dar emoții nu voi avea. Mă cunosc, mă voi uita, vreau pentru Gică.

Când îți dorești foarte mult, ai și emoții. Emoții nu cred că voi avea, pentru că nu am niciun jucător acolo. Nu am emoții nici pentru țară, nici pentru tricolor, eu am numai pentru FCSB și atât”, a declarat Becali, la .

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Echipa de start a României pentru duelul cu Suedia

, din prima etapă a Grupei 4 din Divizia B a Ligii Națiunilor, se va disputa vineri, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. Întâlnirea va fi condusă de o brigadă de arbitri din Cehia, avându-l la centru pe Ondrej Berka.

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După ce Gică Hagi a spus în conferința de presă susținută înaintea jocului că de trei zile are în cap echipa de start, : I. Radu – Drăgușin, Coubiș, Ghiță – Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu – I. Hagi – Man, L. Munteanu.

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în încercarea ”tricolorilor” de a ajunge la EURO 2028. Pe lângă faptul că locul 1 în grupă ar asigura prezența la baraj, o clasare în primele două poziții ar aduce și intrarea în urna 2 valorică la tragerea la sorți a preliminariilor clasice.