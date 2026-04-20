Gigi Becali, derapaj la adresa lui Vlad Chiricheș, ieșit accidentat în Farul – FCSB: ”Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”

ADVERTISEMENT

Titularizat de Mirel Rădoi peste capul patronului, Vlad Chiricheș (36 de ani) nu a rezistat decât 77 de minute în partida Farul – FCSB 2-3. Ce a spus Gigi Becali când a văzut că jucătorul pe care nu-l mai vrea în teren a fost înlocuit din cauza unei accidentări.

Imediat după încheierea întâlnirii de la Ovidiu, care a pus punct , Gigi Becali a intrat în direct și a invocat divinitatea pentru accidentarea suferită de veteranul Vlad Chiricheș.

ADVERTISEMENT

”Era să ce? (n.r. – Despre faptul că s-a accidentat Chiricheș) Până la urmă am scăpat de el? (n.r. – râde) Nu știu, habar nu am, să îl întreb pe MM (n.r. – Mihai Stoica), poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Păi e mai bine. Nu accidentare gravă, dar una ca să scăpăm de el acum.

Nu contează acum. Ce rost are? Am câștigat meciul, nu am avut nicio emoție. E bine că s-a întâmplat și asta cu Chiricheș. Să facă ce vrea el (n.r. – Mirel Rădoi), eu nu mă bag. Acolo (n.r. – la baraj) dacă este îl scot de pe listă (n.r. – râde)”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

ADVERTISEMENT

Rădoi a trecut peste Gigi Becali

Deși a promis după instalarea lui Mirel Rădoi ca antrenor că nu va mai interveni la echipă și nu va mai face afirmații defăimătoare la adresa jucătorilor, Gigi Becali nu s-a putut abține și la finalul partidei cu Oțelul, din etapa trecută, a anunțat că pe Vlad Chiricheș.

ADVERTISEMENT

Antrenorul , despre care a spus clar că a creat gratuit o situație tensionată, dar nu a ținut cont de cerința acestuia și .

ADVERTISEMENT

”Interpretați cum vreți dumneavoastră. Eu am jucătorii de partea mea în fiecare zi, eu aleg. Eu nu văd niciun elefant în cameră, eu văd doar jucători care se antrenează foarte bine în fiecare zi”, a afirmat Rădoi, înaintea jocului de la Ovidiu.

Rădoi pleacă la Gaziantep

Însă, toată această situație creată la FCSB l-a făcut pe Mirel Rădoi să fie sigur de faptul că nu va mai continua pe banca ”roș-albaștrilor”. Din informațiile obținute de FANATIK, .

ADVERTISEMENT

Rădoi ar urma să pună capăt aventurii la FCSB după această întâlnire cu Farul, chiar dacă până la finalul actualului sezon. Și asta pentru că în actuala stagiunea a antrenat deja două echipe: Universitatea Craiova și FCSB.