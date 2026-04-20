Gigi Becali, derapaj la adresa lui Vlad Chiricheș, ieșit accidentat în Farul – FCSB: ”Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”

Vlad Chiricheș a fost folosit titular în meciul Farul - FCSB 2-3, dar a ieșit accidentat. Gigi Becali (67 de ani) a comentat pe un ton ironic problemele medicale ale veteranului.
Traian Terzian
20.04.2026 | 23:16
Gigi Becali, reacție neverosimilă după accidentarea lui Vlad Chiricheș. Sursă foto: colaj Fanatik
Titularizat de Mirel Rădoi peste capul patronului, Vlad Chiricheș (36 de ani) nu a rezistat decât 77 de minute în partida Farul – FCSB 2-3. Ce a spus Gigi Becali când a văzut că jucătorul pe care nu-l mai vrea în teren a fost înlocuit din cauza unei accidentări.

Cum a comentat Gigi Becali accidentarea lui Vlad Chiricheș

Imediat după încheierea întâlnirii de la Ovidiu, care a pus punct etapei a 5-a a play-out-ului SuperLigii, Gigi Becali a intrat în direct și a invocat divinitatea pentru accidentarea suferită de veteranul Vlad Chiricheș.

”Era să ce? (n.r. – Despre faptul că s-a accidentat Chiricheș) Până la urmă am scăpat de el? (n.r. – râde) Nu știu, habar nu am, să îl întreb pe MM (n.r. – Mihai Stoica), poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Păi e mai bine. Nu accidentare gravă, dar una ca să scăpăm de el acum.

Nu contează acum. Ce rost are? Am câștigat meciul, nu am avut nicio emoție. E bine că s-a întâmplat și asta cu Chiricheș. Să facă ce vrea el (n.r. – Mirel Rădoi), eu nu mă bag. Acolo (n.r. – la baraj) dacă este îl scot de pe listă (n.r. – râde)”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Rădoi a trecut peste Gigi Becali

Deși a promis după instalarea lui Mirel Rădoi ca antrenor că nu va mai interveni la echipă și nu va mai face afirmații defăimătoare la adresa jucătorilor, Gigi Becali nu s-a putut abține și la finalul partidei cu Oțelul, din etapa trecută, a anunțat că nu mai vrea să-l vadă în teren pe Vlad Chiricheș.

Antrenorul s-a arătat deranjat de intervenția patronului, despre care a spus clar că a creat gratuit o situație tensionată, dar nu a ținut cont de cerința acestuia și l-a titularizat pe Chiricheș în meciul cu Farul.

”Interpretați cum vreți dumneavoastră. Eu am jucătorii de partea mea în fiecare zi, eu aleg. Eu nu văd niciun elefant în cameră, eu văd doar jucători care se antrenează foarte bine în fiecare zi”, a afirmat Rădoi, înaintea jocului de la Ovidiu.

Rădoi pleacă la Gaziantep

Însă, toată această situație creată la FCSB l-a făcut pe Mirel Rădoi să fie sigur de faptul că nu va mai continua pe banca ”roș-albaștrilor”. Din informațiile obținute de FANATIK, tehnicianul are un acord cu turcii de la Gaziantep.

Rădoi ar urma să pună capăt aventurii la FCSB după această întâlnire cu Farul, chiar dacă nu va putea sta pe banca celor de la Gaziantep până la finalul actualului sezon. Și asta pentru că în actuala stagiunea a antrenat deja două echipe: Universitatea Craiova și FCSB.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
