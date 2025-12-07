Gigi Becali va lua foc: motivele pentru criza FCSB. „Fiecare face ce vrea acolo, Riscă să nu prindă Europa!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a remizat cu Dinamo, scor 0-0, în etapa 19 din SuperLiga. Jocul roș-albaștrilor a fost unul modest, iar cel mai bun jucător de pe teren a fost Mihai Toma, jucătorul folosit pentru regula U21. În urma acestui rezultat, analiștii FANATIK au despicat firul în patru și au transmis ce se întâmplă la echipa campioană.

Gigi Becali va lua foc: motivele pentru criza FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie, Andrei Vochin și Dănuț Lupu au analizat criza prin care trece FCSB. Lupu consideră că FCSB putea să se impună, deși nu evolua cu un atacant de careu.

Andrei Vochin a fost primul care a abordat discuția: „(n.r. – Toma, cel mai bun jucător de la FCSB?) A fost peste media echipei, pentru că media echipei a fost foarte jos”.

Dănuț Lupu e de părere că FCSB trebuia să se impună și cu Tănase vârf: „De ce spun că cea mai mare problemă e a mijlocașilor? Dacă vă aduceți amine, a fost un Steaua – Dinamo 0-3, era Cezar Zamfir atacant și i-am bătut cu 3-0, nu aveam nici noi atacant. Juca Cezar Zamfir vârf. Mijlocașii trebuie să joace, dar dacă nu îți aduc mijlocașii mingea în față, tu, ca atacant, ce să faci? Problema e că Tănase nu juca atacant, el cobora să ia mingile de la Lixandru și Șut. De ce? Pentru că nu ajungeau mingile la el”.

Andrei Vochin e de acord cu analiza lui Dănuț Lupu: „Acesta e un semn că fiecare face ce vrea acolo și nu e în regulă. În teren, jucătorii dau senzația asta”.

Elias Charalambous a încercat să îi motiveze pe jucători

: „Șut îmi dădea impresia că joacă extremă dreapta la un moment dat. Juca pe banda dreaptă, parcă cerea schimbare, credeam că o să fie schimbat la un moment dat”.

Dănuț Lupu consideră că problema pleacă din vestiar: „E o problemă în vestiar. Eu cred că, la FCSB, cea mai mare problemă e a jucătorilor în vestiar, ei nu se mai înțeleg. Din hora aia pe care o făceau ei, din horă au ajuns să poarte mănuși de box. Nu am văzut să vorbească, să se ajute între ei. Nu, pare că nici nu se cunosc, pare că s-au văzut pentru prima dată în viața lor”.

Adrian Ilie a amintit de indicațiile oferite de Elias Charalambous: „Mai e o chestie, la un moment dat a ieșit și Charalambous la margine și arăta un fel de sistem. Făcea 4-3-2-1, dar nu jucau în niciun fel de sistem. FCSB-ul nu a avut un sistem de joc, din cauza asta a și ieșit la margine, să le facă semn. Se vedea că Dinamo a început să domine”.

FCSB riscă să nu prindă cupele europene

În încheierea discuției, Andrei Vochin a transmis faptul că , asta în cazul în care media punctelor acumulate va rămâne aceeași până la final.

„M-am uitat pe clasament, în cel mai rău caz, la finalul etapei, diferența dintre FCSB și locul 6 va fi de 4 puncte. Asta în cel mai rău caz, ar putea fi chiar de 2 puncte. Suntem la etapa 19, mai sunt 11 etape și asta înseamnă că mai sunt 33 de puncte în joc și ei au de recuperat maxim 4. Problema intrării FCSB-ului în play-off nu mi se pare extrem de mare.

Problema este că atunci când ajungi în play-off, ajungi cu chiu, cu vai, și te trezești că diferența este de 10-15 puncte… S-ar putea chiar de zona de cupe europene. Ce faci mai departe? Cu Cupa am văzut cum e, mai ai o șansă în ianuarie, dar ai tratat-o ca pe competiția a 3-a.

În campionat, dacă nu prinzi poziția a 3-a, nu prinzi cupele europene. (n.r. – Există un risc ca FCSB să nu prindă Europa în acest an?) Da! În momentul acesta există un risc să nu prinzi Europa. Mai degrabă o poți prinde din play-out, comparativ cu play-off în acest moment. Asta dacă punctele acumulate rămân în media de până acum. Dacă media rămâne ca până acum, ei nu au șanse să prindă primele 3 locuri”, a mai spus Andrei Vochin.