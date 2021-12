Gigi Becali nu se dezminte. Noi declarații controversate despre vaccinul anti-Covid: „E lepădare de Hristos. Eu nu cred în știință”

Devenit deja o tradiție, interviul din noaptea de Crăciun i-a oferit lui Gigi Becali un nou prilej . Potrivit spuselor sale, administrarea oricăruia dintre aceste seruri semnifică, de fapt, o „lepădare de Hristos”.

Gigi Becali a făcut noi declarații controversate în noaptea de Crăciun

„Eu nu fac propagandă. Eu vorbesc pentru creștinii mei, pentru mama mea și frații mei, cu care mă împărtășesc. Lor le spun că eu nu mă vaccinez. Eu plătesc statului impozite și respect legile și dau lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, dar dacă tu mă îndemni spre ceva ce nu e al lui Dumnezeu, nu fac.

Dacă îmi spui să fac vaccinul, nu fac. De ce? Pentru că eu nu cred. Eu nu cred în știință, cred în Dumnezeu. Cine a făcut știința? Nu a făcut-o Dumnezeu? Dacă Sfinții Părinți spun să nu fac vaccin, păi, bă, eu nu fac vaccin! Că eu nu știu, sunt om prost, dar fac ce au zis Sfinții Părinți, care au vorbit cu Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

Dacă Sfinții Părinți spun că vaccinul este lepădare, eu nu mă lepăd de Hristos chiar dacă îmi tai capul. Nu că-mi impui tu certificat verde… Să-și vadă de treaba lor cu certificatul verde. Eu nu fac lepădare, că asta e vaccinul”, a declarat patronul FCSB-ului, la .

„Am făcut Covid, nu am avut nimic. M-am imunizat, nu îmi e frică”

Întrucât a trecut la rândul său prin boală, fără să aibă probleme de sănătate, acesta a afirmat răspicat, în cadrul aceluiași interviu, că nu mai are niciun motiv să se teamă. Ba chiar se consideră imunizat, deși nu s-a vaccinat și nici nu intenționează.

ADVERTISEMENT

„Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu. Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi.

Doctorul mi-a zis ‘Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori’. Nu purtam mască și am fost atacat de virus. Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Keșeru, trecut pe linie moartă la FCSB: „Am cu cine să-l înlocuiesc”

În altă ordine de idei, chiar dacă vacanța e abia la început, patronul FCSB-ului a întocmit lista cu jucătorii de care intenționează să scape în această iarnă. Deși se număra printre ei, ar putea rămâne până la finalul sezonului, dar va trebui să se mulțumească doar cu statutul de rezervă.

„Lucrurile sunt clare, nu am ce să îi mai fac lui Keșeru. El mă ia…că unde se duce până la vară, că a jucat deja pentru două echipe. Dar problema e că dacă el refuză să plece în iarna asta, atunci o să stea rezerva ăstora mici din atac de 19 ani.

ADVERTISEMENT

E treaba lui, dar aici nu mai prinde să joace titular, iar dacă vrea să îi fie rezerva unor copii de 19 ani, asta este. Și cu Budescu la fel. Am cu cine să îl înlocuiesc pe Keșeru, stați liniștiți. Acum câteva zile m-am interesat și de Andrei Burlacu.

Băiatul a fost accidentat și o să revină cât de curând. Vreau să îl văd la lucru și pe el, vreau să mă conving de ceea ce poate. O să își intre în formă și Coman, iar Keșeru să stea să se uite la ei dacă nu vrea să plece”, a anunțat Gigi Becali, nu cu mult timp în urmă, potrivit .