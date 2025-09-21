Gigi Becali – Valeriu Iftime, dialog în direct la Fanatik SuperLiga după Botoșani – FCSB 3-1. „Care e problema sfinției tale?” / „Mă doare! România, fără FCSB, are o mare problemă ca fotbal”. Exclusiv

Gigi Becali și Valeriu Iftime au făcut spectacol în direct la FANATIK SUPERLIGA. , scor 3-1 în SuperLiga, cei doi finanțatori din fotbalul românesc au revenit la sentimente mai bune. Totuși, Iftime a rămas la părerea că Elias Charalambous trebuie să plece de pe banca FCSB-ului.

Gigi Becali – Valeriu Iftime, dialog în direct la Fanatik SuperLiga: „Eu mă bag la Botoșani?” / „România fără FCSB are o mare problemă”

înainte și după meciul câștigat de FC Botoșani, scor 3-1 cu FCSB, în etapa a 10-a din SuperLiga. Omul de afaceri este ferm convins că problema crizei roș-albaștrilor pornește de la banca tehnică și chiar i-a cerut public lui Gigi Becali să-l demită pe cipriot.

Gigi Becali a sărit în apărarea antrenorului de la FCSB și a ajuns să se contreze în spațiul public cu Iftime. Atât Becali, cât și Iftime au fost în direct la FANATIK SUPERLIGA și au pus capăt disputei.

Gigi Becali: Eu vreau să-l întreb. Care e problema sfinției tale de te bagi că nu știu ce. Care e treaba ta? Eu mă bag la Botoșani, cine e antrenor, cine să antreneze? Care e problema că nu înțeleg. Este un proverb românesc și ești om deștept care înțelege. ‘Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia’. (n.r. râde)

Valeriu Iftime: Te referi la mine? Mă ascultați acum? Eu nu am grija dumneavoastră, eu îmi spun o părere, Dumnezeu îmi dă în gând asta. Nu că vreau eu. Eu vreau să vă spun ca la un prieten, un om care-l respect. Eu simt, am văzut eu, și nu numai eu, că aveți o problemă acolo de antrenor. De ce să nu o spun, ce vă deranjează? O spun politicos.

Gigi Becali: Nu e mai bine să-ți vezi de echipa ta?

Valeriu Iftime: Nu. Domnule Becali, România fără FCSB are o mare problemă ca fotbal, ca imagine.

Gigi Becali: Eu îți spun un lucru. La FCSB, eu n-am antrenat echipa, dar eu am făcut echipa, eu am făcut schimbările și am luat campionatul.

Valeriu Iftime: Aici este o altă chestiune, vă felicit dacă ați făcut așa. Eu vă mai spun ceva, dacă nu v-ați fi băgat și aveați un antrenor erați în Champions League, nu în Europa League.

Gigi Becali: Să-ți spun un lucru, am văzut că ești om cuminte. Iartă-mă, mie îmi place să mai fac caterincă, să mai râd. M-ai înțeles?

Valeriu Iftime: Eu vă respect, știți că pe mine chiar mă doare. Am greșit, îmi pare rău.

Gigi Becali: De ce ai băut atâta șampanie când m-ai bătut?

Valeriu Iftime: Fotbaliștii ăștia merită alt statut. În momentul ăsta FCSB mi s-a părut debusolată și am spus-o cu strângere de inimă.

Gigi Becali: Să-ți spun un singur lucru. Ei au pierdut din cauza mândriei mele. Acum va veni Domnul. O să vezi cum te scot din play-off.

Valeriu Iftime: Stați o secundă, ce aveți cu mine? Eu sunt vai de mama mea.

Gigi Becali: Hai să-ți spun ceva. Când jucăm meciul retur o să fie a 25-a etapă. 15 și cu 10 egal 25. Știți matematică, nu?

Valeriu Iftime: Mai bine decât mulți.

Gigi Becali: Dar nu mai bine decât mine. În etapa a 25-a va fi meci de scoatere a Botoșaniului din play-off.

Valeriu Iftime: Mândria asta vă face rău. Trufia asta. De ce vreți să-mi spuneți mie asta? În loc să spuneți: ‘Domnul, Iftime, sunteți un om corect, ați jucat frumos’. Fără Botoșani eu nu aș fi avut niciodată bucurie fotbalistică.

Gigi Becali: Să-ți spun ceva, tu nu mă cunoști cum sunt. Ce să îți fac, dacă așa sunt. Nu scap de trufie.

Valeriu Iftime: Trebuie să scăpați, vă spun ca la un prieten de la inimă la inimă. Trebuie să scăpați puțin de asta. Lăsați-le în lumea lor un pic.

Gigi Becali: Mă rog continuu, dar nu pot să scap.

Valeriu Iftime: Nu le trebuie primă jucătorilor de la FCSB, sunt buni. Le trebuie puțină așezare mentală, e degringoladă în mintea lor. Tănase, Olaru sunt fotbaliști. Ai mei au venit cu toată energia. Noi am jucat un meci extraordinar de bun pentru că, totuși, Botoșani are echipă bunicică. E clar, mi-e greu să mă gândesc la play-off. Dar la meciul cu FCSB a fost cea mai mare bucurie a Botoșaniului și eu am rămas cu o tristețe.

Gigi Becali: Să-ți spun ce m-a deranjat. Ai câștigat, foarte bine: ‘Am avut și noi noroc, am câștigat. Am bătut FCSB fără drept de apel’.

Valeriu Iftime: Fotbalistic am zis.

Gigi Becali: Păi, fotbalistic. Întreabă specialiștii cine a jucat mai bine

Valeriu Iftime: Am câștigat cu noroc. Putea să mă bătea FCSB, Mitrov a dat atunci un gol, nu mai dă 20 de ani. Anul ăsta, am câștigat fotbalistic. Am dat 3 goluri. Nu a fost fără drept de apel. Am zis că am bătut fotbalistic, am dat 3 goluri.

Gigi Becali: Gândește-te. E prietenul meu, Gigi, care ascultă și el e mândru și îmi va da o replică tăioasă (n.r. râde).

Valeriu Iftime: Știam, mândria vă caracterizează și este un păcat al dumneavoastră. Aveți puterea de a ierta mai mult decât toți fariseii din lumea asta.

Gigi Becali: Singurul lucru pe care nu pot să-l uit. Cum el, Iftime, să o susțină pe Lasconi la președinție.

Valeriu Iftime: Stați o secundă. Așa este. M-am trezit, diavolul din mine m-a cucerit și a doua zi mi-am revenit. Am fost la biserică, credeți-mă. Am greșit și m-am retras complet. Aveți dreptate, nu pentru că era femeie, nu avea principiile mele. Să nu-mi spună că sunt cu capul în nori. Am băut o șampanie, să nu spună altfel. Am spus o dată că am băut o șampanie și de-atunci mă tachinează.

Gigi Becali: Vulturar mi-a zis. Așa-l poreclim pe Iftime. ‘Lasă, nașule, nu e problemă. Dacă bea șampanie nu-i problemă, dacă depășește două șampanii după…’ (n.r. râde). La câte i-am zis și vezi cât de cuminte este omul ăsta. Merită tot omul ăsta. Și-a cerut scuze cu Lasconi. Câte i-am făcut, că e de la Botoșani, cu șampania și e tot cuminte este. Îmi dă Domnul semne. Ce cuminți sunt oamenii.

Valeriu Iftime: Eu cred în continuare că FCSB e o echipă care câștigă campionatul, dar în opinia mea trebuie schimbat ceva în antrenorat, asta cred eu la dumneavoastră.

Gigi Becali: Eu cred că iartă-mă, iartă-mă, ești prietenul meu și gata.