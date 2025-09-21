Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali – Valeriu Iftime, dialog în direct la Fanatik SuperLiga după Botoșani – FCSB 3-1. „Care e problema sfinției tale?” / „Mă doare! România, fără FCSB, are o mare problemă ca fotbal”. Exclusiv

Gigi Becali, dialog cu Valeriu Iftime după ce s-au contrat. Ce au discutat cei doi patroni din fotbalul românesc la Fanatik SuperLiga după Botoșani - FCSB, scor 3-1.
Răzvan Rădulescu
21.09.2025 | 14:51
Gigi Becali Valeriu Iftime dialog in direct la Fanatik SuperLiga dupa Botosani FCSB 31 Care e problema sfintiei tale Ma doare Romania fara FCSB are o mare problema ca fotbal Exclusiv
breaking news
Gigi Becali a avut un dialog în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Valeriu Iftime. Foto: colaj Fanatik.

Gigi Becali și Valeriu Iftime au făcut spectacol în direct la FANATIK SUPERLIGA. Deși s-au contrat după FC Botoșani – FCSB, scor 3-1 în SuperLiga, cei doi finanțatori din fotbalul românesc au revenit la sentimente mai bune. Totuși, Iftime a rămas la părerea că Elias Charalambous trebuie să plece de pe banca FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali – Valeriu Iftime, dialog în direct la Fanatik SuperLiga: „Eu mă bag la Botoșani?” / „România fără FCSB are o mare problemă”

Valeriu Iftime l-a atacat dur pe Elias Charalambous înainte și după meciul câștigat de FC Botoșani, scor 3-1 cu FCSB, în etapa a 10-a din SuperLiga. Omul de afaceri este ferm convins că problema crizei roș-albaștrilor pornește de la banca tehnică și chiar i-a cerut public lui Gigi Becali să-l demită pe cipriot.

Gigi Becali a sărit în apărarea antrenorului de la FCSB și a ajuns să se contreze în spațiul public cu Iftime. Atât Becali, cât și Iftime au fost în direct la FANATIK SUPERLIGA și au pus capăt disputei.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: Eu vreau să-l întreb. Care e problema sfinției tale de te bagi că nu știu ce. Care e treaba ta? Eu mă bag la Botoșani, cine e antrenor, cine să antreneze? Care e problema că nu înțeleg. Este un proverb românesc și ești om deștept care înțelege. ‘Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia’. (n.r. râde)

Valeriu Iftime: Te referi la mine? Mă ascultați acum? Eu nu am grija dumneavoastră, eu îmi spun o părere, Dumnezeu îmi dă în gând asta. Nu că vreau eu. Eu vreau să vă spun ca la un prieten, un om care-l respect. Eu simt, am văzut eu, și nu numai eu, că aveți o problemă acolo de antrenor. De ce să nu o spun, ce vă deranjează? O spun politicos.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

Gigi Becali: Nu e mai bine să-ți vezi de echipa ta?

Valeriu Iftime: Nu. Domnule Becali, România fără FCSB are o mare problemă ca fotbal, ca imagine.

Gigi Becali: Eu îți spun un lucru. La FCSB, eu n-am antrenat echipa, dar eu am făcut echipa, eu am făcut schimbările și am luat campionatul.

ADVERTISEMENT
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digisport.ro
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă

Valeriu Iftime: Aici este o altă chestiune, vă felicit dacă ați făcut așa. Eu vă mai spun ceva, dacă nu v-ați fi băgat și aveați un antrenor erați în Champions League, nu în Europa League.

Gigi Becali: Să-ți spun un lucru, am văzut că ești om cuminte. Iartă-mă, mie îmi place să mai fac caterincă, să mai râd. M-ai înțeles?

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime: Eu vă respect, știți că pe mine chiar mă doare. Am greșit, îmi pare rău.

Gigi Becali: De ce ai băut atâta șampanie când m-ai bătut?

Valeriu Iftime: Fotbaliștii ăștia merită alt statut. În momentul ăsta FCSB mi s-a părut debusolată și am spus-o cu strângere de inimă.

Gigi Becali: Să-ți spun un singur lucru. Ei au pierdut din cauza mândriei mele. Acum va veni Domnul. O să vezi cum te scot din play-off.

Valeriu Iftime: Stați o secundă, ce aveți cu mine? Eu sunt vai de mama mea.

Gigi Becali: Hai să-ți spun ceva. Când jucăm meciul retur o să fie a 25-a etapă. 15 și cu 10 egal 25. Știți matematică, nu?

Valeriu Iftime: Mai bine decât mulți.

Gigi Becali: Dar nu mai bine decât mine. În etapa a 25-a va fi meci de scoatere a Botoșaniului din play-off.

Valeriu Iftime: Mândria asta vă face rău. Trufia asta. De ce vreți să-mi spuneți mie asta? În loc să spuneți: ‘Domnul, Iftime, sunteți un om corect, ați jucat frumos’. Fără Botoșani eu nu aș fi avut niciodată bucurie fotbalistică.

Gigi Becali: Să-ți spun ceva, tu nu mă cunoști cum sunt. Ce să îți fac, dacă așa sunt. Nu scap de trufie.

Valeriu Iftime: Trebuie să scăpați, vă spun ca la un prieten de la inimă la inimă. Trebuie să scăpați puțin de asta. Lăsați-le în lumea lor un pic. 

Gigi Becali: Mă rog continuu, dar nu pot să scap. 

Valeriu Iftime: Nu le trebuie primă jucătorilor de la FCSB, sunt buni. Le trebuie puțină așezare mentală, e degringoladă în mintea lor. Tănase, Olaru sunt fotbaliști. Ai mei au venit cu toată energia. Noi am jucat un meci extraordinar de bun pentru că, totuși, Botoșani are echipă bunicică. E clar, mi-e greu să mă gândesc la play-off. Dar la meciul cu FCSB a fost cea mai mare bucurie a Botoșaniului și eu am rămas cu o tristețe. 

Gigi Becali: Să-ți spun ce m-a deranjat. Ai câștigat, foarte bine: ‘Am avut și noi noroc, am câștigat. Am bătut FCSB fără drept de apel’. 

Valeriu Iftime: Fotbalistic am zis.

Gigi Becali: Păi, fotbalistic. Întreabă specialiștii cine a jucat mai bine

Valeriu Iftime: Am câștigat cu noroc. Putea să mă bătea FCSB, Mitrov a dat atunci un gol, nu mai dă 20 de ani. Anul ăsta, am câștigat fotbalistic. Am dat 3 goluri. Nu a fost fără drept de apel. Am zis că am bătut fotbalistic, am dat 3 goluri. 

Gigi Becali: Gândește-te. E prietenul meu, Gigi, care ascultă și el e mândru și îmi va da o replică tăioasă (n.r. râde). 

Valeriu Iftime: Știam, mândria vă caracterizează și este un păcat al dumneavoastră. Aveți puterea de a ierta mai mult decât toți fariseii din lumea asta. 

Gigi Becali: Singurul lucru pe care nu pot să-l uit. Cum el, Iftime, să o susțină pe Lasconi la președinție. 

Valeriu Iftime: Stați o secundă. Așa este. M-am trezit, diavolul din mine m-a cucerit și a doua zi mi-am revenit. Am fost la biserică, credeți-mă. Am greșit și m-am retras complet. Aveți dreptate, nu pentru că era femeie, nu avea principiile mele. Să nu-mi spună că sunt cu capul în nori. Am băut o șampanie, să nu spună altfel. Am spus o dată că am băut o șampanie și de-atunci mă tachinează. 

Gigi Becali: Vulturar mi-a zis. Așa-l poreclim pe Iftime. ‘Lasă, nașule, nu e problemă. Dacă bea șampanie nu-i problemă, dacă depășește două șampanii după…’ (n.r. râde). La câte i-am zis și vezi cât de cuminte este omul ăsta. Merită tot omul ăsta. Și-a cerut scuze cu Lasconi. Câte i-am făcut, că e de la Botoșani, cu șampania și e tot cuminte este. Îmi dă Domnul semne. Ce cuminți sunt oamenii. 

Valeriu Iftime: Eu cred în continuare că FCSB e o echipă care câștigă campionatul, dar în opinia mea trebuie schimbat ceva în antrenorat, asta cred eu la dumneavoastră. 

Gigi Becali: Eu cred că iartă-mă, iartă-mă, ești prietenul meu și gata. 

Gigi Becali și Valeriu Iftime, dialog savuros în direct după Botoșani - FCSB 3-1

„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva...
Fanatik
„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine informat!”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
„În campionat nu îl mai vezi!”. Titularul pe care Gigi Becali îl va...
Fanatik
„În campionat nu îl mai vezi!”. Titularul pe care Gigi Becali îl va folosi doar în Europa: „Ne-a curățat de prea multe ori! La revedere!”. Exclusiv
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De...
Fanatik
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va arăta primul „11”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
Gigi Becali a DEMOLAT un jucător de la FCSB: 'E gata, nu mai...
iamsport.ro
Gigi Becali a DEMOLAT un jucător de la FCSB: 'E gata, nu mai poate, mi-a zis și Pintilii!'. I-a transmis în direct că nu îl mai vrea: 'Să vedem la iarnă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!