Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema”

Gigi Becali a comentat în stilul său caracteristic la FANATIK SUPERLIGA conflictul iscat la Rapid între Alex Dobre și fani.
Traian Terzian
24.09.2025 | 18:04
Gigi Becali verdict clar dupa conflictul dintre Dobre si fanii Rapidului Daca el nu e acolo nu e nimic El e crema
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, reacție după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

După ce Rapid a pierdut primul meci din actualul sezon de SuperLiga, între fani și Alex Dobre a izbucnit un conflict de proporții. Gigi Becali vorbit despre acest incident și și-a spus părerea în privința fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Gigi Becali conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a fost întrebat de moderatorul Horia Ivanovici ce părere are de scandalul iscat în Giulești după eșecul cu FC Hermannstadt.

”Ce scandal? I-a înjurat și el? Nu e problema mea, mă interesează pe mine de Rapid? Dacă nu-l au pe Dobre… Nu mai vreau să zic. Dobre este puterea lor și valoarea lor. Atât. Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema. E treaba lor, să fie sănătoși. Nu mă bag în treburile lor”, a declarat patronul FCSB.

ADVERTISEMENT

Dobre, sfătuit să plece de la Rapid

Impresarul Florin Manea a comentat și el la FANATIK SUPERLIGA incidentul petrecut între Alex Dobre și suporterii rapidiști și este de părere că jucătorul va avea viață grea de acum înainte pe Giulești.

”Scandalul acesta cu Dobre… Este un jucător pe care îl cunosc foarte bine, eu l-am dus prima dată în Anglia. Nu am înțeles reacția lui, pentru că Rapid este un club mai special. Au fost jucători mari care au fost înjurați. Eu am dat chiar exemplul tatălui meu.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Ar trebui să își caute echipă, eu știu cât de răzbunătoare este galeria. E greu să îi mai împaci. Nu are 10 ani la Rapid, este nou-venit. A ajuns căpitan cel mai ușor din istoria Rapidului. O să îi fie greu să mai joace la Rapid, o să îl înjure foarte multă lume”, a spus Manea.

ADVERTISEMENT
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai...
Digisport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Gigi Becali a recunoscut marea greșeală pe care a făcut-o la Botoșani: „Asta...
Fanatik
Gigi Becali a recunoscut marea greșeală pe care a făcut-o la Botoșani: „Asta e!”. Are un nou remarcat la FCSB: „E fotbalist”
„Te simți mai bine ca număr 10 la Dinamo?”. Cătălin Cîrjan a anunțat...
Fanatik
„Te simți mai bine ca număr 10 la Dinamo?”. Cătălin Cîrjan a anunțat că va avea o discuție cu Zeljko Kopic: „La Arsenal așa am jucat”
Gloriile Rapidului, la un pas să preia clubul înaintea lui Dan Şucu: “Puteau...
Fanatik
Gloriile Rapidului, la un pas să preia clubul înaintea lui Dan Şucu: “Puteau fi patronii clubului azi! Am vorbit cu Şumi, cu Pancone, cu Daniel Niculae”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul mare fotbalist român acuză direct: 'Lucescu i-a spus lui Iordănescu să nu...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român acuză direct: 'Lucescu i-a spus lui Iordănescu să nu mă ia la Mondialul din '98! Nu știa că aud discuția dintre ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!