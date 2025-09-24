Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema”

După ce Rapid a pierdut primul meci din actualul sezon de SuperLiga, între fani și Alex Dobre a izbucnit un conflict de proporții. Gigi Becali vorbit despre acest incident și și-a spus părerea în privința fotbalistului.

Cum a comentat Gigi Becali conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Gigi Becali a fost întrebat de moderatorul Horia Ivanovici ce părere are de după eșecul cu FC Hermannstadt.

”Ce scandal? I-a înjurat și el? Nu e problema mea, mă interesează pe mine de Rapid? Dacă nu-l au pe Dobre… Nu mai vreau să zic. Dobre este puterea lor și valoarea lor. Atât. Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema. E treaba lor, să fie sănătoși. Nu mă bag în treburile lor”, a declarat patronul FCSB.

Dobre, sfătuit să plece de la Rapid

Impresarul Florin Manea a comentat și el la FANATIK SUPERLIGA incidentul petrecut între Alex Dobre și suporterii rapidiști și este de părere că jucătorul va avea viață grea de acum înainte pe Giulești.

”Scandalul acesta cu Dobre… Este un jucător pe care îl cunosc foarte bine, eu l-am dus prima dată în Anglia. Nu am înțeles reacția lui, pentru că Rapid este un club mai special. Au fost jucători mari care au fost înjurați. Eu am dat chiar exemplul tatălui meu.

Ar trebui să își caute echipă, eu știu cât de răzbunătoare este galeria. E greu să îi mai împaci. Nu are 10 ani la Rapid, este nou-venit. A ajuns căpitan cel mai ușor din istoria Rapidului. O să îi fie greu să mai joace la Rapid, o să îl înjure foarte multă lume”, a spus Manea.