Gigi Becali, verdict clar în privința transferurilor la FCSB: ”La revedere, nu mai luăm!” Ce se întâmplă cu Louis Munteanu

După ce a câștigat titlul în SuperLiga, patronul ”roș-albaștrilor” a anunțat că își dorește să ajungă în faza grupelor din Champions League și pentru acest lucru a anunțat o campanie de achiziții impresionantă.

Gigi Becali a schimbat strategia de transferuri la FCSB

Doar că între timp, Gigi Becali a schimbat din mers tactica. El a precizat faptul că nu va mai face niciun transfer la FCSB după reunirea echipei. Iar asta înseamnă că totul se va decide în următoarele zile, deoarece pregătirea de vară va începe în 14 iunie.

”Orice jucător care nu se antrenează cu noi, la revedere, nu mai luăm! Asta e, jucăm cu ce avem”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la , punctând faptul că toată campania de transferuri se va închide într-o săptămână.

Patronul campioanei României este în căutarea unui vârf de atac și a pus ochii pe Louis Munteanu. Becali a făcut o ofertă Fiorentinei de 1,3 milioane de euro pentru jucătorul care a dat randament sub comanda lui Gică Hagi la Farul, dar nu a primit niciun răspuns.

”Despre Louis Munteanu nu am ce să vă spun că nu am primit niciun răspuns, nimic, nimic, de 3 săptămâni niciun răspuns. Nu mă interesează, am făcut o ofertă și acum aștept, ce pot să fac? Aștept”, a spus el.

Becali i-a dat ultimatum lui Tănase

Până la acest moment, FCSB a realizat doar 2 transferuri. , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fundașul stânga care și-a încheiat contractul cu Farul a semnat un contract valabil pe 3 ani cu ”roș-albaștrii” și va câștiga 12.000 de euro lunar.

Al doilea jucător ajuns în tabăra campioanei este atacantul Daniel Popa. Pentru a-l lua de la Universitatea Cluj, FCSB a plătit clauza de reziliere în valoare de 300.000 de euro. FANATIK a mai aflat că și un salariu de 16.000 de euro pe lună.

Patronul ”roș-albaștrilor” vrea să-l repatrieze și pe Florin Tănase, însă acesta trage de timp în speranța că va prinde un nou contract în străinătate. Patronul și îl așteaptă cu semnarea contractului până pe 4 iulie.

Becali a mai dezvăluit că un jucător străin a fost de acord în prima fază să vină la FCSB, însă când să semneze contractul s-a răzgândit și a dat vina pe faptul că patronul își ceartă jucătorii. FANATIK a aflat că de la FC U Craiova.