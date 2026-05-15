Gigi Becali, verdict la un an de la alegerile prezidențiale: „Nicușor Dan e cuminte, nu bagă pe nimeni la pușcărie”. Predicția patronului FCSB pentru 2029

În câteva zile, pe 18 mai, se împlineşte un an de când Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale. Exact în momentul aniversării, luni, pe şeful statului se va confrunta cu cea mai mare provocare de până acum a mandatului său, convocând partidele la consultări în vederea formării noului guvern. Despre Nicuşor Dan a vorbit şi Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali îi caracterizează pe Klaus Iohannis, Traian Băsescu şi Nicuşor Dan

Gigi Becali şi-a făcut o părere clară despre Nicuşor Dan în cele 12 luni de când acesta este şeful statului. Patronul FCSB, care este şi parlamentar, este mulţumit de atitudinea şi acţiunile preşedintelui şi apreciază echidistanţa acestuia.

„Nicuşor Dan e cuminte. Aţi văzut la Iohannis, omul era un indolent. El era străin, era neamţ, ce-l interesa pe el de România? Maică-sa și taică-său, germani, ce-l interesa pe el de România? Băsescu era om deștept, dar era vagabond. Băsescu e mai deştept acum, pentru că nu mai bea! Aţi văzut ce expertize inteligente are. Ăsta (n.r- Nicuşor Dan) e liniştit, cuminte, în banca lui şi înţelept. E-adevărat că nu ştie, săracul. Dar e înţelept, îşi vede de treaba lui, nu face scandaluri. Este preşedinte, el trebuie să fie echidistant”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali e convins că Nicuşor Dan nu va accepta un guvern cu AUR

Acesta consideră că această atitudine afişată public îi poate aduce lui în fruntea statului, la alegerile de peste patru ani. El consideră un atu pentru preşedinte faptul că nu apelează la pârghiile puterii judecătoreşti pentru a-şi consolida poziţia dominantă.

„Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat. De ce? Pentru că românilor le place dacă eşti om cuminte. Dă el din mâini p-acolo, ţaca-paca pe la pupitru, mai face cu mâna şi gata. Dar e cuminte… nu bagă la puşcărie pe nimeni, nu se duce la procuror, nu se duce la judecător”, a mai afirmat patronul FCSB.

Referitor la negocierile pentru formarea noului guvern, nu va fi de acord sub nicio formă ca AUR să facă parte din viitorul executiv. În schimb, este imposibil de format un guvern stabil fără PSD. „Dacă n-ai majoritate n-ai ce să faci. Nicuşor Dan ştie un lucru: îi are rivali pe AUR. Aşa a ţinut-o de la început şi e un tip consecvent. A zis că ‘Nu, nu va fi AUR-ul’ (nr. – la guvernare). Nu-i suportă, îi urăşte p-ăia, pe AUR. Deşi el nu-i un om rău, ca să urască, îi urăşte pe AUR. Şi-atunci zice: PSD-ul e mare partid, cu AUR nu fac”, este convins Gigi Becali.

