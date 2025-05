Gigi Becali, veste devastatoare pentru Dan Șucu: „Trebuie să bage 40 de milioane ca să concureze cu mine!”. Cât valorează jucătorii de la FCSB

, în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, care este suma pe care trebuie să o investească pentru ca Rapid să se lupte cu FCSB pentru titlul de campioană din sezonul următor.

Gigi Becali i-a spus lui Dan Șucu ce sumă trebuie pentru ca Rapid să concureze cu FCSB

În opinia patronului roș-albaștrilor, Șucu este nevoit să scoată din buzunar o sumă record pentru fotbalul românesc: 40 de milioane de euro! Latifundiarul a făcut această evaluare, luând în calcul doar fotbaliștii săi cei mai buni și cu potențial ridicat de vânzare datorită vârstei.

Inițial, Gigi Becali a pretins 43 de milioane de euro doar pentru Târnovanu, Ngezana, Șut, Miculescu și Bîrligea. Finanțatorul campioanei României a scăzut prețul la 35 de milioane, după care și-a amintit de clauza de 5 milioane de euro a lui Darius Olaru.

Becali a stabilit că Dan Șucu este obligat să facă o investiție de minimum 40 de milioane de euro pentru ca Rapid să concureze cu FCSB pentru supremația în primul eșalon al fotbalului românesc.

„Am spus ieri că ei ca să poată concura cu mine trebuie să bage 30 de milioane de euro. Așa este! Trebuie să bage 30 de milioane în jucători. Ca să iei jucători valoroși, trebuie să dai între 3 și 4 milioane de euro. Trebuie să ia jucători de valoarea alor mei. Și eu am jucători de 5 și de 10 milioane.

(Horia Ivanovici: Ce valoare are lotul FCSB?) Hai să îi luăm pe rând: portarul 10 milioane, Ngezana 10 milioane. Pe Radunovic nu-l băgăm că are o vârstă, pe Popescu, la fel. Șut, 10 milioane! Pe Chiricheș nu-l băgăm că are o vârstă.

Pe Lixandru nu-l băgăm că nu îi știm valoarea. Eu nu îl vând oricum. Eu nu vreau să cerem ca să umflăm. Eu ce spun așa e, pe corecte! Să zicem că pe David Miculescu l-aș da cu 3 milioane de euro. Bîrligea, 10 milioane, 43 de milioane în total, și la Tavi George Popescu nu pot să spun un preț acum.

De Cisotti nu pot să spun nici la el un preț. Eu nu îl dau nici dacă îmi dă 3 milioane de euro pe Cisotti. Nu pot să zic că pot să iau pe el. Să zicem că echipa noastră face un 35 de milioane de euro. Olaru e 5 milioane de euro că are clauză. Nu pot să zic mai mult.

Deci, 40 de milioane de euro face echipa noastră acum. Dan Șucu trebuie să dea 40 de milioane de euro ca să concureze cu mine. Că el nu are! Nu am pus toți jucătorii! El trebuie să dea 40 de milioane ca să ia șase jucători valoroși, care să coste 40 de milioane. Dawa nu era 10, era 5 milioane, că nu poți să îl compari cu Ngezana. Eu au spus un lucru realist, nu am exagerat cu nimic!”, a declarat Gigi Becali, .