Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”

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Gheorghe Mustață a anunțat că Mirel Rădoi (45 de ani), liber de contract în acest moment după despărțirea de Gaziantep, ar fi dispus să revină pe banca FCSB-ului în cazul în care Marius Baciu ar fi demis după meciul cu Universitatea Craiova. Liderul Peluzei Nord a propus și o variantă neașteptată: un tandem Rădoi – Baciu pe banca „roș-albaștrilor”.

Veste importantă pentru Gigi Becali: Mirel Rădoi, dispus să revină la FCSB!

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că la FCSB, iar acest aspect a fost subliniat și de Gheorghe Mustață. „Am organizat o ședință de urgență împreună cu toți liderii Peluzei Nord. Motivul a fost apariția numeroaselor zvonuri din toată presa referitoare la următorul nostru antrenor.

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Că vine Șumudică sau că vine Zicu. Sau că se autopropun alți antrenori sau foști jucători. Este adevărat că am și discutat cu o persoană extrem de importantă. Am ajuns toți la concluzia că, dacă Marius Baciu pleacă sau va fi demis, numai în această situație, următorul antrenor la Steaua (n.r. FCSB) să fie Mirel Rădoi.

Am informația că Mirel Rădoi s-ar întoarce. 99 la sută sunt optimist. Eu voi merge personal la el, împreună cu liderii galeriei, iar dacă și Gigi Becali îl sună, totul devine sută la sută. Până atunci, Baciu este antrenorul nostru, îl susținem fără nicio reținere. Câștigă la Craiova, nimeni nu se atinge de Marius Baciu”, a declarat liderul Peluzei Nord într-o intervenție pe canalul de YouTube .

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Peluza Nord l-a iertat pe Mirel Rădoi după ce a lăsat-o pe FCSB pentru Gaziantep

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB în primăvară, după plecarea lui Elias Charalambous, însă a condus echipa în doar 5 jocuri înainte de a pleca în Turcia, la Gaziantep. După o scurtă perioadă în care gruparea „roș-albastră” a fost condusă de interimarul Lucian Filip, pe bancă a fost numit Marius Baciu. Gheorghe Mustață a anunțat că suporterii din Peluza Nord au trecut peste acel moment.

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„Am fost supărați pe Mirel pentru că a plecat așa cum a plecat, dar ne-am gândit că o fi avut un motiv întemeiat să plece atât de brusc și fără să se uite înapoi. Trecem cu vederea gestul de atunci. Cu un contract ferm pe doi ani, cu echipa bună făcută acum, cu metodele lui de pregătire și disciplina impusă, vom fi campioni”, a afirmat acesta. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că este luat în considerare și de cei de la U Cluj.

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Gheorghe Mustață, propunere șocantă: tandem Marius Baciu – Mirel Rădoi la FCSB

Mirel Rădoi și Marius Baciu au fost colegi timp de doi ani, iar Gheorghe Mustață e de părere că aceștia ar putea să formeze un tandem pe banca FCSB-ului. „Eu am și o propunere și este cât se poate de serioasă: Mirel Rădoi să conducă alături de Marius Baciu! De ce nu? Sunt doi steliști, doi căpitani. Unul ne-a ajutat când aveam nevoie, Baciu, altul vine să ne ajute cu și mai mare ambiție decât data trecută”, a spus liderul Peluzei Nord.