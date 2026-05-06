Sport

Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv

Gigi Becali a obţinut o victorie importantă în instanţă în procesul prin care CSA Steaua cere despăgubiri de 37 de milioane de euro. Avocaţii FCSB-ului au obţinut anularea prejudiciului. Reacţia lui Gigi Becali.
Marian Popovici
06.05.2026 | 11:34
Gigi Becali victorie de proportii in instanta in razboiul cu Talpan si CSA Steaua Adio 37 milioane euro prejudiciu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 36 milioane euro prejudiciu!”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

A început procesul prin care cei de la CSA Steaua solicită despăgubiri de 37 de milioane de euro lui Gigi Becali pentru folosirea ilegală a mărcii şi numelui „Steaua” între 2003 şi 2017. Actualul patron de la FCSB a obţinut o victorie răsunătoare, avocaţii lui Becali reuşind să anuleze în instanţă despăgubirea de 37 de milioane de euro, pe motiv că expertiza nu a fost admisibilă.

Gigi Becali, victorie uriaşă în războiul cu CSA Steaua! A anulat în instanţă despăgubirea de 37 de milioane de euro

Contactat de FANATIK, Gigi Becali a declarat că despăgubirea de 37 de milioane de euro nu mai există şi chiar dacă acest proces va continua, principala probă a celor de la CSA Steaua a fost stabilită de instanţă ca fiind inadmisibilă, în condiţiile în care evaluarea nu a fost făcută ca urmare a unei expertize atestate de instanţă:

ADVERTISEMENT

„S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul astăzi, nu le-a încuviinţat acea expertiză, ea nu mai există în proces. La revedere, s-a terminat! Acum nu mai pot fi decât probe cu martori şi înscrisuri. Martori o să aduc şi eu şi ei, nu e problemă. Unul zice că a vândut trei fulare, altul zice că n-a vândut trei fulare.

Când eu de fapt am fost omul care a băgat bani în fotbal şi el e ăla care a vândut însemne cu Steaua în baza banilor pe care i-am băgat eu în fotbal. Dacă nu făceam performanţe, el nu mai avea ce să mai vândă. Prejudiciul e la mine, ce am vândut eu? Că am pierdut 100.000 pe o maşinuţă pe care o purtam la meciuri? Am acte că am pierdut minimum 100.000 de euro pe asta. De unde atâta prejudiciu? Nu mai există prejudiciu, nu mai există expertiză, iar judecătorul nu i-a dat-o. De acum s-a terminat”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada...
Digi24.ro
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada i-a adus în prima linie a războiului Iran-SUA

 

 

După Dinamo, MM Stoica a anunțat schimbarea siglei FCSB. Cum ar arăta noua...
Fanatik
După Dinamo, MM Stoica a anunțat schimbarea siglei FCSB. Cum ar arăta noua variantă: „Îmi place mult”. Foto
Mesajul transmis de Jose Mourinho lui Cristi Chivu după ce Inter a câștigat...
Fanatik
Mesajul transmis de Jose Mourinho lui Cristi Chivu după ce Inter a câștigat titlul în Serie A!
Gigi Becali a dat numele viitorului premier al României după înlăturarea lui Ilie...
Fanatik
Gigi Becali a dat numele viitorului premier al României după înlăturarea lui Ilie Bolojan: ”Îmi place”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci...
iamsport.ro
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci în pivnița sa: 'Mi-am dat seama'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!