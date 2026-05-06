Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali, victorie uriaşă în războiul cu CSA Steaua! A anulat în instanţă despăgubirea de 37 de milioane de euro

A început procesul prin care cei de la CSA Steaua solicită lui Gigi Becali pentru folosirea ilegală a mărcii şi numelui „Steaua” între 2003 şi 2017. Actualul patron de la FCSB a obţinut o victorie răsunătoare, avocaţii lui Becali reuşind să anuleze în instanţă despăgubirea de 37 de milioane de euro, pe motiv că expertiza nu a fost admisibilă.

Contactat de FANATIK, Gigi Becali a declarat că despăgubirea de 37 de milioane de euro nu mai există şi chiar dacă acest proces va continua, principala probă a celor de la , în condiţiile în care evaluarea nu a fost făcută ca urmare a unei expertize atestate de instanţă:

„S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul astăzi, nu le-a încuviinţat acea expertiză, ea nu mai există în proces. La revedere, s-a terminat! Acum nu mai pot fi decât probe cu martori şi înscrisuri. Martori o să aduc şi eu şi ei, nu e problemă. Unul zice că a vândut trei fulare, altul zice că n-a vândut trei fulare.

Când eu de fapt am fost omul care a băgat bani în fotbal şi el e ăla care a vândut însemne cu Steaua în baza banilor pe care i-am băgat eu în fotbal. Dacă nu făceam performanţe, el nu mai avea ce să mai vândă. Prejudiciul e la mine, ce am vândut eu? Că am pierdut 100.000 pe o maşinuţă pe care o purtam la meciuri? Am acte că am pierdut minimum 100.000 de euro pe asta. De unde atâta prejudiciu? Nu mai există prejudiciu, nu mai există expertiză, iar judecătorul nu i-a dat-o. De acum s-a terminat”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.