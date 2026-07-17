Gigi Becali, vrăjit de noua „perlă” a FCSB-ului: „Îi fac clauză de 30 de milioane! Nu-l mai scoate nimeni din echipă”

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FCSB are foarte mulți jucători care ar putea bifa regula U21 în acest sezon, însă principalul fotbalist ce va avea acest rol este Ricardo Pădurariu (19 ani). iar acum roș-albaștrii pariază pe calitățile sale în banda stângă. După prestația din meciul cu FC Argeș, Gigi Becali a rămas impresionat de tânărul fotbalist.

Ricardo Pădurariu și-a câștigat locul în echipa de start! Gigi Becali, încântat de tânărul lui FCSB

Ca de obicei, Gigi Becali (68 de ani) se entuziasmează foarte repede atunci când un fotbalist de la FCSB are o prestație remarcabilă, cu atât mai mult cu cât jucătorul în cauză are o vârstă foarte bună, ceea ce înseamnă că ar putea fi un produs vandabil. Ricardo Pădurariu este noul pariu al celor de la FCSB pentru acest sezon, iar în primul meci al stagiunii a demonstrat că a fost o alegere înțeleaptă.

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Gigi Becali a dezvăluit că nimeni nu-l mai poate scoate din echipă, iar salariul său va fi mărit: „I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, a declarat Gigi Becali la

Pădurariu nu va juca pe poziția sa favorită

Deși el a evoluat pe postul de fundaș stânga și probabil că acesta va fi locul unde va fi folosit în continuare, tânărul fotbalist a recunoscut în exclusivitate pentru FANATIK că nu aceasta este poziția pe care se simte cel mai bine și că în trecut a jucat în banda stângă, pe postul de mijlocaș, doar în ultimele minute ale meciurilor.

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„Da, pot să intru în interior și îmi fac mingea pe piciorul stâng, am mai multă libertate dacă joc în dreapta, pot să driblez, să trag la poartă, să dau pase multe. Mijlocaș stânga am jucat doar în ultimele minute ale meciurilor, când aveam nevoie să atacăm mai mult. Îmi place să împing jocul”, pentru FANATIK.