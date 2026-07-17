Sport

Gigi Becali, vrăjit de noua „perlă” a FCSB-ului: „Îi fac clauză de 30 de milioane! Nu-l mai scoate nimeni din echipă”

FCSB a câștigat fără emoții în prima etapă, contra lui FC Argeș. Ricardo Pădurariu a fost jucătorul care a început în teren pentru a bifa regula U21, iar Gigi Becali a fost impresionat de prestația sa
Ciprian Păvăleanu
18.07.2026 | 00:01
Gigi Becali vrajit de noua perla a FCSBului Ii fac clauza de 30 de milioane Nul mai scoate nimeni din echipa
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, în al nouălea cer după ce l-a văzut la treabă pe Ricardo Pădurariu. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

FCSB are foarte mulți jucători care ar putea bifa regula U21 în acest sezon, însă principalul fotbalist ce va avea acest rol este Ricardo Pădurariu (19 ani). Fundașul lateral a jucat pentru Corvinul Hunedoara în sezonul trecut, iar acum roș-albaștrii pariază pe calitățile sale în banda stângă. După prestația din meciul cu FC Argeș, Gigi Becali a rămas impresionat de tânărul fotbalist.

Ricardo Pădurariu și-a câștigat locul în echipa de start! Gigi Becali, încântat de tânărul lui FCSB

Ca de obicei, Gigi Becali (68 de ani) se entuziasmează foarte repede atunci când un fotbalist de la FCSB are o prestație remarcabilă, cu atât mai mult cu cât jucătorul în cauză are o vârstă foarte bună, ceea ce înseamnă că ar putea fi un produs vandabil. Ricardo Pădurariu este noul pariu al celor de la FCSB pentru acest sezon, iar în primul meci al stagiunii a demonstrat că a fost o alegere înțeleaptă.

ADVERTISEMENT

După ce l-a văzut în meciul cu FC Argeș, Gigi Becali a dezvăluit că nimeni nu-l mai poate scoate din echipă, iar salariul său va fi mărit: „I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Pădurariu nu va juca pe poziția sa favorită

Deși el a evoluat pe postul de fundaș stânga și probabil că acesta va fi locul unde va fi folosit în continuare, tânărul fotbalist a recunoscut în exclusivitate pentru FANATIK că nu aceasta este poziția pe care se simte cel mai bine și că în trecut a jucat în banda stângă, pe postul de mijlocaș, doar în ultimele minute ale meciurilor.

ADVERTISEMENT
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Digi24.ro
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări

„Da, pot să intru în interior și îmi fac mingea pe piciorul stâng, am mai multă libertate dacă joc în dreapta, pot să driblez, să trag la poartă, să dau pase multe. Mijlocaș stânga am jucat doar în ultimele minute ale meciurilor, când aveam nevoie să atacăm mai mult. Îmi place să împing jocul”, a explicat Pădurariu, într-un interviu oferit pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Controversă uriașă! FIFA a luat decizia, după ce englezii au cerut suspendarea jucătorilor...
Digisport.ro
Controversă uriașă! FIFA a luat decizia, după ce englezii au cerut suspendarea jucătorilor Argentinei la finala Mondialului
Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea, și sora ei, Loredana Salanță, au furat...
Fanatik
Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea, și sora ei, Loredana Salanță, au furat toate privirile la FCSB – FC Argeș. Foto
FCSB – FC Argeș 2-0, în etapa 1 din SuperLiga. Victorie facilă pentru...
Fanatik
FCSB – FC Argeș 2-0, în etapa 1 din SuperLiga. Victorie facilă pentru fosta campioană la debutul în noul sezon
Octavian Popescu, pasă decisivă și penalty obținut în prima repriză dintre FCSB și...
Fanatik
Octavian Popescu, pasă decisivă și penalty obținut în prima repriză dintre FCSB și FC Argeș! Piteștenii au protestat vehement la lovitura de la 11 metri
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa finalistei CM 2026: 'A trișat întotdeauna, o scursură de...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa finalistei CM 2026: 'A trișat întotdeauna, o scursură de națională, cea mai oribilă din lume!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!