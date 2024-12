Gigi Becali vrea două transferuri la FCSB, unul de la rivala Dinamo: „O să mă uit la el” / „Ar face scandal suporterii”

Gigi după victoria obținută de FCSB, scor 2-1 cu FC Botoșani, în etapa a 19-a din SuperLiga. Roș-albaștrii au urcat în premieră în acest sezon pe primul loc în ierarhie. Patronul campioanei României a vorbit despre campania de transferuri din iarnă.

Ionuț Panțîru, singurul care poate pleca de la FCSB în iarnă: „În rest, toți rămân”

Gigi Becali susține că singurul jucător de la FCSB în pericol de a părăsi tabăra campioanei României în iarnă este Ionuț Panțîru. Daniel Popa și William Baeten, aflați și ei pe lista neagră, au reușit să-l convingă pe Becali că merită o nouă șansă.

„Singurul care poate pleca e Panțîru, în rest toți rămân. Avem nevoie de ei! O să mai iau un atacant și un mijlocaș, poate chiar 4 jucători, dar pe cei pe care-i am îi țin. Oamenii și-au scos banii, și Popa și Baeten.

Baeten a înscris golul calificării, Popa a dat pasa decisivă (n.r. – cu Maccabi Tel Aviv). Panțîru pleacă sigur!”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali îl va urmări pe Cisotti: „Pe Abdallah îl știu, dar nu cred că-l pot lua”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că (Oțelul Galați) și . Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i l-a recomandat lui Gigi Becali pe mijlocașul lui Dorinel Munteanu.

„Meme mi-a recomandat să mă uit la Cisotti. O să mă uit la el. Abdallah, nu trebuie să mă uit că-l știu. Pe Cisotti nu-l știu bine, dar pe Abdallah îl știu, îmi place de el, dar nu cred că-l pot lua. Nu cred că Dinamo își permite la ora asta.

Ei de-abia au început să scoată capul și îți dai seama că ar face scandal suporterii”, a mai spus Gigi Becali, care ulterior a vorbit despre .

„Nu sunt cunoscuți, dar au bani. Nu mă așteptam ca Dinamo să fie pe 2”

„Am înțeles că la Dinamo sunt niște oameni de afaceri care au bani. Nu sunt cunoscuți, dar au bani. Cică ar fi vândut afacerea cu 250 de milioane, sunt vreo 5-6, au împărțit probabil 40-50 de milioane fiecare. Dacă ai 50 de milioane, poți să dai două, nu?

Nu știi când mă băteam cu toți 10 la un loc? Dădeau ei câte 500.000, când puneau pumnii, să aducă fiecare câte 500. Eu dădeam, îți dai seama. Nu mă așteptam ca Dinamo să fie pe 2.

Dar aduceți-vă aminte când i-am bătut pe Dinamo, 4-0. Ce v-am spus? Luați declarațiile mele să vedeți. Am zis că Dinamo nu e o echipă slabă, noi am bătut-o pentru că am fost prea buni.

Dinamo e o echipă care combină și pasează bine. O să o vedeți pe Dinamo. Ca atare mă pricep la fotbal că o vedeți pe Dinamo. Eu vreau bani, eu când vă spun de bani. Nu mă gândesc numai la bani, dar fără bani nu poți să faci echipa asta ca să joci în Europa”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.