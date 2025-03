Gigi Becali vrea jucători de la Rapidul lui Șumudică. Cine sunt cele 4 ținte ale patronului FCSB: „Ăla e top!”

Gigi Becali a lăsat ironiile deoparte și și-a scos pălăria în fața . Ba, mai mult, patronul campioanei dezvăluit că vrea 4 fotbaliști de la rivala din Giulești!

Gigi Becali a lăudat Rapidul! Pe cine vrea să transfere patronul FCSB

Gigi Becali și-a scos pălăria în fața Rapidului după remiza cu FCSB, scor 3-3, în prima etapă a play-off-ului. Patronul campioanei României . Extrema alb-vișiniilor putea ajunge la FCSB înainte să meargă la Rapid.

„Eu spun mereu jucătorii de care îmi e teamă. Înseamnă că au valoare și că pot face ceva. Ăla, Dobre, ăla nu e un jucător tehnic, dar are fizic, viteză explozivă și are execuție. Dădea ta-su mesaje din Franța, l-am blocat până la urmă. Gratuit, liber! Dacă nu mă pricep, dacă nu îl cunoșteam…”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Alex Dobre (26 de ani) joacă la Rapid din vara lui 2024, atunci când giuleștenii l-au luat liber de contract după despărțirea de Famalicao. În tricoul alb-vișiniu, extrema stânga a marcat 6 goluri în 21 de partide.

„Uită-l pe Ankeye”

Gigi Becali a transmis și că e fanul lui Borisav Burmaz și l-a ironizat pe David Ankeye. „Altul de care îmi place e Borza, în atac. Fundaș în atac. Altul de care îmi place e Hromada. Și, altul, să-i spun eu lui Șumi, de l-a băgat în locul lui Koljic. Nu Ankeye, uită-l pe Ankeye.

Ăla se încurcă în minge, nu e fotbalist. Ăla nu e fotbalist! Și eu joc mai bine decât el. Burmaz e fotbalist! Șumi, tu ai ochi la fotbal, cum să îl ții pe Burmaz pe bară?

Când am văzut că vrea să facă Șumi două schimbări și am văzut că se încălzește Burmaz mi-era frică. După a luat roșu și am văzut că nu îl mai bagă. Zic Slavă ție Doamne că nu îl bagă pe Burmaz. Când am văzut că îl bagă pe Burmaz, mi-era frică și în 10. Ăla e fotbalist, face ceva. Și Christensen e fotbalist. Ăla e top”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

