Gigi Becali vrea marca “Steaua”: “Dacă se scoate la licitaţie, atâta dau pe ea”

Gigi Becali a pierdut în instanță marca Steaua și a fost obligat să-i schimbe denumirea clubului pe care îl patronează în FCSB. Iar CSA Steaua este echipa Armatei. Așa stau datele problemei de câțiva ani.

Gigi Becali a fixat prețul pentru marca Steaua: „10.000! Simbolic”

Însă, pentru „militari” a apărut o nouă problemă. Mai exact, ca să fie „prima din divizia a doua”. Tăierea finanțării din partea statului ar însemna că echipa de fotbal antrenată de Daniel Oprița nu ar mai avea nicio sursă de venit. Pe cale de consecință, ar trebui să se desființeze.

De la această premisă și-a început și Gigi Becali tirada în emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Patronul FCSB a declarat că este dispus să participe la licitație pentru marca Steaua și să achite jumătate de milion pentru ea.

„Dacă nu le dă (statul) bani, cum să reziști fără bani? Normal, zice ‘Închideți secția de fotbal și gata!’. Pentru ce o ținem ca să consumăm bani? Pentru ce? Dacă vor (n.r. – bani), atunci scoateți marca (n.r. – la licitație). Pentru că marca aia e pentru fotbal…

(n.r. – Dacă marca Steaua e scoasă la licitație, Gigi Becali e dispus să o cumpere cu 500.000 de euro). Dau! Ca să terminăm cu scandalurile. O marcă valorează cât produce. Cât au produs ei (n.r. – CSA Steaua) în 10 ani? Pagubă au produs. Eu dau 500 de mii ca să termin, dar știi cât costă ea? 10.000, simbolic! Cât a costat Universitatea Craiova la licitație? 28.000! Cât a câștigat Rapid? Rapid nu e marca? Cu cât s-a vândut? Cu 10.000 de euro!”, a explicat Gigi Becali.

Gigi Becali, despre marca Steaua: „Dacă produce pagubă, nu costă bani”

„Dacă-ți produce pagubă, nu costă bani. Pentru că, de fapt, suporterii sunt puterea. Și suporterii sunt la FCSB, nu sunt acolo. Suporterii sunt la mine, pentru că ei știu că asta este Steaua. Deci, ca atare, nelăsându-mă să folosesc numele de Steaua, dar fiind Steaua de fapt, eu produc mai mulți bani.

Ce spun ei? Prejudiciu! Prejuduciu e ăla ce eu pe tine, Horia, din cauza mea, tu, Fanatikul, n-ai putut să câștigi bani. Dar dacă tu nici n-ai avut Fanatikul când am avut eu Fanatikul, tu cum să cîștigi? Ca și cum ar veni cineva acum și nu-ți mai dă ție voie să-l folosești, că l-a avut altcineva, și îți cere ție prejudiciu. Bă, nebunule, cere-mi prejudiciu ce ți-am făcut pagubă, nu ce am câștigat eu. Că nu poate să-ți ceară ce ai câștigat tu, trebuie să-ți ceară ce pagubă i-ai făcut lui.

Gigi Becali: „Cum ceri tu, mă, nebunule, dacă tu n-ai produs niciun ban cu marca Steaua în 10 ani?”

Or eu pagubă nu puteam să-i fac (n.r. – lui CSA Steaua), din moment ce nu aveau fotbal. E ca și cum m-ai da în judecată că am vândut carne. Dar taraba ta era închisă, oamenii au cumpărat de la mine că taraba ta era închisă. Dacă tu deschideai, vindeai. Eu nu ți-am făcut o pagubă că au venit să cumpere de la mine, din moment ce tu aveai închis, nu vindeai deloc. Astea sunt lucruri la mintea cocoșului, pe care trebuie să le înțeleagă oamenii.

Dar vine judecătorul acum ‘Cât a trecut? De când ai tu? Din 2014, 10 ani, și tu ceri 36 de milioane, nu? Păi, cât ai produs tu în 10 ani cu marca Steaua?’. ‘N-am produs niciun ban, pagubă am produs’. Și cum ceri tu, mă, nebunule, dacă tu n-ai produs niciun ban cu marca Steaua în 10 ani din vânzare? Îți dă bani cât ai produs tu”, a tunat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.