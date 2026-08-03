Sport

Gigi Becali vrea să detoneze bomba pe piața transferurilor: „Mâine mă interesez de Lukic”

Gigi Becali a anunțat că este gata să investească 10 milioane de euro pentru a scoate FCSB din criză. Patronul roș-albaștrilor a confirmat că se interesează de transferul lui Jovo Lukić de la U Cluj.
Alex Bodnariu
04.08.2026 | 00:17
Gigi Becali vrea sa detoneze bomba pe piata transferurilor Maine ma interesez de Lukic
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Prima țintă a lui Gigi Becali după criza de la FCSB! Patronul a pus ochii pe Jovo Lukic!
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Gigi Becali a anunțat că este dispus să investească bani serioși la FCSB pentru a scoate echipa din criză. Formația din Capitală a obținut doar un punct în duelul cu Farul, din SuperLiga, iar la finalul jocului omul de afaceri a declarat că va intra în dialog cu oficialii de la U Cluj pentru transferul lui Jovo Lukić.

Gigi Becali intră în forță pe piața transferurilor!

Patronul celor de la FCSB a recunoscut că jocul echipei din ultima perioadă l-a dezamăgit teribil și este pregătit să facă din nou investiții masive pentru a întări lotul. Gigi Becali a precizat că este gata să scoată din buzunar 10 milioane de euro.

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„Mai am o soluție. Să mă ocup eu personal de echipă și să bag bani mulți. Dacă văd că nu merge treaba, bag 10 milioane de euro și iau jucători. Dacă văd că mă fac de râs, vând echipa. Până atunci fac o schimbare. Bag bani mulți. Iau jucători din România. Întreb: «Cât vrei pe ăla?». Două milioane? Ia două milioane! Așa am făcut până acum. Aș lua, dar nu mai sunt jucători în România. Nu sunt. Eu pot să iau pe oricine. Dau un milion, un milion și jumătate. Așa am făcut performanță până acum”, a declarat omul de afaceri.

Prima țintă a lui Gigi Becali după criza de la FCSB! Patronul a pus ochii pe Jovo Lukic!

Întrebat despre varianta Jovo Lukić, Gigi Becali a declarat că se va interesa de situația atacantului de la U Cluj, care în această vară a marcat pentru Bosnia la Mondial. Este greu de crezut însă că FCSB își permite să achite suma cerută de ardeleni pentru vârful bosniac, una care se apropie de 5 milioane de euro.

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„Hai să vedem mâine cu Lukić. Să vedem dacă pot să îl iau sau nu pe Lukić. Mâine mă interesez de Lukić. Nu am atacant. Am avut oferte pe Bîrligea. Nu am vrut să știe presa. Am negociat în secret. L-au văzut scouterii în seara asta. Am avut două oferte. Cinci milioane de euro am avut pe el. Să vedem dacă mai dau atât după meciul ăsta”, a mai spus Gigi Becali la Prima Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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