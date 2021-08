Gigi Becali vrea să-l pună pe Mirel Rădoi antrenor la FCSB! S-a interesat deja la FRF. Exclusiv

Gigi Becali este decis să schimbe banca tehnică după , iar asta într-un timp foarte scurt. A și recunoscut-o într-un dialog televizat.

„M-am interesat, Todoran antrenează bine, dar nu-l ascultă jucătorii. Dacă nu-l ascultă, n-ai ce să faci. Nu am pe cine să pun…”, a declarat Becali la ProX.

FANATIK a aflat că patronul și-a delegat deja oamenii apropiați pentru a-i găsi înlocuitor lui Dinu Todoran. Iar primul nume pentru care insistă Gigi Becali este Mirel Rădoi, antrenorul naționalei României!

Situația lui Dinu Todoran pare pecetluită. Va fi înlocuit de la FCSB de către , iar acest lucru se va petrece în momentul în care patronul va reuși să convingă pe cineva să vină pe banca roș-albaștrilor.

Din informațiile noastre, patronul merge în acest moment pe „pista Mirel Rădoi” pentru a veni în locul lui Todoran. „Mire”, cum îl alintă Becali, a avut o discuție preliminară cu nașul său înainte de a pleca la Tokyo.

Urma ca părțile să mai discute după revenirea din Japonia, iar eșecul FCSB cu Rapid poate grăbi lucrurile. Becali a cerut informații și de la FRF despre cum ar putea să-l ia pe Rădoi de acolo.

A aflat că Burleanu și cei de lângă el nu s-ar opune unei astfel de mutări, dar totul depinde de ceea ce vrea să facă Rădoi. Dacă „Mire” se va înțelege cu Becali și vrea să vină la FCSB, va fi noul antrenor!

, la câteva zile după ce fusese și în cantonamentul de la Berceni al echipei. Atunci a urmărit antrenamentul condus de Todoran, un lucru care a părut surprinzător la acea vreme.

E posibil ca să refuze să vină la FCSB, deși a lăsat ușa deschisă, sau FRF să blocheze plecarea acestuia cel puțin până după meciurile echipei naționale de la începutul lunii septembrie.

„Sunt liber de 5 luni și aștept orice ofertă. Dar nu a venit nicio ofertă. Dacă mâine vine FC Brașov, dau un exemplu, și îmi face o propunere, chiar dacă e în Liga 2, iar eu cred în proiect, mă duc. Nu pot să stau prea mult acasă. Merg oriunde sunt dorit. Să vină oferta și vedem! Nu sunt un antrenor scump. Sunt un om normal, care vrea performanță. Eu am făcut performanță. Eu doar am câștigat în Liga 1. Cu Urziceni, ASA Tg. Mureș și CFR Cluj” – Dan Petrescu la Digi

Becali nu pare prea dispus să aștepte atât, mai ales că vine și derby-ul cu CFR Cluj din 29 august. În discuțiile purtate de Gigi cu cei din club, au mai apărut două nume grele de antrenor la FCSB: Edi Iordănescu și Dan Petrescu!

„Am stilul meu, felul meu de a fi și nu știi niciodată în viață ce se poate întâmpla. Mă bucur că am luat un titlu cu CFR și n-o să mă dezic niciodată – și subliniază acest niciodată – de culorile roș-albastre! Am copilărit în acea curte și știu ce înseamnă pentru familia mea, dar și pentru mine aceste culori. Sunt antrenor profesionist, respect pe toată lumea și îmi place să câștig” – Edi Iordănescu pentru FANATIK