Gigi Becali vrea să transfere la FCSB cel mai bun dribleur din campionatul Turciei. Cifrele spun totul

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FCSB nu are parte de un start de sezon prea liniștit, iar patronul Gigi Becali dorește neapărat întăriri. În special în ofensivă, acolo unde Daniel Bîrligea nu se mai regăsește, Octavian Popescu și Aymen Boutoutaou sunt inconstanți, iar David Miculescu este accidentat.

Gigi Becali nu renunță la feblețea sa: Denis Drăguș

, în această vară, este să-l convingă pe Denis Drăguș să vină la FCSB. Internaționalul român se află sub contract cu Trabzonspor, dar pare să aibă zilele numărate. Antrenorul nu îl consideră piesă de bază în planul său, așa că fotbalistul român și-ar dori și el plecarea.

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Totuși, contractul foarte bun pe care îl are la Trabzonspor – 1.600.000 de euro anual, până în vara lui 2028 – îl face pe Drăguș să-și accepte statutul actual. Turcii nu vor să-i rezilieze contractul, dar l-ar lăsa să plece pentru o sumă convenabilă. Mai ales că există un număr maxim de jucători străini pe care echipele din Turcia au voie să-l înregistreze în campionat, iar Drăguș ține ocupată o poziție care se poate dovedi determinantă.

Recent, , plecat de la Liverpool în această vară. Acesta va primi un salariu anual de 17 milioane de euro, cel mai mare din istoria fotbalului turc.

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Denis Drăguș, cel mai bun dribleur din Turcia

În stagiunea 2025/2026 a SuperLigii Turciei, Denis Drăguș s-a dovedit cel mai bun dribleur din campionat, cu o medie de 5.56 driblinguri reușite per meci. Aproape dublu peste al doilea clasat, Amine Harit de la Basaksehir – cu 2,98 driblinguri reușite per meci.

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Who’s leaving defenders grasping at air? — 🇹🇷 Super Lig · 25/26 Dribbles completed per 90

🔸 1. Denis Drăguș (Gaziantep F.K.) 5.56

🔸 2. Amine Harit (İstanbul Başakşehir) 2.93

🔸 3. Ángel Torres (Eyüpspor) 2.80

4. Arif Boşluk (Trabzonspor) 2.75

5. Prince Ampem (Eyüpspor) 2.68

6.… — Scouting Stats (@ScoutingStatsAI)

Fotbalistul român conduce această ierarhie într-o companie impresionantă, într-unul dintre cele mai puternice campionate ale Europei. Pentru acest clasament au fost analizați 377 jucători din campionat, care au bifat cel puțin 300 de minute.

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Așadar, chiar dacă nu a avut cele mai bune cifre la Eyupspor și Gaziantep – 24 de meciuri și 2 goluri – cu siguranță Denis Drăguș a fost unul dintre cei mai spectaculoși jucători pe care fotbalul din Turcia i-a avut în stagiunea precedentă.