Sport

Gigi Becali vrea să transfere la FCSB noua senzaţie din SuperLiga! Suma uriaşă pe care trebuie să o plătească patronul roş-albaştrilor

FCSB pregăteşte un nou transfer în SuperLiga. Roş-albaştrii sunt interesaţi de Remus Guţea, dar preţul mare cerut de FC Voluntari pentru transfer ar putea reprezenta un impediment pentru Gigi Becali.
Marian Popovici
15.06.2026 | 21:45
Gigi Becali vrea sa transfere la FCSB noua senzatie din SuperLiga Suma uriasa pe care trebuie sa o plateasca patronul rosalbastrilor
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali vrea să transfere la FCSB noua senzaţie din SuperLiga! Suma uriaşă pe care trebuie să plătească patronul roş-albaştrilor. Sursa> colaj Fanatik
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FCSB vrea să facă uitat sezonul precedent din SuperLiga, când au ratat, în premieră, play-off-ul. Roş-albaştrii promit o campanie importantă de transferuri, mai ales că l-au pierdut şi pe căpitanul Darius Olaru, care a plecat în Belgia la Royal Union Saint-Gilloise. Până acum, fosta campioană l-a luat pe Anderson Ceara, fostul atacant de la Csikszereda.

FCSB îl vrea pe Guţea! Voluntariul i-a fixat o sumă de transfer uriaşă

Din informaţiile FANATIK, FCSB este interesată şi de transferul lui Remus Guţea, noua senzaţie a SuperLigii. Golgheterul celor de la FC Voluntari a spus public că visează la un transfer la FCSB, dar preţul mare cerut de echipa ilfoveană ar putea reprezenta un impediment din calea acestei mutări.

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FANATIK a aflat că FC Voluntari i-a stabilit un preţ de transfer de 600.000 de euro şi un procent de 15% dintr-o viitoare mutare atacantului în vârstă de 19 ani. Aceste pretenţii ar putea bloca mutarea, în condiţiile în care atacantul a confirmat până acum doar la nivelul ligii secunde.

Gigi Becali, despre transferul lui Remus Guţea: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți”

Gigi Becali a vorbit în premieră despre interesul pentru Remus Guţea la FANATIK SUPERLIGA. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că dacă aude „finul” Pandele (n.r. primarul Voluntariului) despre interesul pentru Guţea, o să îi ceară bani mulţi:

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„L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!». Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani». Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a spus Gigi Becali.

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Remus Guţea şi-a declarat dragostea pentru FCSB: „Ţin de mic cu ei”

Imediat după ce a promovat cu FC Voluntari, după succesul din meciul retur cu Hermannstadt, la baraj, Remus Guţea şi-a declarat dragostea pentru FCSB, spunând că ţine de mic cu echipa patronată de Gigi Becali şi e nerăbdător să joace împotriva lor:

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„Sunt bucuros că am reuşit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru, ne-am antrenat, ce am antrenat asta am şi jucat şi suntem bucuroşi. Eu zic că a fost un penalty foarte clar, m-a lovit din spate, m-a lovit în picior şi a fost penalty. Cu FCSB (n.r. – e nerăbdător să joace), că ţin de mic cu FCSB”, a spus Guţea.

Remus Guţea a semnat cu FC Voluntari la începutul anului 2025, după ce a jucat la CS Mioveni. Atacantul a marcat şapte goluri şi a dat trei pase decisive în cele 32 de meciuri din stagiunea precedentă pentru ilfoveni.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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