Gigi Becali vrea să vândă FCSB! A anunțat la ce sumă renunță la club: “Este în inima suporterilor, a românilor!”

Gigi Becali a declarat la o zi după meciul cu CFR Cluj că echipa este de vânzare. Patronul FCSB este gata să renunțe, însă numai în cazul în care va primi o ofertă foarte mare care să îl satisfacă.

Gigi Becali vrea să vândă FCSB! A anunțat la ce sumă renunță la club

Latifundiarul a declarat în direct la ProX că va renunța la FCSB dacă i se vor oferi 200 de milioane de euro și consideră că dacă va da echipa nu va avea nimeni grijă de ea și ar intra în faliment:

„Nu am profit acum pentru că am 6 milioane de euro băgate în club. Dar ca societate sunt pe plus. Dacă vând toți jucătorii, iau 40 de milioane de euro. Dacă dau echipe pe 50 de milioane? Nu. Aș da echipa pentru 200 de milioane de euro.

Pe 100 nu aș vinde echipa. Cu 100 de milioane nu o dau pentru că FCSB e în inima românilor, e în inima suporterilor. E o plăcere a oamenilor. Ei mă iubesc pentru că sunt la FCSB. Dar dacă aș da echipa cine ar mai avea grijă de ea? Intră în faliment”, a declarat Gigi Becali la ProX.

Patronul schimbă strategia pentru meciurile viitoare: “Poate încercăm cu un copil atacant, voi vorbi cu Vintilă”

Patronul FCSB a trasat și strategiile pentru perioada următoare spunând că este foarte posibil să încerce să joace cu un “copil” în atac:

“În meciul ăsta mi-a părut rău că l-am dat pe Gnohere, noi nu avem atacant. Florin Tănase este mai eficient în centrul, la mijlocul terenului. Poate încercăm cu un copil atacant, voi vorbi cu Vintilă”, a dezvăluit Gigi Becali.

Este vorba de Cristian Dumitru. El a evoluat în ambele meciuri din Europa League cu Milsami Orhei, după care a fost împrumutat la Academica Clinceni. Dumitru a revenit în lotul roș-albaștrilor în luna ianuarie:

”Mi-aș dori foarte mult să-l readucem pe Cristi Dumitru. Cred foarte mult în el, a primit puține minute la Clinceni, fără să le reproșez ceva celor de acolo. E firesc să joci cu Merloi. Dar, nu e normal ca un copil de 18 ani doar să se antreneze.

Mai bine joacă la echipa a doua la noi și face apoi pasul la prima. Cristi este un jucător de profilul lui Kun Aguero, fotbalist de care o să mai auziți și o să mă citați”, declara Mihai Stoica în luna ianuarie.

