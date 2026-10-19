Gigi Becali vrea titlul, Mitică Dragomir îi dă planurile peste cap: „E greu să prindă și play-off-ul!”. Favorita surpriză la campionat

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Lupta pentru titlul din SuperLiga se anunță tot mai interesantă, iar Mitică Dragomir a făcut în direct la Profețiile lui Mitică o analiză tranșantă a principalelor candidate. Fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal mizează pe Rapid, pe care o consideră capabilă să profite de pregătirea fizică și de schimbările produse la nivel mental. În schimb, Dragomir nu o vede pe FCSB în cursa pentru campionat și avertizează că formația lui Gigi Becali ar putea avea probleme chiar și în tentativa de a prinde primele șase locuri.

Mitică Dragomir o vede pe Rapid favorită la titlu în SuperLiga

Mitică Dragomir consideră că Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo sunt în ultimele etape și care se pot lupta pentru câștigarea campionatului. Fostul șef al LPF a remarcat intensitatea jocului celor trei formații și a sugerat că antrenorii din România au acordat mai multă atenție pregătirii fizice. În opinia sa, adevărata luptă pentru trofeu se va da în play-off, unde confruntările directe pot cântări decisiv. Dragomir a inclus-o în calcule și pe Universitatea Cluj, despre care spune că are un lot capabil să intre în lupta pentru primele poziții.

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„Toate trei meciurile au fost meciuri tari, ale Craiovei, Rapidului și al lui Dinamo. Parcă alergăm mai mult. Se pare că antrenorii noștri de aici au băgat un pic de pregătire când au văzut că Reghecampf a venit de afară și a găsit echipa cu probleme. Una dintre astea trei va lua titlul, categoric. În luptă directă se câștigă campionatul, nu acum. Când se termină prima parte a campionatului și începe play-off-ul, acolo e joaca. Sunt meciuri de șase puncte acolo. Mă așteptam în lupta asta să fie și U Cluj, i-aș băga și pe ei, că au echipă bună”, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la Profețiile lui Mitică.

Gigi Becali, avertizat de Mitică Dragomir: „FCSB poate rata play-off-ul!”

Dacă despre Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova vorbește în termeni pozitivi, Mitică Dragomir are o perspectivă mult mai rezervată în ceea ce privește . Fostul conducător al LPF consideră că echipa lui Gigi Becali nu dispune în acest moment de suficienți jucători de valoare pentru a se lupta la titlu.

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Dragomir a făcut referire și la declarațiile patronului roș-albaștrilor despre dificultățile întâmpinate de Laurențiu Reghecampf în alcătuirea echipei. În opinia sa, problemele de lot pot cântări decisiv în următoarele etape, mai ales dacă FCSB continuă să piardă puncte în duelurile directe.

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„La FCSB e greu, nu are echipă deocamdată. Gigi a spus: «Ce să facă și Reghecampf, cu cine să joace? Nu mai am jucători». Ei mai au doar un jucător de valoare, Pădurariu, atât. Nu-i văd la titlu, dar în primele șase aș vedea”, a spus Mitică Dragomir.

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Acesta a avertizat că o nouă înfrângere în fața unei contracandidate ar putea complica și mai mult situația campioanei României. Dragomir nu exclude nici scenariul în care FCSB ar rămâne în afara play-off-ului, așa cum s-a întâmplat și în sezonul precedent: „Cu Dinamo au pierdut, acum cu Rapidul. Dacă îi bate și Rapidul, va fi foarte greu să mai prindă și play-off-ul. Se poate să rămână și anul ăsta în afara play-off-ului, pentru că nu au echipă”, a avertizat fostul șef al LPF.

De ce o consideră Mitică Dragomir pe Rapid principala favorită la titlu

Deși admite că Rapid nu are neapărat cel mai valoros lot din SuperLiga, Mitică Dragomir consideră că formația giuleșteană are atuuri importante în lupta pentru campionat. El a remarcat pregătirea fizică a echipei și schimbările produse la nivelul mentalității, elemente care se reflectă în intensitatea jocului și în presingul exercitat asupra adversarilor. În opinia sa, Rapidul nu câștigă doar datorită norocului, ci și prin efortul depus pe teren și prin capacitatea de a menține un ritm ridicat pe parcursul partidelor.

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„Eu nu cred că e Craiova favorită, ci Rapidul e favorită, chiar dacă nu are echipă. La Craiova e greu să ducă pe două fronturi. Un război pe două fronturi nu se câștigă niciodată, doar dacă ai aliați mulți. Și cum în fotbal nu mai există aliați… La Rapid e pregătire fizică bună, Pancu a schimbat puțin mentalul echipei. Îi face să alerge, fac un pressing nebun. Nu e neapărat bulan, dar e pregătire fizică și mentală”, a mai explicat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.