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Gigi Becali vrea un fotbalist nou la FCSB: „Trebuie să iau unul să dribleze”. Cine l-a impresionat de la FC Voluntari și ce spune despre accidentarea lui Arnold Garita

Alex Bodnariu, Ciprian Păvăleanu
19.10.2026 | 23:39
Gigi Becali vrea un fotbalist nou la FCSB Trebuie sa iau unul sa dribleze Cine la impresionat de la FC Voluntari si ce spune despre accidentarea lui Arnold Garita
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Gigi Becali știe ce fotbalist trebuie să aducă la FCSB! Cine l-a impresionat din tabăra lui FC Voluntari. Foto: Colaj FANATIK
Gigi Becali a tras concluziile după Voluntari - FCSB și știe de ce profil de jucător are nevoie. Cine a fost unicul remarcat de la formația ilfoveană
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Gigi Becali (68 de ani) s-a arătat foarte dezamăgit de jocul pe care echipa sa l-a avut în cele două partide sub comanda lui Reghecampf, însă continuă să-i dea încredere antrenorului, mai ales că până acum victoriile îi dau tot dreptul să primească mână liberă din partea omului de afaceri. Totuși, patronul FCSB a ajuns la concluzia că are nevoie de un fotbalist care să scoată oameni din joc și probabil că va aduce mai multe întăriri la echipă din iarnă. El a nominalizat și un fotbalist care l-a impresionat din tabăra adversă.

Gigi Becali știe de ce profil de jucător are nevoie FCSB pentru a se lupta la campionat

Una dintre cele mai mari probleme ale celor de la FCSB de la plecarea lui Florinel Coman a fost jocul de unu la unu din benzi. Nici Cisotti, nici Miculescu, nici Boutoutaou și nici Korenica nu reușesc să facă diferența prin driblinguri și viteză, tocmai de aceea Gigi Becali este sigur că trebuie să aducă un astfel de fotbalist în această iarnă.

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„Nu s-au schimbat sentimentele cu Boutatou. Nu am vreun jucător care să scoată omul din joc. Trebuie să fie unul care să dribleze. Nu încerc cu el. Eu îl las pe Reghe să facă. Nu l-a mai schimbat pe Garita, că a jucat bine. Pe final s-a accidentat și el.

Korenica a încercat. Muhar cred că a fost schimbat pentru că avea crampe. Mă așteptam la mai mult de la Korenica. Poate e obosit. Dan Petrescu spunea că atunci când Muhar ia galben în prima repriză, ia roșu în a doua. Era regulă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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Nu este Remus Guțea! Cine l-a impresionat pe Gigi Becali de la FC Voluntari

Unul dintre fotbaliștii care au ieșit în evidență la meciul Voluntari – FCSB este Remus Guțea. Extrema de 19 ani, care și-a exprimat recent iubirea pentru formația roș-albastră, a marcat un gol de kinogramă în poarta lui Ștefan Târnovanu, însă prestația sa nu l-a impresionat și pe omul cu banii al FCSB, chiar dacă el a mai apărut în discuția publică ca variantă pentru roș-albaștri și în această vară.

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În schimb, Gigi Becali a dezvăluit că a rămas surprins de un alt fotbalist din echipa lui Pîrvu. Este vorba despre Matko Babic, vârf croat în vârstă de 28 de ani: „Mie mi-a plăcut de Babic de la Voluntari. Guțea… Eu nu stau să studiez jucătorii de la adversari, doar dacă fac lucruri fenomenale. Așa… a dat un gol, asta nu înseamnă că îl iau. Nu cred. Nu știu”, a mai spus patronul FCSB.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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