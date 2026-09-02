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Gigi Becali și Andrei Vochin au avut un schimb de replici aprins în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe tema regulilor impuse cluburilor din fotbalul românesc privind folosirea jucătorilor români. Patronul FCSB a susținut că Federația Română de Fotbal ar trebui să ofere cluburilor compensații pentru respectarea unor astfel de reguli, în timp ce Andrei Vochin i-a amintit că regula 6+5 a fost contestată inclusiv la TAS și că instanțele au considerat-o legală.

Gigi Becali pune presiune pe FRF pentru folosirea jucătorilor români

Discuția a pornit de la problema jucătorilor români și de la dificultatea cluburilor din SuperLiga de a alcătui echipe competitive respectând anumite reguli privind numărul fotbaliștilor autohtoni. Gigi Becali a avut un mesaj tranșant și a susținut că nu poate fi obligat să folosească jucători români fără ca FCSB să fie și recompensată financiar pentru acest lucru. Patronul campioanei României a pus problema în termeni foarte direcți și a acuzat, cu zâmbetul pe buze, .

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„Unde găsești fotbaliști români. Ce să fac, să desființez clubul? Găsește o echipă de români de aici, de la noi și să faci tu din Liga 1 o echipă de 11 români. Din 16 echipe nu poți găsi 11 români de valoare. El e vinovatul, că lucrează la FRF, iar Federația nu are strategie de management bun. Glumă, glumă, da, dar din moment ce eu am de luat 700.000 de euro pe doi ani și tu, Federație, nu mi-i dai, că jucam cu șase români. Dacă tu nu-mi dai bani, atunci nu mai joc cu români. Dă-mi bani și joc“, a declarat Gigi Becali.

Andrei Vochin l-a contrazis pe Becali: „Ați contestat-o, nu?”

Andrei Vochin nu a lăsat afirmațiile fără răspuns și i-a amintit lui Gigi Becali că a fost contestată de cluburi, inclusiv la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Discuția a devenit rapid un schimb de argumente între cei doi, Becali susținând că, atât timp cât regula a fost în vigoare și a fost respectată de cluburi, acestea ar trebui să primească banii promiși.

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„Dacă ați contestat, v-ați dus la TAS. Apoi TAS-ul a spus că nu se poate. Asta, 6+5, ați contestat-o la TAS, nu? Ați contestat, TAS a dat decizie clară, că nu e decizie corectă asta“, a intervenit Andrei Vochin.

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„Nu e lege corectă? Dar cât a fost în vigoare și cât s-a jucat, atunci trebuie să dai norma aia, ce s-a respectat, trebuie să dai banii pentru perioada aia. Eu am făcut ce ai zis tu, dă-mi banii“, a continuat patronul FCSB.

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Disputa s-a mutat pe poziția cluburilor din SuperLiga

Andrei Vochin a continuat argumentația și i-a transmis lui Gigi Becali că nu toate cluburile din prima ligă au susținut regula respectivă. Mai mult, acesta a punctat că FRF nu a încasat bani pentru aplicarea regulii, în timp ce Becali a insistat că discuția trebuie purtată în jurul promisiunilor financiare și al banilor care ar fi trebuit să ajungă la cluburi.

„Păi da, dar colegii tăi, din Liga 1, nu au fost de acord cu această lege. Nu a luat FRF niciun ban pe chestia asta “, a continuat Vochin.

Replica lui Gigi Becali a venit imediat, patronul FCSB acuzând forul de faptul că nu respectă ceea ce, în opinia sa, a fost promis cluburilor.

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„Bine, mă. O scoate la cap omul cu voi…Băi, ai spus că dacă joc cu români dai banii? Banii de la FIFA, UEFA, nu de la voi. Dați, bă, banii, cum ați promis. Nu există niciun club pe globul pământesc care să te oblige să joci cu U21. Acum faceți voi abuzurile voastre“, a mai spus Gigi Becali.

Legalitatea regulii, în centrul confruntării dintre Gigi Becali și Andrei Vochin

Discuția a ajuns, apoi, la legalitatea regulii și la deciziile instanțelor. Andrei Vochin a explicat că prevederea a fost contestată în instanță, iar judecătorii au considerat că este vorba despre o formă de discriminare pozitivă acceptată în cadrul legislativ european. Argumentul nu l-a convins, însă, pe Gigi Becali, care a continuat să susțină că o astfel de regulă nu poate fi impusă unui club împotriva interesului său.

„Aia a fost dată în judecată, iar forul a decis că e o lege corectă. De instanțele românești e vorba. E clar că acea decizie a fost contestată de unii, iar instanța a venit și a spus că este discriminare, dar una pozitivă acceptată de UE. Și aici s-a închis subiectul“, a adăugat Vochin.

Gigi Becali a avut însă ultimul cuvânt în dialog și a respins argumentul discriminării pozitive, susținând că o măsură nu poate fi considerată benefică atunci când clubul afectat de ea nu o percepe astfel: „Ce discriminare e aia? Discriminarea pozitivă este atunci când mie îmi faci un bine, că datorită acelei reguli îmi faci un bine mie. Dar când eu sunt în cauză și spun că nu, că mă afectează, vii tu și spui că nu e așa, că-ți fac un bine….păi nu mai face bine cu forța“, a încheiat finanțatorul FCSB.