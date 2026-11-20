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Spațiul public a fost inundat de analize și explicații pe subiect. Și e cât se poate de firesc; subiectul suscită un interes major. Nu doar pentru că FCSB este în sine un motor de audiență, ci și pentru că avem de-a face cu două personaje extrem de bine conturate ale SuperLigii. Uneori lucrurile se văd mai clar din exterior, așa că vă rog să-mi permiteți o părere pe această temă. Temă care nu cred că a apărut subit, neanunțat, iar ceea ce am văzut recent ar putea fi doar deznodământul unui proces început de mult mai mult timp.

Semnele pe care cu toții le-am trecut cu vederea la „divorțul” dintre Gigi Becali și MM Stoica

Pentru o mai bună înțelegere a situației, o cronologie a declarațiilor ar putea ajuta. Declarațiile fiind doar niște semnale publice ale unor evenimente și frământări care se desfășurau în intimitatea clubului.

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Pe 6 aprilie 2026, după 2-3 cu FC Botoșani, în play-out-ul sezonul trecut, Gigi Becali spunea: „Poate a venit momentul să mă retrag și eu, să scăpați de mine. (…) Mă depășește, a avansat fotbalul. A crescut fotbalul, nu mai pot. Mi-am dat seama că nu mai merge așa, nu mai pot să fac ce am făcut până acum”.

„Mă depășește fotbalul”, „a avansat fotbalul”, „a crescut fotbalul, nu mai merge așa”. Să reținem pentru început ideile astea.

Un nou sezon, aceleași idei. Suntem pe 20 septembrie 2026, după 0-5 la Craiova, tot Gigi Becali: „O să mai aștept până la iarnă. Nu mă predau! Nu sunt genul de om să mă predau. Dar dacă și în iarnă, când o să fac ceva, o să iau niște oameni cu care să colaborez, care să-mi aducă 2-3 jucători valoroși. (…) Probabil că era mea nu mai este. Poate nu mai sunt pentru timpurile astea. La asta mă gândesc. Poate nu sunt pentru era asta. Oamenii lucrează cu tehnologii, eu probabil sunt demodat”.

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„Probabil că era mea nu mai este”, “poate nu mai sunt pentru timpurile astea”. “Oamenii lucrează cu tehnologii, eu probabil sunt demodat”. Să punem și aceste idei în sertarul cu declarații importante. Ah…era să uit: „în iarnă (…) o să iau niște oameni cu care să colaborez”.

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19 octombrie 2026, după 2-1 cu FC Voluntari. „Cum să mă bag dacă nu mai ştiu? Sunt nebun, dacă mi s-a şters fotbalul?”. Am intrat deja în epoca Reghecampf. „Nu mai stiu, mi s-a șters fotbalul”. E o afirmație a cărei semnificație, pentru a fi pătrunsă, trebuie pusă în contextul celor de mai sus. Pentru că mă tem că în cazul lui Gigi Becali, păcăliți și adormiți de personajul Gigi Becali, care produce spectacol la TV și creează astfel audiență la ceas de seară vorbind fară complexe și rețineri despre orice de la tribuna studiourilor TV, scăpam din vedere esențialul. Judecăm superficial emițătorul ideilor, fară să ascultăm cu adevărat ideile.

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Modelul de afaceri al FCSB

Gigi Becali are aproape 70 de ani, este de zeci de ani în fotbal și, dincolo de orice dubiu, a făcut performanță și bani în acest domeniu de activitate. Important – a făcut bani, pentru că acesta este scopul primordial al omului de afaceri Gigi Becali. Succesul sportiv este doar mecanismul care produce profit, nu un scop în sine. Să faci performanță și bani în fotbal nu e deloc ușor; Rapid o poate confirma.

Cum a avut Gigi Becali acest succes la FCSB? Cu un model de afaceri și de organizare în care controlul era deținut de patron, iar zona de execuție era delegată președintelui MM Stoica. Simplificăm foarte mult discuția, pentru că nu detaliile de organizare ale afacerii sunt neapărat importante în acest punct.

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Sportiv, FCSB s-a bazat în mod tradițional pe achiziții de pe piața internă, piață de pe care patronul clubului aspira jucătorii (români și străini deopotrivă) care își demonstrau valoarea. Procesul de scouting era simplu: e bun în SuperLiga, îl cumpărăm. Practic, FCSB a externalizat scoutingul către partenerii de competiție, care aveau și rolul de a testa și acomoda noul venit cu clima, țara, campionatul, FCSB fiind dispusă să plătească pentru aceste servicii.

Acest model de business, completat cu un complex joc al influențelor (în care MM Stoica, rezident al studiourilor de analiză avea rolul său), a avut succes și a produs venituri și profit. Ei bine, de câțiva ani competiția pe piața fotbalului intern s-a ascuțit. Pe lângă CFR (tradițional orientat spre piețele externe), pentru a scăpa de balaurul FCSB, au apărut Craiova, Dinamo, Rapid. Care, ambițioase, au început să atenteze la supremația FCSB, dar cu un model de business diferit. Au început să atragă jucători tineri români, au început și ele să cumpere de pe piața locală și au adus străini interesanți. Problema fiind că de la ele FCSB nu poate să cumpere. Sau, dacă o face, prețul e unul pe măsură, ceea ce ridică gradul de risc al tranzacțiilor și micșorează marja de profit.

Nu cumva subestimăm flerul și intuiția omului de afaceri Gigi Becali?

Pentru că ne-a devenit familiar, pentru că întră în casele noastre aproape în fiecare seară, pentru că stă practic de vorbă cu noi despre fotbal, pentru că îl percepem ca pe un personaj care produce entertainment, pentru că unora nu ne place FCSB și multora Gigi Becali, mă tem că trecem ușor cu vederea faptul că Gigi Becali este în fotbal patronul unei întreprinderi cu cifră de afaceri de zeci de milioane de euro și care face ceea ce mulți dintre noi nu știm sau nu putem face: bani. Acesta fiind un talent (sau skill, cum ar spune mai tinerii cititori) în principiu nativ și mai puțîn dobândit.

Ceea ce vreau să spun este că omul de afaceri (mai ales de la un nivel în sus) este în general un personaj cu abilități speciale. Abilități înnăscute și perfecționate în timp. Flerul, intuiția și viziunea (despre propria afacere) sunt câteva dintre ele. Iar Gigi Becali, avându-le (personal nu am dubii în acest sens), a înțeles în ce punct a ajuns fotbalul și unde pierde teren în fața competitorilor. A înțeles că modelul său de afaceri, de succes până la un punct, s-a învechit. În această cheie citesc declarațiile de mai sus. Ce face un proprietar de afacere când ajunge la o astfel de înțelegere a lucrurilor?

Ei bine, omul de afaceri are un lux pe care noi, slujbașii, nu îl avem. Când înțelege că vremurile, contextul și piața s-au schimbat, el nu trebuie să se schimbe pe sine, ci trebuie să îi schimbe pe cei care îi administrează afacerea. Iar în acest punct este încă un lucru care trebuie bine înțeles și care se petrece peste tot în lumea afacerilor, inclusiv în corporațîi. Angajatul și angajatorul au mecanisme și reflexe diferite. Angajatul este tentat să mențină starea de fapt cu care este obișnuit, pe care o cunoaște, cu care este familiar. Rezistența la schimbare e uneori imposibil de învins. Angajatorul trebuie să înțeleagă ce se întâmplă și să schimbe. Dacă ajunge la concluzia că rezistența la schimbare opusă de angajat e prea mare, sau acesta nu se poate adapta unui nou context, decizii e simplă: îl schimbă.

MM Stoica, considerat nepotrivit sau inadaptabil pentru un alt model de business

Asta cred că s-a întâmplat la FCSB. Declarațiile de mai sus erau niște simptome ale suferinței din club și se manifestau într-o perioadă în care patronul simțea problema, dar poate nu o identificase exact și încă nu era pregătit să ia măsuri.

Pe 24 octombrie 2026, după 4-1 cu Rapid, Gigi Becali are o declarație surprinzătoare prin contextul în care a fost ea oferită. „Nu am prins încă încredere, îți spun de ce: a fost Rapid prea slabă! La pauză am sunat și am spus că nu e nicio problemă, îi batem. Și nu e relevant, stai să mai vedem”.

În mod normal, bucuria unei victorii categorice, mai ales în fața unui rival, deschide robinetul euforiei. Nu a fost cazul, pentru că probabil acest rezultat venea pe contrasensul deciziilor pe care patronul le pregătea. Și nu Boutoutaou era ținta, sau problema, ci altcineva.

Pe 29 octombrie 2026, după 0-1 cu Gloria Bistrița, Gigi Becali întărește această idee. De data asta într-un contex sportiv nefavorabil, dar potrivit pentru noua direcție a clubului: „Eu ce-am spus când am bătut Rapidul? Am spus că au fost prea slabi, nu că am fost noi prea buni. Eu nu cred că am jucat noi prea bine cu Rapid”.

Cu alte cuvinte, am avut dreptate; nu noi am câștigat cu Rapid, ei au pierdut, au fost atât de slabi încât problemele noastre nu s-au mai văzut. Dar problemele noastre sunt acolo, așa cum v-am spus; și nu sunt deloc mici. Trebuie să rezolv asta.

Pe 12 noiembrie, MM Stoica își prezintă demisia și pleacă de la FCSB. Desigur, aici pot fi lucruri care scapă publicului, pentru că există o relație personală acolo. Poate lui MM Stoica i s-a oferit varianta de a rămâne, dar fără prerogativele de până acum, poate s-a ales varianta corporatistă de „exit package”. E însă irelevant pentru discuția noastră. Dincolo de declarațiile publice ale părților implicate, patronul afacerii a considerat că întreprinderea are nevoie de o direcție nouă, vechiul management nu e compatibil cu această direcție, așa că management-ul trebuie schimbat. Și a fost schimbat.

17 noiembrie 2026. „Astăzi mi-am dat seama cât de primitivi eram. Știi de ce? Au venit Szukala și Rusescu. Băi, băiatule, am rămas uimit. Oamenii, cutare, aplicațîi, alea, alea.(…) Au venit oamenii cu aparaturi la lucru. Bine, aparaturi, cu laptopuri, cu d-astea”.

FCSB, de la fotbalul old school, la tehnologie

Aplicații, laptopuri. Probabil AI și algoritmi. Plus calificări și patalamale de la diverse instituții internaționale de profil. , incompatibilă (în opinia patronului) cu vechea conducere. Și este 101% dreptul proprietarului să aibă astfel de opinii, care să conducă la astfel de decizii. Va fi de succes schimbarea? Greu spre imposibil de dat un verdict. Pentru că depinde de foarte mulți factori. Dar (din nou, opinie personală) intuiția prorpietarului a funcționat. Cum vă pune în operă schimbările, asta e o cu totul altă discuție. Probabil vom asista la același „trial and error” cu care Gigi Becali ne-a obișnuit incusiv în alegerea jucătorilor și antrenorilor. Dar, din nou, nu ăsta este subiectul astăzi.

Nu Boutoutaou a fost miezul poveștii. Ci ceva mult mai profund, care excede prietenia și relațiile interumane. Probabil că în discuțiile între patru ochi, chiar s-a spus asta: „n-o lua personal, dragă Mihai, e doar business”. Și chiar nu cred că e ceva personal. E vremea laptopurilor, a aplicațiilor, a platformelor, a algoritmilor.

Succesul acestui „turn-around” ține de cât de repede vă înțelege patronul că tehnologia nu trebuie lăsată de capul ei și trebuie obligatoriu dublată de oameni care au văzut tone de fotbal, îl știu și îl simt, au „nas” și „ochi” pentru jucătorii pe care algoritmul îi propune. Asta i-o poate confirma președintele lui Como sau, mai aproape de casă, Rapidul. Iar un astfel de sistem, pentru a fi eficient, trebuie să ruleze într-o organizație bine structurată, cu roluri și atribuții clare. Cu alte cuvinte, aplicația, algoritmul și laptopul sunt necesare, dar nicidecum suficiente.

Cu siguranță însă, epoca one man show la FCSB a apus. Desigur, mă refer la „the second one” man. Chiar dacă, atât de neuzual (chiar nu a remarcat nimeni asta?), . Intuiția patronului a funcționat corect, i-a arătat direcția. Timpul ne va arăta dacă Gigi Becali va avea răbdarea și priceperea de a construi un club care să armonizeze algoritmul și omul de fotbal. Demersul e dificil și plin de neprevăzut; pe drumul pe care FCSB pleacă acum, Rapid se întoarce obosit și îngândurat. De multe ori însă, Gigi Becali a demonstrat o calitate importantă – flerul. În orice caz, un subiect de urmărit.