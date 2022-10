Gigi Becali vs. Sepsi! Patronul celor de la FCSB, sfidat de mai mulţi jucători şi de antrenorul covăsnenilor. Episoadele controversate

FCSB încheie turul din sezonul regulat pe terenul lui Sepsi, meci programat luni, de la ora 21:00. , iar astfel ar ajunge la patru victorii consecutive în SuperLiga.

Gigi Becali vs. Sepsi! Patronul celor de la FCSB, sfidat de mai mulţi jucători şi de antrenorul covăsnenilor

Pentru roş-albaştrii se anunţă un duel complicat împotriva unei echipe bine organizate. Însă, dincolo de latura sportivă, patronul Gigi Becali a avut mereu un discurs critic la adresa covăsnenilor, uneori chiar cu accente xenofobe.

În afară de asocierea dintre Sepsi şi guvernul maghiar, Gigi Becali nu îi are la inimă pe cei de la Sepsi şi dintr-un alt motiv. Mai mulţi jucători şi antrenorul Cristiano Bergodi, l-au sfidat de-a lungul timpului pe Gigi Becali.

Cristiano Bergodi l-a dat afară din vestiar pe Gigi Becali: “Am coloană vertebrală, nu am făcut nimic rău!”

Cristiano Bergodi a fost antrenor la FCSB pentru trei luni, la începutul sezonului 2009-2010. După ce a calificat echipa în grupele Europa League, roş-albaştrii aveau în prima etapă meci cu Sheriff Tiraspol.

După 0-0 la pauză, Gigi Becali s-a enervat şi a mers la vestiar pentru a avea o discuţie cu jucătorii. Lui Cristiano Bergodi nu i-a căzut bine această vizită şi l-a scos afară din vestiar pe patronul FCSB. Această sfidare nu a fost trecută cu vederea, iar la finalul meciului, Cristiano Bergodi a fost dat afară:

“I-am spus pe un ton amiabil, să iasă din vestiar. Era pauză, jucătorii se odihneau. Trebuia să vorbesc eu, pentru a încerca să facem mai bine. Era primul meci din Europa.

După aceea, mi-a părut rău că m-a dat afară, dar nu regret nimic. Am coloană vertebrală, nu am făcut nimic rău. Eu sunt profesionist şi nu am nicio problemă”, a spus Bergodi la câţiva ani de la acel incident.

Gigi Becali: “Ca să vezi cum mi-am bătut joc de Bălaşa, i-am dat 25.000 de euro să se ducă la Craiova”

Mai mulţi jucători care sunt acum în lotul celor de la Sepsi, au fost şi la FCSB. Mihai Bălaşa a fost transferat din Italia în 2017, însă a intrat rapid pe lista “clienţilor” lui Gigi Becali, fiind criticat în dese rânduri de patron.

Fundaşul a fost unul dintre puţinii fotbalişti care i-au şi răspuns patronului la critici. În 2019, Gigi Becali i-a dat şi bani lui Mihai Bălaşa să plece de la FCSB la Universitatea Craiova, spunând:

“Ca să vezi cum mi-am bătut joc de Bălaşa, i-am dat 25.000 de euro să se ducă la Craiova, aşa m-am folosit de el! I-a tăiat capul cineva? A luat salariul la timp, el nu ştia că putea fi schimbat?

Nu ştiu dacă e normal sau nu să fie schimbat, dar regulamentul permite. Băi, nene, dacă îi dau 25.000 de euro lui Bălaşa când mă despart de el, înseamnă că-l umilesc?”, a declarat Becali în 2019.

Alexandru Tudorie s-a remarcat mai mult prin scandaluri la FCSB: “Cum să loveşti o fată la 20 de ani? E un derbedeu”

Atacantul Alexandru Tudorie a fost şi el în curtea “roş-albaştrilor”, între 2015 şi 2017. A fost un mandat turbulent la FCSB, presărat cu multe episoade controversate. Tudorie a fost implicat în mai multe scandaluri, într-unul dintre ele fiind acuzat de fosta iubită că a bătut-o în Centrul Vechi al Capitalei.

Gigi Becali nu l-a iertat pentru acest incident şi a izbucnit la adresa atacantului: “Dacă a făcut asta, el fotbalist nu va fi, pentru că el e un vagabond. Ca să îi dai o palmă unei fete, nu un pumn sau îi rupi piciorul, eşti un vagabond şi un vagabond nu ajunge în fotbal.

Poate avea talent şi să se piardă repede. Cum să loveşti o fată la 20 de ani? E un derbedeu. Eu nu am ce să îi fac, dar legea, procurorii, puşcărie”, a spus Gigi Becali la vremea respectivă.

Reghe l-a făcut praf: “Tudorie o să ne ajute. Când o să avem bagaje, o să cărăm ceva, o să ne ajute”

Alexandru Tudorie a intrat şi în vizorul lui Laurenţiu Reghecampf, antrenor la FCSB. Trimis la echipa a doua, Reghe l-a făcut praf pe atacant: “Tudorie o să ne ajute. Când o să avem bagaje, o să cărăm ceva, o să ne ajute.

Deocamdată e la echipa a doua. Trebuie să joace bine acolo, trebuie să joace mult mai bine cand intră la echipa mare. Fără supărare, fără ocolişuri. Ăsta este nivelul”, a spus Reghe. Tudorie a părăsit FCSB în 2017 şi a semnat cu Voluntari.

Cătălin Golofca, ţeapă la FCSB? “Îl dau înapoi, plus 100 000 de euro si tot nu-l vor”

Cătălin Golofca a jucat la FCSB în sezonul 2017-2018. Şi mijlocaşul a intrat rapid pe lista neagră a lui Gigi Becali, patronul spunând că FC Botoşani nu îl mai vrea înapoi nici dacă plăteşte bani în plus:

“Pe Golofca îl dau înapoi, plus 100 000 de euro si tot nu-l vor. Eu îi iau, fac față la Steaua, bine… dacă nu, mai departe. Pot să-l iau cu 1,5 sau 2 milioane de euro, îl dau gratis”, a spus Becali. După câteva luni, Golofca a fost cedat înapoi la Botoşani.

Safranko a refuzat FCSB în vară pentru a se întoarce la Sepsi

FCSB se mai şi refuză pentru… Sepsi. În această vară, Gigi Becalia l-a dorit cu tot dinadinsul pe atacantul slovac Pavol Safranko. Rămas liber de contract după despărţirea de Mamelodi Sundowns, Safranko a declinat oferta lui Gigi Becali pentru a reveni la Sepsi.

Patronul FCSB a trebuit să se regrupeze şi să bage mâna adânc în buzunar pentru a cumpăra un atacant. L-a luat cu 1,5 milioane de euro pe Andrea Compagno de la FC U Craiova.

Gigi Becali, discurs xenofob: “Dacă se ridică, investesc eu mai mulți bani. Nu-i las pe unguri să treacă peste FCSB”

De-a lungul timpului, Gigi Becali a făcut mai multe declaraţii reprobabile în ceea ce priveşte Sepsi Sf. Gheorghe. În vară, , în esenţă xenofob, împotriva echipei:

„Dacă nu-i avem pe maghiari, cu cine ne mai batem? Ne batem între noi. Dacă se ridică, investesc eu mai mulți bani. Nu-i las pe unguri să treacă peste FCSB. Ei, niciodată în viața lor, nu vor trece peste o echipă românească.

Când va îndrăzni Orban să facă ceva, îi dau în cap. Pac, Sepsi jos! De ce? Investesc bani. Nu o las pe Sepsi. Nu e discriminare, nu? Să nu se considere discriminare. Să nu spună lumea «De ce investește bani?». Sau că e amenințare.

“Vom spulbera tot ce e neam cu Sepsi OSK”

Pe Sepsi o vom ține la ghilotină. O să o țin la respect. Dacă văd că Sepsi OSK prinde putere, o să mai investesc 10 milioane de euro. Vom spulbera tot ce e neam cu Sepsi OSK. La fotbal mai dau bani doar dacă Sepsi OSK o să ridice capul. Nu-i permit să ia campionatul în România. Trebuie să-l ținem la coadă pe Orban.

Eu mă bat cu Guvernul maghiar. Îl invit la luptă. Să vedem care e mai puternic. I-am arunca mănușa lui Viktor Orban rusul. Viktor Orban Putin”, a declarat Gigi Becali în luna iulie a acestui an.

Prima confruntare dintre Sepsi şi FCSB din acest sezon se va desfăşura luni, de la ora 21:00, la Sf. Gheorghe. Cele două echipe sunt despărţite de două puncte, iar roş-albaştrii pot urca pe loc de play-off dacă vor câştiga.