Gigi Corsicanu a răbufnit după scandalul Săpunaru. Mesaj pentru FC U Craiova 1948: „Vor avea niște surprize. Poate chiar la ei acasă!”. Exclusiv

, după incidentele din zona vestiarelor, unde Cristi Săpunaru a avut un conflict cu unul dintre bodyguarzii lui Adrian Mititelu.

Gigi Corsicanu sare în apărarea lui Săpunaru: „El a fost lovit! A fost provocat, înjurat și lovit de un suporter al lor”

Gigi Corsicanu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre : „Săpunaru a fost provocat. Eu am vorbit cu el și știu foarte bine ce s-a întâmplat. E și el foarte afectat după ce s-a întâmplat. De ce să fie vânat dacă el a fost atacat? Era normal să se apere”.

Rapidistul le bate obrazul suporterilor olteni, care au creat tensiune înainte de meci după ce au vandalizat autocarul echipei lui Adi Mutu și au încercat să fure un steag din galeria „alb-vișinie”: „Oltenii întotdeauna au făcut greșeli. Acum 10-15 ani, au avut un meci cu Steaua și a ieșit scandal. Au venit apoi la emisiune la OTV, la Dan Diaconescu și s-au rugat de mine în genunchi la 12-1 noaptea că îi omorau steliștii acolo la sediul OTV pe Magheru. Se strânseseră vreo 200 de inși și îi așteptau acolo.

Era Gabi Blondu cu încă vreo 4 inși, cu un Olcit, vai de capul lor. S-au pișat pe ei de frică și s-au rugat de mine să-i scot de acolo. Am strâns oamenii la 1 noaptea și i-am alungat pe steliști. I-am scos de acolo și i-am dus până la Pitești, i-am dus la restaurant, am avut grijă de ei. Am vorbit și cu Mircea Sandu și le-am aranjat meciul cu Bosnia la Craiova, când a bătut România cu 2-0”.

Gigi Corsicanu, atac la galeria lui FC U Craiova 1948: „Ăștia n-au onoare, n-au caracter! Sunt josnici! E clar că nu o să fie primiți bine în Giulești”

: „Anul următor ne-au spart geamurile la autocare. Ăștia n-au onoare, n-au caracter! Sunt josnici! E clar că nu o să fie primiți bine în Giulești. Cum mă tratezi, așa te tradez. Să ajungă niște oameni din galerie să sară la jucători e ceva care depășește orice limită. A, că ne mai înjurăm noi, că mai iese câte un incident între suporteri, asta e!

Până la urmă suntem pe stadion, ne asumăm aceste riscuri. Dar nu la jucători. La noi nu s-a întâmplat așa ceva. Am vorbit și cu Liviu și normal că suntem foarte supărați. Ei ne acuză pe noi, dar a venit unul de la ei din galerie și a vrut să ne smulgă steagul de gard! De acolo a pornit totul. Noi în ultimii cinci ani n-am mai aruncat niciodată cu scaune, dar noi am fost constestați”.

Corsicanu anunță că galeria Rapidului va organiza un protest dacă Săpunaru va fi suspendat: „Normal că vom protesta dacă Săpunaru va fi suspendat. Cristi nu a avut nicio vină. El a fost lovit! A fost provocat, înjurat și lovit de un suporter al lor”.

Gigi Corsicanu, săgeți către Adrian Mititelu: „E rușinos ce s-a întâmplat de la primul angajat al clubului și până la patron”

Gigi Corsicanu îi bate obrazul și lui Adrian Mititelu, deși îl apreciază pentru ceea ce a făcut în fotbal: „Eu personal am o relație de prietenie cu Adrian Mititelu și îl respect pentru toate eforturile financiare pe care le face, dar ceea ce s-a întâmplat acum e rușinos de la primul angajat al clubului și până la patron”.

Ba mai mult, consideră că cei de la FC U Craiova 1948 ar trebui să ceară scuze public clubului Rapid: „Eu mă așteptam ca ei să își ceară scuze, nu să arunce vina pe Săpunaru și să recunoască că a fost o greșeală din partea lor. Ce să facă Săpunaru dacă e înjurat de familie și copii?

Oricine când e înjurat și agresat e normal să răspundă și să aibă o reacție de genul ăsta. Eu nu cred că a scuipat Săpunaru copii. El e bărbat adevărat, nu se ceartă cu copiii”.

Ce îi așteaptă pe ultrașii olteni la meciul retur pe Giulești: „Vor avea niște surprize”

Ultrașii de la Peluza Sud Craiova și suporterii Rapidului au creat incidente la ultimul meci din Giulești din finalul sezonului trecut, iar Gigi Corsicanu are un mesaj acid pentru galeria lui FC U Craiova 1948: „Eu le transmit suporterilor olteni că n-au caracter și nu sunt bărbați. Au ajuns să măzgălească autocarele. Asta nu e bărbăție, nici ultraserie!

Dacă ei consideră că așa arată că sunt ultras… Dar e treaba lor. Vor avea și ei niște surprize, poate chiar la ei acasă”, a declarat apropiatul clubului Rapid, în exclusivitate pentru FANATIK.