Mutu sau Șumudică? Pe cine susțin suporterii giuleșteni în funcția de antrenor: „Prietenia are o limită când e vorba de Rapid!”. Exclusiv

că galeria Rapidului susține revenirea în Giulești a lui Marius Șumudică, iar Mihai Iosif e aproape de finalul drumului la echipa „alb-vișinie”.

Din ultimele informații obținute de site-ul nostru, Adrian Mutu , iar noul antrenor al „alb-vișiniilor” va avea ca obiectiv în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1 obținerea unuia dintre ultimele două locuri de playoff.

FANATIK a stat de vorbă cu fostul lider al galeriei Rapidului, , care a transmis un mesaj clar din partea tuturor suporterilor rapidiști, pentru conducerea clubului, antrenor și jucători.

Gigi Corsicanu, mesaj pentru Mihai Iosif: „Noi nu susținem o anumită persoană. Anul viitor vrem să ne batem la locurile 1-3!”

Mai are Mihai Iosif susținerea galeriei?

– Noi nu susținem pe Mihai Iosif sau o persoană anume. Asta vreau să transmitem și să înțeleagă toți rapidiștii. Să nu uite că noi susținem și iubim Rapidul. Jucătorii și antrenorii vin, își fac datoria, fiindcă pentru asta sunt plătiți. Pentru noi cel mai important e să susținem Rapidul.

În ultimul timp, părerile au fost împărțite și asta nu e bine. Unii îl susțin pe Pancu, alții pe Șumudică, altul pe Iosif, Săpunaru și Niculae. Adevărata familie a Rapidului noi suntem! Noi suntem stâlpul clubului Rapid. Antrenorii vin și pleacă chiar dacă sunt idoli. Pe unii îi iubim și îi respectăm mai mult sau mai puțin. Trebuie să fim o familie unită și să nu ne scindăm din cauza unor anumite afinătiți pentru un jucător sau antrenor, să avem grijă să nu mai ajungem la desființare. Asta e menirea noastră.

Gigi Corsicanu, despre venirea lui Adrian Mutu la Rapid: „Ar fi o lipsă de respect față de Mihai Iosif”

Ce ar însemna pentru suporteri o venire a lui Mutu?

– Nu vreau să comentez foarte mult, pentru că momentan avem antrenor. Ar fi o lipsă de respect față de Mihai Iosif și nu e OK să vorbesc eu despre un viitor antrenor. Eu vorbesc cu Șumi zilnic, și cu Pancu și Adi Iencsi. Am crescut împreună și ne știm de o viață, dar prietenia are o limită când e vorba de Rapid. Noi nu vrem să ne implicăm acum. E important să decidă cei care sunt în măsură. E o decizie foarte importantă și preferăm să nu venim cu niciun fel de sugestie, nu vrem să facem presiuni pentru că e un an foarte important.

Nu vrem ca un eventual eșec să cadă pe umerii suporterilor Rapidului. Vreau să subliniez cât se poate de clar. E o decizie foarte importantă și trebuie să o gândească foarte bine, să fie foarte atenți și echilibrați, pentru că își asumă niște responsabilități. Trebuie să știe antrenorul respectiv că noi ne dorim ca Rapid să se bată la locurile 1-3 în sezonul viitor, când sărbătprim centenarul clubului. Mai departe, ei trebuie să vadă pe cine să aducă. În joc e istoria Rapidului și trebuie să se facă investiții și eforturi din partea tuturor pentru a încununa cu succes centenarul.

„Victor Angelescu și Daniel Niculae trebuie să își asume această decizie! Când o echipă se exprimă în felul ăsta, ridică semne de întrebare”

Crezi că mai continuă Mihai Iosif?

– Victor Angelescu și cu Daniel Niculae trebuie să ia o decizie. Trebuie să își asume această decizie. Dacă ei consideră că Mihai Iosif e un antrenor potrivit pentru anul viitor și se poate sezonul viitor la locurile 1-3… E decizia dânșilor.

Ce te deranjează la Rapid în acest moment?

– Noi nu suntem suporteri de rezultat. Pentru noi e mai importantă atitudinea și întotdeauna e o inconstanță. Nu avem un stil, nu s-a format nimic, se joacă parcă după ureche. Când o echipă se exprimă în felul ăsta, ridică semne de întrebare, e ceva în neregulă. Ne gândim că momentele bune sunt sclipiri ale unor jucători și nu ține de ce s-a lucrat la antrenament. Dacă în prima repriză nu ajungi la poartă, nu ai un șut? Și repriza a doua se schimbă jocul atât de mult? E ceva ce nu înțeleg! Și nu e un singur exemplu. S-a întâmplat de atâtea ori.

Ce va însemna pentru Rapid revenirea în Giulești?

– Sunt convins că vom avea 15.000 de abonați sezonul viitor. Totul se va schimba. Vom fi acasă, nu vom mai juca pe la Mioveni sau pe Arena Națională și toată lumea trebuie să înțeleagă asta. E un an foarte important. Stadionul e o bijuterie. Am fost pe foarte multe stadioane din lumea asta și pot spune că Giuleștiul e în primele 15-20 de stadioane din Europa! E foarte cochet și te simți ca acasă. Parcă ești în sufragerie. Suntem mândri de cum a ieșit și vrem și o echipă pe măsură.

10 decembrie e data ultimei victorii a Rapidului în Casa Pariurilor Liga 1, iar de atunci au trecut mai bine de 2 luni