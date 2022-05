Gigi Corsicanu, despre posibilitatea ca FCSB – CFR Cluj să se joace în Giulești: „Mergem să îi susținem, suntem prieteni!”. Exclusiv

faptul că și-ar dori ca partida FCSB – CFR Cluj, care se va juca în ultima etapă din Casa Pariurilor Liga 1, să se dispute pe stadionul „Rapid”.

Gigi Corsicanu, despre posibilitatea ca FCSB – CFR Cluj să se joace în Giulești

Gigi Corsicanu nici nu concepe ca FCSB să joace pe noul stadion al Rapidului. Însă, totodată, acesta este de partea FCSB-ului în lupta cu cei de la CSA Steaua, care nu permit echipei lui Gigi Becali să evolueze pe stadionul „Steaua”.

ADVERTISEMENT

mai spune că, în cazul în care FCSB – CFR Cluj se va juca în Giulești, suporterii Rapidului vor fi prezenți la meci și o vor susține pe CFR Cluj.

Gigi Corsicanu: „Eu sunt de acord cu Gigi Becali!”

„E imposibil! Eu sunt de acord cu Gigi Becali, în situația asta, că ar trebui să-i lase să joace în Ghencea, dar nu în Giulești. Vor, nu vor, Gigi Becali a făcut performanțe, i-a dus în Champions League. Cu toate greșelile lui, a făcut și foarte multe lucruri bune. Cred că locul lor e acolo, în Ghencea.

ADVERTISEMENT

Nu e vorba de dușmănie, ci de rivalitate. Eu cred că guvernanții ar trebui să dea dovadă de diplomație în situații de genul acesta. Ce exemplu ne-ar da nouă? Eu mă adresez politicienilor, în momentul acesta. Este clar că locul FCSB-ului este în Ghencea. Dacă ei tratează cu răutate această problemă, răutatea respectivă se propagă la masele de suporteri. Asta ar putea afecta.

Dacă vor civilizație și înțelegere între oameni, atunci ar trebui ca dânșii să dea tonul, pentru că ei au puterea de decizie. Prin ceea ce fac ei, să se gândească că transmit și celor din stradă.

ADVERTISEMENT

Adică, de ce se așteaptă ca noi să dăm tonul la chestia asta? Noi suntem ultrași. Dânșii au puterea și ar trebui să arate că vor binele oamenilor. Prin ceea ce fac ei, în momentul acesta, transmit răutate și nu cred că este cazul.

De ce nu fac ei un compromis să-l lase pe Gigi Becali să joace în Ghencea? Până la urmă, n-a făcut nicio crimă! Omul ăsta, cu bune, cu rele, a făcut performanțe pentru FCSB, pentru fosta Steaua, cum era înainte. A investit foarte mulți bani. Hai să nu escaladăm! Haideți să transmitem: „Bine, mă, gata! Joci aici și cu asta basta”. De ce să forțăm nota, când avem posibilitatea să jucăm în Ghencea? Am văzut că tot încearcă să mute o partidă de rugby în Ghencea, doar ca să-l împiedice pe Gigi Becali. Asta se vede cu ochiul liber, e clar că i se pun piedici. Eu sunt de părere că FCSB ar trebui să joace în Ghencea”.

ADVERTISEMENT

Gigi Corsicanu: „Sunt unii jucători care nu ar fi bine primiți!”

„Eu am o comunicare bună cu cei care au făcut lucruri bune pentru fotbal. De exemplu, Ilie Dumitrescu a venit la un meci, la noi, cu Gaz Metan Mediaș și l-am primit foarte bine. Am vorbit, am discutat, are respect din partea suporterilor rapidiști. Pentru că Ilie Dumitrescu, chiar dacă este stelist, niciodată nu ne-a jignit, niciodată n-a vorbit urât despre suporterii Rapidului. N-avem cum să nu-l respectăm.

ADVERTISEMENT

Au fost și Marius Niculae, și Marius Alexe, care este un dinamovist convins. Lui Marius Alexe i-am dat eu, personal, invitație ca să vină la meci. Sunt unii jucători care nu ar fi bine primiți, gen Rădoi sau Marius Lăcătuș”.

Gigi Corsicanu: „Nu am permite ca FCSB să joace în Giulești!”

„Nu am permite noi ca FCSB să joace în Giulești. Nu vreau să-l contrazic pe Liviu (n.r. Liviu Ungurean). El poate din diplomație a zis chestia asta, să plătească… A spus-o, probabil, ca să le dea peste nas celor cu putere de decizie.

Aceeași situație e și în Ghencea. Nu este stadionul construit din banii celor de la Armată. E construit din bani publici. Atunci, de ce să nu fie prima opțiune Ghencea? Dar, din moment ce au posibilitatea să dispute partida în Ghencea, de ce să vină în Giulești?”.

Gigi Corsicanu: „Galeria Rapidului ar fi prezentă acolo și ar susține CFR-ul!”

„Eu cred că nici Gigi Becali nu și-ar dori să joace în Giulești. Eu cred că o spune doar ca să-i rușineze pe cei care au putere de decizie: „Băi, fraților, uitați că, dacă o să încercăm, rapidiștii o să ne lase”. Gigi Becali cred că s-a folosit de această ipoteză ca să poată să le dea peste nas celor care îi pun piedici.

Chiar dacă s-ar ajunge să joace în Giulești, pentru FCSB ar fi un mare dezavantaj, deoarece noi avem o relație foarte bună cu CFR-ul. Avem o relație de prietenie foarte bună cu Neluțu Varga.

Galeria Rapidului ar fi prezentă acolo și ar susține CFR-ul. Cred că Steaua (n.r. FCSB) ar pierde campionatul, dacă ar ajunge să joace cu titlul pe masă în Giulești. Vă dați seama că noi am fi alături acolo de Rapid și Neluțu Varga”.

Liviu Ungurean: „Dacă plătesc chiria, pot juca în Giulești!”

De cealaltă parte, Liviu Ungurean, actualul lider al galeriei Rapidului, susține că, deși suporterilor rapidiști nu le-ar pica bine, FCSB ar putea juca pe stadionul din Giulești, dacă îl închiriază.

„Nu este problema noastră, atât timp cât stadionul este făcut din bani publici. Nu avem nicio treabă noi. Atât cu acordul nostru, cât și fără acordul nostru, ei, dacă plătesc chiria conform legilor în vigoare, pot juca în Giulești. Și echipa noastră de fotbal plătește chirie. Noi respectăm legile.

Eu nu vreau să comentez public declarațiile lui Gigi Becali. Dacă stadionul era făcut din banii rapidiștilor și era stadionul nostru, nu jucau niciodată acolo. Cum noi am jucat în 82′ pe Ghencea și am înregistrat recordul absolut de audiență, la meciul cu Petrolul… Dacă vor să joace acolo, să joace!”, a spus și Liviu Ungurean.