Gigi Corsicanu, filmul complet al scandalului monstru de la Ploiești: „Am sărit ca să-i salvez. Putea să o lovească urât, era grav”

Gigi Corsicanu, fostul lider de galerie al Rapidului, a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în tribunele stadionului „Ilie Oană”. În timpul

Gigi Corsicanu a sărit să apere familia lui Pașcanu la Petrolul – Rapid 0-1: „M-am luat cu ei ca să îi salvez”

Rapid a câștigat la limită „Primvs Derby” din etapa a 11-a, scor 1-0, cu Petrolul. Singurul gol al partidei de pe „Ilie Oană” a fost marcat în minutul 26 de Alexandru Pașcanu motiv care i-a aprins pe suporterii „găzari”.

La scurt timp după ce Rapid a marcat, în apropierea lojei în care se afla delegația giuleștenilor a izbucnit un scandal provocat de suporterii gazdelor, iar Jandarmeria a fost nevoită să intervină. Gigi Corsicanu, în exclusivitate pentru FANATIK, a explicat cum s-au întâmplat lucrurile.

„Vreau să lămuresc ce s-a întâmplat în tribune. La gol ne-am bucurat cu toții în lojă cum era normal. Și în fața noastră erau părinții lui Pașcanu, niște oameni mai în vârstă, peste 60 și ceva de ani.

Au sărit niște țărani, ăștia de la Ploiești, la oamenii ăștia în vârstă și eu nu am putut să mă fac că nu văd. S-a întâmplat în fața mea. Și m-am luat cu oamenii ăia de-acolo să-i salvez, să le iau apărarea. Asta a fost tot, ca să se știe toată lumea.

Apoi am rugat pe cineva să îi aducă în lojă cu noi. O femeie în vârstă, s-a bucurat și ea la gol că a dat fii-su gol și eu n-am rezistat: ‘Ce faceți, mă?! Vă certați cu femei bătrâne?!’. Nu e posibil așa ceva. De aici și conflictul”, a declarat Gigi Corsicanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

„I-a trecut sticla pe lângă cap, putea să o lovească urât, era grav”

Potrivit spuselor lui Gigi Corsicanu, în tribunele stadionului din Ploiești se puteau petrece lucruri cu adevărat grave. Nu doar familia lui Pașcanu a fost atacată de fanii „lupilor galbeni”. În plus, Corsicanu a vorbit pentru FANATIK și despre revenirea lui Bocciu.

„Au aruncat cu niște sticle și au fost aproape să o lovească cu o sticlă plină cu apă pe o angajată a Rapidului care se ocupă de ticketing. I-a trecut sticla pe lângă cap, putea să o lovească urât, era grav. Deci asta e realitatea.

Nu puteam să stau cu mâinile în sân când era atacată familia unui jucător al Rapidului. Și dacă erau doi oameni care nu avea legătură cu Rapidul.

Normal că mă bucur și pentru Liviu (n.r. – Bocciu) că a revenit. E copilul meu, eu l-am crescut. Au încercat unii să facă îmbârligături dar nu a fost nicio ceartă între mine și Bocciu. Eu am știut însă să nu le dau satisfacție dușmanilor și sunt foarte așezat”, a adăugat fostul lider de galerie al Rapidului.