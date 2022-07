Gigi Corsicanu îi răspunde liderului galeriei FCSB: „Am ajuns să îi dăm explicații lui Mustață?! Știm ce îi spune lui Gigi Becali!” Exclusiv

Gigi Corsicanu a răspuns acuzațiilor lui Gheorghe Mustață din FANATIK și l-a ironizat pe liderul Peluzei Nord Steaua.

Gigi Corsicanu, dialog de la distanță cu Gheorghe Mustață înainte de Rapid – FCSB

Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei Rapidului, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK, despre scandalul biletelor de la derby-ul din Giulești: „Eu nu pot să am o altă părere față de cea a lui Liviu Ungurean. Pentru noi era un avantaj pentru că puteam fi foarte mulți pe Național Arena. E decizia conducerii clubului și așa au considerat că e mai bine. Sper să îl înțeleagă și pe Liviu, că cei de la FCSB îl critică. Noi am încercat, dar s-au făcut și presiuni din partea Jandarmeriei”.

Rapidistul s-a arătat deranjat de acuzele lui Gheorghe Mustață și nu se consideră dator cu nicio explicație: „Așa a spus Mustață? Atunci să nu mai vină dacă a spus că noi știam din start că nu o să le dăm biletele! Adică i-am făcut manevră deci. Noi am încercat. Ce facem acuma, am ajuns să îi dăm explicații lui Gheorghe Mustață? Ce naiba! Chiar așa?! Noi dacă o făceam, nu o făceam pentru Mustață, ci pentru spectacol”.

Corsicanu i-a ironizat pe suporterii FCSB și consideră că nu se pot compara cu galeria Rapidului: „Ei puteau să vină juma de stadion! Nu ne interesează. Oricum ei nu au atâția în galerie. Nu au cum să ne domine ei niciodată în viața lor pe noi! Nici la ei acasă, dar la noi! Nu există așa ceva. O să trebuiască să ne dea 5% la meciul retur. Vreau să fie clar că noi am încercat și am făcut tot ce am putut. Liviu a făcut chiar presiuni mari asupra conducerii și chiar a avut niște discuții mai aprinse. Nu decidem noi”.

Gigi Corsicanu nu a uitat cum a fost tratată galeria Rapidului în Ghencea: „Ne-au dat 5 bilete!”

Gigi Corsicanu nu a uitat când FCSB le-a dat doar bilete suporterilor rapidiști la un derby pe Ghencea: „Știm ce îi spune Mustață lui Gigi Becali! Ne-a mai dat o dată cinci bilete când am jucat în Ghencea acum nu știu câți ani. Noi suntem falți, suntem curați și ne respectăm cuvântul, dar nu a depins de noi. Probabil Mustață e mai puternic decât noi. Noi nu suntem atât de puternici pe cât e el, cu Gigi Becali”.

Fostul șef al Peluzei Nord Rapid nu consideră meciul cu FCSB un derby în adevăratul sens al cuvântului: „Pentru noi, derby-urile și rivalii pe care îi respectăm sunt Craiova, Petrolul, U Clu, Timișoara, UTA, FC Argeș, nu FCSB și Dinamo. Când vorbesc de FCSB și Dinamo eu îmi aduc aminte de toate rele pe care le-am trăit și tot răul pe care aceste cluburi l-au făcut în fotbalul românesc. Din punctul meu de vedere ar fi trebuit desființate aceste două echipe.

Stadionul Giulești e plin indiferent dacă jucăm cu Steaua sau cu Voluntari. Deocamdată se dau doar abonamente. S-au vândut aproape 6.000 de abonamente, iar de vineri vor fi puse în vânzare biletele rămase”.

Corsicanu l-a „înțepat” pe Gheorghe Mustață și îi aduce aminte că știe mai multe decât el despre istoria Stelei: „Eu sunt microbist! Știu orice despre toate echipele. Îți spun pe de rost echipele lui Dinamo, Steaua din anii 80. Eram acum ceva ani la o emisiune la Dan Diaconescu și el nu prea știa la început atunci toată istoria Stelei. Nu știu acuma… Păi eu știam istoria Stelei mai bine ca el și decât mulți steliști! Îți dau cuvântul meu de onoare! Îți spune echipa Stelei din 85-86. A lui Dinamo, Bacău, Oțelul Galați”.

De ce urăște Gigi Corsicanu pe Steaua: „Cazul Bricheta, semifinala de Cupă din Regie din 1989, 8-2 pe Lia Manoliu”

Gigi Corsicanu a explicat de ce urăște țara și de ce consideră că Steaua și Dinamo ar fi trebuit să fie desființate: „Noi după Revoluție avem mult mai multe satisfacții în meciurile cu ei. Ce poate să însemne pentru noi derby-ul ăsta? Cazul Bricheta, mi-a aduc aminte de semifinala de Cupă din Regie din 1989, când noi am retrogradat și au prelungit meciul până în minutul 100 și ceva ca să ne dea gol.

Mi-aduc aminte de 8-2 pe Lia Manoliu, la sfârșitul anilor 80, când ne-au dat 4-5 goluri din ofsaid de 10-15 metri, când am avut noi 11 și strigam la Goanță să rateze, pentru că a fluierat arbitrul ca să nu mai strigăm împotriva sistemului. Nu avem noi nevoie de pomană. Asta îmi aduc aminte de Steaua”.

Gigi Corsicanu, mesaj pentru jucătorii Rapidului înainte de derby-ul cu FCSB: „Să dea totul pe teren”

Gigi Corsicanu a transmis și un mesaj pentru jucătorii Rapidului înainte de derby-ul cu FCSB: „Sperăm ca noi, publicul să compensăm absențele din cadrul lotului la meciul cu Steaua și să ne bucurăm împreună de o victorie frumoasă. Jucătorii trebuie să știe că satisfacția cea mai mare e victoria. La fel ca artiștii, să fie fericiți când sunt apreciați și aplaudați de public. Să dea totul pe teren”.

Acesta le transmite suporterilor Rapidului să aibă răbdare în acest sezon: „Eu nu pot decât să fac apel la suporterii noștri și îi îndemn la liniște, calm și înțelegere. Trebuie să avem răbdare pentru că un proiect sănătos nu se construiește peste noapte și nu putem să facem performanțe”.

Gigi Corsicanu, încrezător că Rapid o să fie cel mai important club din România: „Am încredere totală în domnul Șucu”

Gigi Corsicanu a mărturisit că este un pas înainte pentru Rapid și are mare încredere în noua strategie a conducerii clubului: „Eu, împreună cu Liviu, am avut o întâlnire cu domnul Șucu, cu Victor Angelescu și cu Daniel Niculae. Din discuția pe care am avut-o, eu am mare încredere în proiectul domnului Șucu pentru Rapid. Am încredere totală în domnul Șucu”.

Suporterii Rapidului așteaptă transferuri după plecarea lui Rareș Ilie, iar Corsicanu e convins că vor mai răsări multe alte talente din academia „alb-vișiniilor”: „Într-adevăr, poate trebuia să ne mișcăm mai bine în privința transferurilor, dar nu mai sunt așa mulți fotbaliști de valoarea prin România. Nu prea ai ce să iei din campionatul nostru și le-a fost greu să aducă ceva. Mai ales atacanți. E criză la nivel mondial. Eu știu că avem nevoie de timp pentru a construi ceva și eu cred că în următorii 4-5 ani vom mai avea minim zece Rareș Ilie veniți din academie.

Rareș Ilie era un jucător foarte valoros, un jucător care promite foarte mult, însă acest transfer e în economia clubului o chestie de normalitate. Aici s-a ajuns. Dacă nu poți să vinzi să faci profit, nu poți să performezi. E un prim semn că Rapid o să facă performanță.

Dacă am ajuns să vindem pe astfel de sume, putem să ne considerăm o echipă care în viitor poate face performanță, mai ales după ce am vorbit cu domnul Șucu. Eu cred că o să fim cel mai puternic club din România. Nu s-a mai făcut ceva de asemenea nivel la noi”, a declarat fostul lider al galeriei Rapidului, în exclusivitate pentru FANATIK.