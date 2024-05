Gigi Corsicanu nu e de acord cu îndepărtarea lui Daniel Niculae de la Rapid: „Trebuia să rămână în club”

Gigi Corsicanu și-a expus părerea în privința Fostul șef de galerie e de părere că președintele în exercițiu ar trebui să rămână în club

Gigi Corsicanu sare în apărarea lui Daniel Niculae și Liviu Ungurean: „N-a vrut să răneze pe nimeni”

Fostul lider al galeriei rapidsite îl așteaptă acasă pe Liviu Ungurean care i se aduc în dosarul tortelor și petardelor pe stadioane.

„Așteptăm să se stabilească data de recurs pentru ultimul mandat de 30 de zile. Avocații sunt încrezători că de data aceasta instanța o să trateze cu indulgență cazul lui.

Pentru că până la urmă nu a făcut ceva ieșit din comun. Omul acesta a vrut săcreeze un spectacol pe stadion. Nu a vrut să rănească pe nimeni, să facă rău cuiva.

A vrut să facă un spectacol pe stadion. Eu cred că e prea mult. O pedeapsă prea mare pentru un om care are familie, doi copii acasă, foarte mult”.

„Nu ar fi fair-play”

„Eu sunt de părere că Daniel Niculae și-a câștigat dreptul să facă parte din organigrama clubului Rapid. A făcut atât de multe lucruri bune pentru clubul nostru. Ne-a adus atâtea satisfacții.

Acum are și o problemă judiciară, problema asta vine de aici din angrenajul Rapidului și nu cred că ar fi ok să îl aruncăm așa când el are deja o etichetă de rapidist în piept, are și niște probleme cu justiția și nu cred că l-ar lua nimeni.

Ce să facem cu el? Să îl lăsăm acasă? Nu cred că ar fi ok, Trebuie să dăm dovadă de înțelepciune, să ne gândim mai bine, pentru că putem distruge un om.

Ar fi foarte afectat Daniel Niculae. Trebuie să găsim o soluție pentru ca Daniel Niculae să rămână în club”, a adăugat fostul lider de galerie al giuleștenilor.

Gigi Corsicanu A REACTIONAT dupa INDEPARTAREA lui Daniel Niculae de la Rapid