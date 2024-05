Gigi Corsicanu, prima reacție după prezentarea lui Neil Lennon la Rapid. „Indiferent de situație, asta ne dorim”

Neil Lennon (52 de ani) este alesul lui Dan Șucu pentru a aduce titlul în Giulești după mai bine de două decenii. În 2025 se împlinesc 22 de ani de când giuleștenii au ieșit ultima dată campioni. dar sunt împăcați și cu varianta Lennon.

Reacția lui Gigi Corsicanu, după ce Neil Lennon a fost pus antrenor la Rapid: „Noi asta ne dorim”

Neil Lennon, omul care a luat cinci campionate cu Celtic, . Pentru început, nord-irlandezul se va bucura inclusiv de susținerea ultrașilor rapidiști.

ADVERTISEMENT

„Despre noul antrenor ce pot să spun? Îi urez bun venit în Giulești! Ne dorim cu toții să aibă succes. Indiferent de situație, că l-a ales pe dânsul sau dacă ar fi fost ales Marius Șumudică, noi trebuie să urmăm calea Rapidului, adică să fie bine pentru Rapid. Noi asta ne dorim.

Ar fi fost o opțiune Marius Șumudică pentru că e unul dintre noi. Se știe foarte bine că Marius are sânge vișiniu, dar noi nu putem intra în conflict cu domnul cu Șucu, cu domnul Angelescu, pentru că dânșii sunt cei care dau banii la echipă, care țin clubul din punct de vedere financiar, așa că nu putem intra în conflict cu dânșii să pună un antrenor pe care îl doresc suporterii.

ADVERTISEMENT

A fost opțiunea dânșilor, o respectăm, sperăm să aibă succes și toată lumea să fie împăcată. Nu știu dacă va avea sau nu va avea parte (n.r. – de susținerea pe care ar fi avut-o Șumudică din partea fanilor). Depinde care va fi conjunctura. Nu pot preconiza reacția suporterilor pentru că nu poate fi controlată de nimeni, reacția tribunei”, a declarat Gheorghe Raducan, în exclusivitate la „SUFLET DE RAPIDIST”, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu pot pune prietenia cu Șumudică mai presus decât Rapid”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate Britanicul va fi plătit ca în Vest de către patronul Dan Șucu. „Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu are nimeni garanția că poate să facă treabă sau nu face.

ADVERTISEMENT

Asta a fost decizia domnului Șucu. Domnul Șucu a fost foarte ferm din acest punct de vedere. A fost un val de solicitări, de susținere pentru Marius Șumudică, și din partea suporterilor și a jurnaliștilor și a oamenilor de fotbal.

Foarte multă lume a fost de părere că Marius Șumudică trebuia să antreneze Rapidul, dar domnul Șucu a fost foarte ferm pe poziție și așa a decis dânsul. Nu mai era nimic de făcut. Noi nu aveam ce să facem. Dacă asta e opțiunea domnului Șucu… Poate dânsul știe ceva. Dacă are speranța că acest antrenor poate avea realizări în Giulești, poate că așa o să fie.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, Rapidul e mai presus decât orice altă prietenie. Suntem prieteni (n.r. – cu Șumudică), dar Rapidul e mai presus decât prietenia noastră. Nu pot pune prietenia cu Șumudică mai presus decât Rapid.

Astea sunt regulile impuse de patronul care ține clubul, ne conformăm nu avem ce să facem. (n.r. – Titlul la anul?) Noi asta sperăm. E o normalitate. La ce investiții s-au făcut, la ce buget are clubul, la ce planuri are domnul Șucu, eu consider că ăsta ar trebui să fie obiectivul, să ne batem la campionat”, a adăugat fostul lider de galerie al Rapidului.

Gigi Corsicanu, prima reacție după prezentarea lui Neil Lennon la Rapid. „Indiferent de situație, asta ne dorim”