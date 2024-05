Unul dintre liderii galeriei Rapidului este de părere că . Gigi Corsicanu a oferit prima reacție după ce .

Gigi Corsicanu, primul discurs al galeriei Rapidului după renunțarea la Marius Șumudică: “I s-a făcut o nedreptate. Trebuia să primească o șansă”

Prin discursul pe care liderul galeriei Rapidului l-a avut, se pare că acesta susține că al formației din Giulești.

Gigi Corsicanu susține că Șumi s-a schimbat și că cei din conducere puteau să încerce ca din sezonul viitor să conteze pe abilitățile fostului tehnician de la Gaziantep.

“Eu zic că Șumi a fost un domn. A fost atipic față de ce știa toată lumea despre Șumi, că e mai vehement, mai slobod la gură. De data asta eu zic că a fost un domn Șumi și a răspuns foarte frumos. Nu cred că are nimeni ce să îi spună.

Noi nu putem să comandăm pe banii domnului Șucu. Voi știți relația mea cu Șumi, eu pot fi subiectiv în privința lui. El îmi este ca un frate și suntem prieteni de peste 30 de ani. Nu pot să îmi dau eu cu părerea despre Șumi, pentru că aș fi subiectiv.

Ca rapidist și ca suporter, eu zi că ar fi meritat o șansă. Nu doar pentru că e rapidist, că așa sunt foarte mulți și nu putem să îi punem pe toți. Dar eu cred că era momentul ca Șumi să primească o șansă. Consider că i s-a făcut o nedreptate.

El a primit-o cu demnitate, a înțeles. Are respect pentru domnul Șucu, pentru că s-a gândit la el, s-au întâlnit și au stat de vorbă, iar el a apreciat chestia asta. Dacă dânsul așa a hotărât este normal să aibă ultimul cuvânt. Este patronul și el dă banii. E normal ca el să ia decizia“, a declarat Gigi Corsicanu la FANATIK SUPERLIGA.

“Eu nu i-am spus domnului Șucu să îl aducă pe Șumudică”

“Eu niciodată nu i-am spus domnului Șucu, și vorbesc foarte des cu dânsul, să îl pună pe Șumudică. Absolut niciodată. Eu am folosit numele lui Șumi, doar când domnul Șucu a deschis subiectul despre el.

Când mi-a zis: ‘Gigi m-am văzut cu Șumi. Sunt surprins de ceea ce am discutat și ce fel de om este el’. Atunci am dezvoltat și eu calitățile pe care le are Șumi. Asta a fost tot”, a explicat liderul galeriei Rapidului.

“Șumi s-a comportat ireproșabil”

“Prefer să nu pun o presiune pe umerii dânsului și să vin cu întrebări legate pe cine aduce. Prefer să las omul să fie limpede la minte, să ia o decizie cât mai bună pentru clubul nostru și să fie de bun augur. Să aibă succes.

Eu zic că în ultima perioadă Șumi s-a comportat ireproșabil. Cred că am sesizat cu toții o schimbare la el. Cel mai important pentru un antrenor este să facă treabă.

Așa dacă unul se manifestă într-un fel la reușitele echipei, nu cred că afectează cu ceva parcursul echipei. Nu ar trebui să ne ghidăm după chestiile astea”, mai spus Gigi Corsicanu la FANATIK SUPERLIGA.

