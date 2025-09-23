Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Corsicanu, reacţie după conflictul dintre Dobre şi fanii Rapidului: “Şi-a depăşit atribuţiile! Nu uita că joci în Giuleşti”

Gigi Corsicanu a intervenit în conflictul dintre Alex Dobre și fanii Rapidului. Ce a spus fostul lider de galerie din Giulești.
Mihai Dragomir
23.09.2025 | 20:30
Gigi Corsicanu reactie dupa conflictul dintre Dobre si fanii Rapidului Sia depasit atributiile Nu uita ca joci in Giulesti
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Corsicanu a spus totul despre conflictul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Meciul Rapid – Hermannstadt 1-2 din etapa a 10-a din SuperLiga s-a lăsat cu un conflict la final între Alex Dobre şi o parte dintre suporteri. Gigi Corsicanu a vorbit despre episodul petrecut duminică seară pe Giuleşti şi a dat verdictul.

Ce a spus Gigi Corsicanu despre conflictul dintre Alex Dobre şi fanii Rapidului

O nouă situaţie tensionantă în Giuleşti la capătul unui meci. Hermannstadt a învins Rapid pe final, iar publicul s-a inflamat. O parte din suporteri au avut reacţii dure la adresa jucătorilor lui Costel Gâlcă, intrând chiar în conflict cu Alex Dobre.

Gigi Corsicanu a comentat în direct episodul neplăcut. Fostul lider de galerie al Rapidului a spus că jucătorii trebuie să înţeleagă pasiunea suporterilor din Giuleşti şi că nu este cazul să le răspundă sub nicio formă. Corsicanu consideră însă și faptul că Dobre nu va fi hulit de fani de acum înainte.

„Și-a depășit puțin atribuțiile!”

„Eu cred că ar trebui ca jucătorii să înțeleagă că joacă în Giulești, unde este un public fierbinte. Nici noi nu trebuie să ne mai comportăm ca în anii 90. S-au schimbat vremurile, trebuie să înțelegem că trebuie să ne comportăm mult mai civilizat. La meci este euforie, se acumulează adrenalina.

Eu zic că acest conflict va trece și lucrurile vor intra în normal. Nu se pune problema ca Dobre să aibă viață grea. A pus suflet mereu, se vede pe teren și cred că o să treacă. Trebuie să obținem măcar un loc de cupe europene. Nu cred că va fi contestat. Dobre nu a înjurat, nu a sărit la bătaie, a spus doar că nu e normal ca jucătorii să fie înjurați. Și-a depășit puțin atribuțiile.

„Așa este pe stadion, până la urmă nu suntem la teatru!”

Eu nu mă mai implic, le mai dau câte un sfat. Eu trebuie să fiu un echilibru acolo. În ziua de azi este vorba de liberă exprimare și orice decizie ai lua vei supăra pe cineva. Le-am explicat să meargă pe drumul normal, să țină cu Rapid.

Sunt suporteri mai euforici, mai plini de adrenalină… Nu trebuie să generalizăm. Așa este pe stadion, până la urmă nu suntem la teatru. Fiecare își exprimă opinia cum crede. Nu putem băga pumnul în gură”, a spus Gigi Corsicanu la FANATIK SUPERLIGA.

